Ngày 19/11, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) thông tin, bám sát dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính đang trình Quốc hội xem xét, đơn vị này sẽ nghiên cứu để tham mưu Bộ Công an trình Chính phủ ban hành nghị định mới thay thế Nghị định số 168/2024.

Ảnh minh họa.

Điểm nhấn đáng chú ý trong định hướng lần này là sự thay đổi mạnh mẽ về chế tài xử lý hành vi không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông theo hướng phân hóa rõ mức độ vi phạm:

- Đối với tín hiệu đèn vàng: Phương tiện di chuyển qua vạch dừng khi đèn báo vàng sẽ không bị xử phạt.

- Trường hợp vượt quá vạch dừng khi đèn đỏ nhưng dừng lại: Nếu tài xế lỡ vượt qua vạch dừng lúc đèn đỏ nhưng kịp thời dừng xe, không gây cản trở giao thông thì chỉ bị phạt cảnh cáo ở lần vi phạm đầu tiên.

Tái phạm lần thứ 2 sẽ bị phạt tiền kèm trừ điểm giấy phép lái xe (GPLX). Đến lần thứ 3, mức phạt tiền sẽ được tính lũy kế (có thể tăng gấp 3 lần) đi kèm hình thức trừ điểm GPLX.

- Trường hợp cố tình vượt đèn đỏ: Đối với hành vi vượt qua vạch dừng khi đèn đỏ và tiếp tục lưu thông, người vi phạm sẽ bị phạt tiền và trừ điểm GPLX ngay từ lần đầu.

Nếu tái phạm lần 2, mức phạt tiền tăng lũy kế (có thể gấp 2 lần) kèm trừ điểm GPLX; tái phạm lần 3 mức phạt có thể tăng gấp 3 lần và tiếp tục trừ điểm GPLX.

Theo Cục CSGT, số lần tái phạm để tính mức phạt lũy kế sẽ được căn cứ dựa trên thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính. Quá trình phát hiện và xử lý các lỗi liên quan đến đèn tín hiệu sẽ dựa trên hệ thống dữ liệu điện tử thu thập từ camera và các thiết bị giám sát giao thông.

Đại diện cơ quan chức năng giải thích, dự thảo nghị định mới được xây dựng trên nguyên tắc phân định rạch ròi bản chất, tính chất và mức độ nguy hiểm của từng hành vi, kết hợp với tần suất vi phạm để đưa ra mức chế tài tương xứng.

Mục đích cốt lõi không nằm ở việc tăng nguồn thu tiền phạt, mà hướng tới nâng cao ý thức tự giác của người dân và phòng ngừa tai nạn giao thông.

Những lỗi vô ý lần đầu, ít gây nguy hiểm sẽ được áp dụng chính sách khoan hồng, nhắc nhở; ngược lại, hành vi cố tình vi phạm, đe dọa an toàn giao thông sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc.

Cục CSGT cũng lưu ý, những nội dung trên hiện mới dừng lại ở bước nghiên cứu, đề xuất định hướng chính sách chứ chưa phải quy định chính thức có hiệu lực thi hành.

Mọi sửa đổi, bổ sung sẽ được thực hiện chặt chẽ theo đúng trình tự, thẩm quyền của pháp luật.