Đề xuất mới về thời gian làm việc và nghỉ hè của giáo viên

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo thông tư quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông và dự bị đại học, nhằm thay thế Thông tư số 05/2025/TT-BGDĐT.

Cụ thể, thời gian làm việc trong năm học của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và giáo viên trường phổ thông được quy định là 42 tuần, bao gồm 37 tuần giảng dạy các nội dung chương trình giáo dục phổ thông (với 35 tuần thực dạy và 2 tuần dự phòng), 3 tuần học tập và bồi dưỡng nâng cao trình độ, cùng 2 tuần chuẩn bị năm học mới và tổng kết năm học.

Đối với trường dự bị đại học, tổng thời gian làm việc trong năm học cũng là 42 tuần, bao gồm 28 tuần giảng dạy và tổ chức hoạt động giáo dục, 12 tuần học tập, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và xây dựng tài liệu, cùng 2 tuần chuẩn bị và tổng kết năm học.

Hiệu trưởng có trách nhiệm quy định bằng văn bản số tuần hoặc số tiết tham gia nghiên cứu khoa học của giáo viên sau khi đã thông qua cuộc họp tập thể.

Trong các trường hợp đột xuất hoặc khẩn cấp như phòng chống thiên tai, dịch bệnh hay điều chỉnh kế hoạch năm học, số tuần giảng dạy sẽ tuân theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Dự thảo quy định thời gian nghỉ hè của giáo viên là 8 tuần, đồng thời nêu rõ trách nhiệm tham gia bồi dưỡng chuyên môn hoặc công tác thi, tuyển sinh khi có yêu cầu triệu tập. Ảnh: HB

Thời gian nghỉ hằng năm và trách nhiệm triệu tập

Về thời gian nghỉ hằng năm, giáo viên nghỉ hè theo Nghị định số 93/2026/NĐ-CP của Chính phủ với thời gian nghỉ hè hằng năm của nhà giáo là 8 tuần, kết hợp cùng thời gian nghỉ lễ, Tết và các ngày nghỉ khác theo quy định pháp luật.

Tuy nhiên, dự thảo nêu rõ trong thời gian nghỉ hè, giáo viên vẫn có trách nhiệm tham gia đào tạo và bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm, đồng thời tham gia công tác thi tốt nghiệp trung học phổ thông cùng công tác tuyển sinh khi được cơ quan có thẩm quyền triệu tập.

Căn cứ vào kế hoạch năm học và điều kiện cụ thể của từng trường, hiệu trưởng sẽ bố trí thời gian nghỉ cho giáo viên sao cho phù hợp, đúng quy định và bảo đảm khung thời gian năm học.

Phương án giải quyết khi nghỉ hè trùng thai sản

Dự thảo cũng đưa ra các quy định cụ thể về việc bố trí thời gian nghỉ đối với giáo viên khi kỳ nghỉ hè trùng với thời gian nghỉ thai sản.

Đối với giáo viên nữ, người lao động được nghỉ thai sản đủ thời gian theo quy định và được nghỉ hè ngoài thời gian nghỉ thai sản.

Trường hợp thời gian nghỉ hè ngoài kỳ nghỉ thai sản ít hơn số ngày nghỉ hằng năm theo Bộ luật Lao động, giáo viên được nghỉ thêm để bảo đảm tổng số ngày nghỉ theo quy định, với thời gian nghỉ thêm được sắp xếp linh hoạt qua thỏa thuận giữa hiệu trưởng và giáo viên.

Đối với giáo viên nam nghỉ chế độ thai sản khi vợ sinh con theo Luật Bảo hiểm xã hội, thời gian nghỉ chế độ vẫn được tính đủ định mức tiết dạy và không phải dạy bù, nhưng nếu trùng với kỳ nghỉ hè thì giáo viên không được nghỉ bù.