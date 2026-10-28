Đề xuất mới về số giờ dạy của giáo viên

Bộ GD-ĐT dự kiến sửa đổi một số quy định về định mức giờ dạy trên lớp của giáo viên.

Nội dung được nêu trong dự thảo Thông tư quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông, dự bị đại học đang được Bộ GD&ĐT lấy ý kiến, nhằm thay thế Thông tư số 05/2025.

Dự thảo làm rõ thời gian làm việc của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và giáo viên được thực hiện theo năm học, bảo đảm 40 giờ mỗi tuần theo quy định của Bộ luật Lao động, không bao gồm thời gian nghỉ hằng năm.

Trong 40 giờ làm việc mỗi tuần, thời gian giảng dạy trên lớp chiếm tối đa 40%; thời gian chuẩn bị bài giảng và đánh giá người học tối đa 40%; thời gian tham gia hoạt động chuyên môn, học tập, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học (nếu có) và các hoạt động hành chính khác (nếu có) tối thiểu 20%.

Định mức tiết dạy trung bình trong 1 tuần đối với giáo viên trường tiểu học là 24 tiết, giáo viên trường THCS là 20 tiết, giáo viên trường THPT là 19 tiết.

Riêng với trường dành cho người khuyết tật, trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập, giáo viên tiểu học là 22 tiết, giáo viên THCS là 18 tiết, giáo viên THPT là 17 tiết.

Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh dạy từ 6 đến 8 tiết.

Theo dự thảo, thời gian nghỉ hằng năm của giáo viên gồm:

- Thời gian nghỉ hè thực hiện theo Nghị định 93/2026/NĐ-CP của Chính phủ và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà giáo. Trong thời gian nghỉ hè, giáo viên có trách nhiệm tham gia đào tạo, bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc làm và tham gia công tác thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh khi cơ quan có thẩm quyền triệu tập.

- Thời gian nghỉ lễ, Tết và các ngày nghỉ khác thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội.

- Căn cứ kế hoạch năm học, quy mô, đặc điểm, điều kiện cụ thể của từng trường, hiệu trưởng bố trí thời gian nghỉ của giáo viên phù hợp, đúng quy định, bảo đảm khung thời gian năm học.

Trường hợp thời gian nghỉ hè và thời gian nghỉ thai sản của giáo viên nữ có giai đoạn trùng nhau, tổng thời gian nghỉ của giáo viên gồm:

- Thời gian nghỉ thai sản đủ theo quy định.

- Thời gian nghỉ hè ngoài thời gian nghỉ thai sản (trước hoặc sau thời gian nghỉ thai sản).

Trường hợp thời gian nghỉ hè ít hơn số ngày nghỉ hằng năm theo Bộ luật Lao động, giáo viên được nghỉ thêm số ngày còn thiếu để bảo đảm đủ số ngày nghỉ theo quy định. Thời gian nghỉ thêm được sắp xếp linh hoạt theo thỏa thuận giữa hiệu trưởng và giáo viên.