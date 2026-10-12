Đề xuất một số chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ và thân nhân.

Cụ thể, dự thảo bổ sung khoản 4 vào sau khoản 3 Điều 5 Nghị định số 27/2016/NĐ-CP về chế độ, chính sách khác đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ.

Theo đó, trường hợp hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ hy sinh, từ trần hoặc mất tin, mất tích được Tòa án tuyên bố là đã chết thì đại diện thân nhân được trợ cấp một lần bằng 24 lần mức lương cơ sở do Chính phủ quy định tại thời điểm hạ sĩ quan, binh sĩ hy sinh, từ trần hoặc được Tòa án tuyên bố là đã chết.

Theo Bộ Quốc phòng, việc bổ sung nội dung này nhằm khắc phục khoảng trống chính sách, bảo đảm phù hợp với tính chất đặc thù của hoạt động quân sự và trách nhiệm của Nhà nước trong việc chăm lo đối với công dân thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, kịp thời hỗ trợ, động viên thân nhân và thể hiện chính sách hậu phương quân đội.

Nâng mức trợ cấp đối với thân nhân bị ốm đau lên 2.000.000 đồng/người/lần

Dự thảo cũng sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách đối với thân nhân hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ (tại Điều 6 Nghị định số 27/2016/NĐ-CP). Cụ thể:

Dự thảo nâng mức trợ cấp khi nhà ở của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ gặp tai nạn, hỏa hoạn, thiên tai dẫn đến bị sập, bị trôi, bị cháy hoặc phải di dời chỗ ở hoặc tài sản bị hư hỏng, thiệt hại nặng về kinh tế từ 3.000.000 đồng lên 10.000.000 đồng/suất/lần và bỏ quy định "được thực hiện không quá 02 lần trong 01 năm" nhằm hỗ trợ gia đình kịp thời khắc phục khó khăn đột xuất khi thực tế phát sinh.

Đồng thời, nâng mức trợ cấp đối với thân nhân bị ốm đau từ 01 tháng trở lên hoặc điều trị nội trú từ 07 ngày trở lên từ 500.000 đồng lên 2.000.000 đồng/người/lần; khi thân nhân từ trần từ 2.000.000 đồng lên 5.000.000 đồng/người.

Dự thảo cũng bổ sung trường hợp gia đình hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc diện hộ nghèo hoặc thân nhân bị bệnh hiểm nghèo, bệnh cần chữa trị dài ngày, hoặc trước khi nhập ngũ có cha đẻ hoặc mẹ đẻ hoặc cả cha đẻ, mẹ đẻ chết được hưởng trợ cấp một năm một lần mức 10.000.000 đồng.

Việc sửa đổi nhằm điều chỉnh mức hưởng, mở rộng đối tượng trong một số trường hợp gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và bảo đảm phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, chi phí sinh hoạt và thực tiễn tổ chức thực hiện.

Bên cạnh đó, dự thảo bổ sung quy định về trình tự, trách nhiệm giải quyết trợ cấp khó khăn đối với thân nhân hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ nhằm bảo đảm việc giải quyết chế độ được kịp thời, đúng đối tượng.

Việc quy định cụ thể trình tự, trách nhiệm và thời hạn giải quyết nhằm xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, khắc phục tình trạng lúng túng trong tổ chức thực hiện; đồng thời bảo đảm việc giải quyết chế độ được thống nhất, kịp thời, không để thân nhân hạ sĩ quan, binh sĩ phải liên hệ nhiều cơ quan hoặc thực hiện các thủ tục, giấy tờ không cần thiết.

Ngoài ra, dự thảo sửa đổi, bổ sung quy định về chính sách miễn, giảm học phí, để phù hợp với quy định tại Nghị định số 238/2025/NĐ-CP ngày 03/9/2025 của Chính phủ quy định về chính sách học phí, miễn, giảm, hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí học tập và giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Bổ sung nội dung giao Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định, hướng dẫn thực hiện nội dung quy định về trình tự, trách nhiệm giải quyết để bảo đảm kịp thời, thống nhất trong toàn quân.

Nâng mức trợ cấp tạo việc làm cho hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ bằng 08 lần mức lương cơ sở

Về chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ (tại Điều 7 Nghị định số 27/2016/NĐ-CP), dự thảo sửa đổi, bổ sung một số nội dung sau:

Nâng mức trợ cấp xuất ngũ một lần từ 02 lần lên 05 lần mức lương cơ sở cho mỗi năm phục vụ trong Quân đội. Trường hợp phục vụ đủ 30 tháng được hưởng thêm 04 tháng phụ cấp quân hàm hiện hưởng; đồng thời điều chỉnh cách tính đối với tháng lẻ.

Nâng mức trợ cấp tạo việc làm từ 06 lần lên 08 lần mức lương cơ sở.

Nâng mức chi tổ chức gặp mặt, chia tay trước khi xuất ngũ từ 50.000 đồng lên 500.000 đồng/người.

Bộ Quốc phòng cho biết, việc điều chỉnh chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ khi xuất ngũ sau thời gian dài thực hiện, nhằm hỗ trợ hạ sĩ quan, binh sĩ ổn định đời sống, học nghề, tìm kiếm việc làm sau khi xuất ngũ và bảo đảm tương quan với chế độ, chính sách đối với các đối tượng phục vụ trong Quân đội.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây./.