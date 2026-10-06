Đề xuất mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng

Bộ Xây dựng vừa hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng nhằm thay thế Nghị định 162/2018/NĐ-CP, cập nhật theo Luật Xử lý vi phạm hành chính và Luật Hàng không dân dụng Việt Nam.

Mức xử phạt trong lĩnh vực hàng không dân dụng còn thấp. Ảnh: Ngochai

Theo Bộ Xây dựng, từ năm 2019 đến ngày 30/6/2026, các cơ quan có thẩm quyền của Bộ Xây dựng đã ký 2.811 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng. Tổng số tiền xử phạt là 19 tỷ đồng.

Ngoài hình thức phạt tiền, một số trường hợp còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả.

Các hành vi vi phạm về hàng không chủ yếu là trộm cắp; đe dọa, lăng mạ, hành hung nhân viên hàng không, hành khách; sử dụng giấy tờ nhân thân không do cơ quan có thẩm quyền cấp; hút thuốc trên tàu bay; nhân viên hàng không thực hiện nhiệm vụ không đúng tài liệu, quy trình; không mang theo giấy phép khi thực hiện nhiệm vụ…

Tuy nhiên, một số quy định còn chung chung, khó áp dụng, mức xử phạt còn thấp, pháp luật có sự thay đổi. Do đó, Bộ Xây dựng xây dựng Dự thảo Nghị định mới, bổ sung quy định cụ thể về thủ tục xử lý vi phạm hành chính trên môi trường điện tử, cơ sở pháp lý đồng bộ với các quy định hiện hành về chuyển đổi số trong công tác quản lý nhà nước.

Dự thảo Nghị định quy định nguyên tắc phạt tiền đối với tổ chức bằng hai lần mức phạt đối với cá nhân cho cùng một hành vi (Khoản 1 Điều 3 Dự thảo Nghị định).

Mức phạt tiền áp dụng đối với cá nhân vi phạm có thể lên đến 100 triệu đồng, đồng nghĩa với việc tổ chức vi phạm có thể bị phạt tối đa 200 triệu đồng đối với các hành vi nghiêm trọng như kinh doanh cảng hàng không không có giấy phép hoặc khai thác tàu bay không có giấy chứng nhận đủ điều kiện bay còn hiệu lực.

Tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính nhiều lần thì bị xử phạt về từng hành vi vi phạm, trừ các trường hợp quy định khác.

Về quy định an toàn khai thác bay, dự thảo bổ sung và siết chặt chế tài đối với hành vi sử dụng rượu, bia, chất kích thích. Nhân viên kỹ thuật, nhân viên phục vụ mặt đất hoặc thành viên tổ bay bị phát hiện có nồng độ cồn trong giờ làm việc sẽ chịu mức phạt tiền đến 20 triệu đồng.

Đối với công tác quản lý cảng hàng không, dự thảo quy định rõ chế tài đối với các hành vi vi phạm về quản lý độ cao chướng ngại vật, sử dụng thiết bị bay không người lái trái phép trong khu vực sân bay, hoặc thi công không có phương án bảo đảm an toàn được phê duyệt. Mức phạt cho các hành vi này từ 20-40 triệu đồng đồng.

Bên cạnh hình thức phạt tiền, dự thảo tăng cường các biện pháp khắc phục hậu quả. Cá nhân, tổ chức vi phạm có thể bị buộc tháo dỡ công trình trái phép, buộc khôi phục tình trạng ban đầu, buộc loại bỏ yếu tố vi phạm hoặc khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường do xả thải, xả nhiên liệu không đúng quy định.