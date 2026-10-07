Đề xuất mới về môn Giáo dục quốc phòng và an ninh

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định về tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn Giáo dục quốc phòng và an ninh (QPAN) trong các cơ sở giáo dục.

Dự thảo quy định về quản lý, tổ chức dạy, học, đánh giá kết quả học tập môn Giáo dục QPAN; nhiệm vụ, chuẩn nhà giáo, cán bộ quản lý môn học; hội thi Giáo dục QPAN và các nội dung liên quan đến tổ chức thực hiện môn học.

Không dạy, học giáo dục QPAN trực tuyến, trừ khi được cho phép

Theo dự thảo, nội dung Giáo dục QPAN được lồng ghép trong trường tiểu học, THCS và trường phổ thông có nhiều cấp học; là môn học chính khóa tại các trường THPT, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục đại học.

Việc dạy, học phải bảo đảm sự thống nhất giữa lý luận với thực tiễn, lý thuyết với thực hành, kết hợp kỹ thuật với chiến thuật, động tác với tư tưởng và tác phong. Dạy kỹ năng chuyên môn phải gắn với giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần tập thể.

Giáo dục tại trường, trung tâm Giáo dục QPAN được kết hợp với hoạt động thực tế tại các đơn vị quân đội, công an; tham quan bảo tàng, nhà truyền thống và di tích lịch sử.

Ở cấp tiểu học và THCS, nội dung Giáo dục QPAN được lồng ghép thông qua các môn học, hoạt động giáo dục, phù hợp với đặc điểm tâm lý, sinh lý lứa tuổi và không làm thay đổi quy định về khung chương trình giáo dục phổ thông.

Đối với THPT, trung học nghề, trung cấp và các cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT, việc dạy, học Giáo dục QPAN được tổ chức theo kế hoạch dạy học. Các nội dung thực hành, dạy tập trung theo bài nhưng không quá 3 tiết/buổi/tuần.

Tại các trường cao đẳng, đại học và trung tâm Giáo dục QPAN, dự thảo quy định việc tổ chức dạy, học, quản lý, rèn luyện, ăn, ở, sinh hoạt tập trung theo nếp sống quân sự và môi trường quân đội, kết hợp với rèn luyện ngoại khóa.

Lớp học thực hành không quá 45 sinh viên; học sinh THPT không bố trí lớp ghép.

Đáng chú ý, dự thảo quy định không tổ chức dạy, học môn Giáo dục QPAN theo hình thức trực tuyến, trừ trường hợp được Bộ GD&ĐT cho phép.

Đề xuất cụ thể các trường hợp được miễn, tạm hoãn học

Dự thảo quy định các đối tượng được miễn học Giáo dục QPAN, trong đó có học sinh, sinh viên là sĩ quan dự bị, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp; người tốt nghiệp các chuyên ngành quân sự cơ sở, cử nhân chuyên ngành Giáo dục QPAN; người nước ngoài; người đào tạo văn bằng thứ hai đã hoàn thành nội dung chương trình Giáo dục QPAN tương ứng.

Học sinh, sinh viên chuyển trường, đào tạo liên thông hoặc hoàn thiện trình độ cao hơn được miễn học và thi các nội dung Giáo dục QPAN đã hoàn thành.

Một số đối tượng được miễn học và miễn thi thực hành kỹ năng quân sự như tu sĩ thuộc các tôn giáo; người có thương tật, khuyết tật bẩm sinh, bệnh mãn tính làm hạn chế chức năng vận động có giấy chứng nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền; người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự hoặc tham gia Công an nhân dân.

Dự thảo cũng quy định các trường hợp được tạm hoãn học, gồm học sinh, sinh viên Việt Nam đang học tập ở nước ngoài hoặc tại các trường của nước ngoài ở Việt Nam; người bị ốm đau, tai nạn, thiên tai, hỏa hoạn; phụ nữ đang mang thai và trong thời gian nghỉ thai sản theo quy định.

Sau khi hết thời gian tạm hoãn, cơ sở giáo dục bố trí người học vào các lớp phù hợp để hoàn thành chương trình môn học.

Tăng yêu cầu về đội ngũ nhà giáo và điều kiện đào tạo

Theo dự thảo, cơ sở giáo dục được giao nhiệm vụ đào tạo môn Giáo dục QPAN phải có đề án tổ chức đào tạo phù hợp với quy mô, đối tượng và kế hoạch đào tạo; có mặt bằng xây dựng thao trường, bãi tập và cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy; có đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo đáp ứng quy định.

Các cơ sở này đồng thời phải được Bộ GDĐT quyết định giao nhiệm vụ đào tạo môn học Giáo dục QPAN.

Về đội ngũ nhà giáo, dự thảo quy định tiêu chuẩn trình độ đào tạo theo từng cấp học, trình độ đào tạo.

Nhà giáo giảng dạy tại THPT, trường trung học nghề, trung cấp và các cơ sở thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT phải có bằng tốt nghiệp cử nhân trở lên ngành đào tạo Giáo dục QPAN hoặc bằng tốt nghiệp đại học thứ hai trở lên ngành Giáo dục QPAN.

Đối với nhà giáo tại trường cao đẳng, đại học, trung tâm Giáo dục QPAN, dự thảo yêu cầu có bằng tốt nghiệp cử nhân trở lên ngành Giáo dục QPAN; bằng tốt nghiệp đại học thứ hai trở lên ngành Giáo dục QPAN; hoặc là sĩ quan Quân đội, sĩ quan Công an biệt phái có bằng tốt nghiệp đại học trở lên và có chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

Đánh giá bằng điểm số, sinh viên phải đạt từ 5 điểm để được cấp chứng chỉ

Dự thảo xác định việc đánh giá kết quả học tập môn Giáo dục QPAN nhằm xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ rèn luyện, học tập của học sinh, sinh viên theo yêu cầu cần đạt của chương trình; đồng thời cung cấp thông tin để người học và cơ sở giáo dục điều chỉnh hoạt động dạy, học, rèn luyện.

Kết quả học tập môn học được đánh giá bằng điểm số theo thang điểm 10.

Đối với học sinh đào tạo trình độ trung cấp, kết quả môn học được xác định từ điểm đánh giá thường xuyên, đánh giá định kỳ và đánh giá kết thúc môn học, với hệ số lần lượt 0,2; 0,2 và 0,6.

Người học phải tham dự tối thiểu 80% thời lượng môn học và có điểm trung bình các bài kiểm tra thường xuyên, định kỳ từ 5,0 điểm trở lên mới được dự thi kết thúc môn học.

Đối với sinh viên cao đẳng, đại học, việc kiểm tra, đánh giá gồm kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ và thi kết thúc học phần. Điểm học phần gồm điểm kiểm tra thường xuyên hệ số 0,1, điểm kiểm tra định kỳ hệ số 0,2 và điểm thi kết thúc học phần hệ số 0,7.

Sinh viên đạt yêu cầu khi điểm học phần từ 5,0 trở lên theo thang điểm 10. Kết quả học tập môn GDQPAN là điểm trung bình cộng của điểm các học phần trong chương trình môn học.

Về cấp chứng chỉ Giáo dục QPAN, dự thảo quy định chứng chỉ được cấp cho sinh viên để xác nhận kết quả học tập môn học.

Sinh viên được cấp chứng chỉ khi có kết quả môn học đạt từ 5,0 điểm trở lên theo thang điểm 10 và tại thời điểm cấp chứng chỉ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Chứng chỉ Giáo dục QPAN là một trong những điều kiện để xét tốt nghiệp trình độ cao đẳng, đại học.