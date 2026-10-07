Đề xuất mới về nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức thống kê bộ, cơ quan ngang bộ

Bộ Tài chính đề xuất chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức thống kê bộ, cơ quan ngang bộ

Theo dự thảo, thống kê bộ, cơ quan ngang bộ là tổ chức thuộc bộ, cơ quan ngang bộ thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ quản lý nhà nước về thống kê; tổ chức hoạt động thống kê; cung cấp thông tin thống kê phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và hoạch định chính sách của bộ, cơ quan ngang bộ; thực hiện vai trò kết nối, tích hợp, quản lý cơ sở dữ liệu thống kê thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách theo quy định của pháp luật.

Đề xuất mới về nhiệm vụ, quyền hạn

Tại dự thảo, Bộ Tài chính đã đề xuất 19 nhiệm vụ thống kê bộ, cơ quan ngang bộ. Trong đó, có một số nội dung được bổ sung so với quy định tại Nghị định số 85/2017/NĐ-CP như: Tổ chức thực hiện Chương trình, dự án, đề án, kế hoạch, chính sách, chiến lược, các văn bản có liên quan về thống kê của bộ, cơ quan ngang bộ sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đầu mối thực hiện chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia và chế độ báo cáo thống kê bộ, ngành.

Cung cấp, cập nhật dữ liệu thống kê được phân công phục vụ xây dựng, quản lý, cập nhật cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia và cơ sở dữ liệu chuyên ngành do bộ, cơ quan ngang bộ quản lý.

Tự đánh giá chất lượng thống kê theo Bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước và báo cáo tự đánh giá chất lượng thống kê thuộc phạm vi phụ trách.

Tổ chức quản lý thống nhất các bảng mã, bảng phân loại thống kê, hệ thống danh mục dữ liệu chủ, danh mục dữ liệu dùng chung nhằm chuẩn hóa dữ liệu, thực hiện công tác ứng dụng Công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong bộ, cơ quan ngang bộ.

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện công tác quản trị thông tin và dữ liệu (Data Governance) thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ, cơ quan ngang bộ.

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai dữ liệu mở của bộ, cơ quan ngang bộ: rà soát, xây dựng, cập nhật danh mục dữ liệu mở; chuẩn hóa, làm sạch, công bố và duy trì cập nhật dữ liệu mở thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách trên Cổng dữ liệu quốc gia và cổng dữ liệu của bộ, cơ quan ngang bộ; bảo đảm dữ liệu mở thống nhất với thông tin thống kê đã được công bố theo quy định của pháp luật.

Tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện khung quản trị, quản lý dữ liệu, từ điển dữ liệu, tiêu chuẩn, quy tắc kỹ thuật về dữ liệu thống kê của bộ, cơ quan ngang bộ; xác định trách nhiệm quản lý dữ liệu của từng cơ quan, đơn vị theo vòng đời dữ liệu; theo dõi, đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện quản trị dữ liệu phục vụ hoạt động thống kê thuộc phạm vi phụ trách.

Là đầu mối phối hợp nghiệp vụ giữa các đơn vị chuyên môn, nghiệp vụ và đơn vị công nghệ thông tin, chuyển đổi số thuộc bộ, cơ quan ngang bộ trong bảo đảm chất lượng dữ liệu: thống nhất khái niệm, nội dung, phương pháp tính, bảng mã, phân loại và quy tắc kiểm tra, đối soát dữ liệu khi xây dựng, nâng cấp hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành; tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng dữ liệu; đề xuất xử lý sai lệch, trùng lặp, không thống nhất về dữ liệu giữa các nguồn.

Tổ chức thống kê bộ, cơ quan ngang bộ

Việc bố trí tổ chức thống kê bộ, cơ quan ngang bộ phải bảo đảm vị trí và vai trò tham mưu cho Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ tổ chức hoạt động thống kê.

Căn cứ quy mô, tính chất, mức độ phức tạp của hoạt động thống kê, yêu cầu quản lý, điều hành của bộ, cơ quan ngang bộ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ quyết định tổ chức thống kê theo một trong các mô hình sau đây:

Vụ, Cục và tương đương thực hiện chuyên trách về thống kê, có thể kết hợp thực hiện chức năng phân tích, dự báo hoặc công nghệ thông tin, quản trị dữ liệu.

Phòng Thống kê hoặc Phòng Thống kê kết hợp thuộc Vụ Kế hoạch tài chính hoặc đơn vị tham mưu tổng hợp về chiến lược, chính sách, kế hoạch hoặc công nghệ thông tin, quản trị dữ liệu của bộ, cơ quan ngang bộ.

Các cơ quan, đơn vị thuộc bộ, cơ quan ngang bộ có trách nhiệm bố trí đầu mối thực hiện nhiệm vụ thống kê là vị trí việc làm chuyên trách tại đơn vị mình; phối hợp và chịu trách nhiệm về dữ liệu, thông tin thống kê thuộc phạm vi quản lý; hình thành mạng lưới thống kê bộ, cơ quan ngang bộ do tổ chức thống kê bộ, cơ quan ngang bộ hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây./.