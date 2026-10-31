Đề xuất mới về chức năng, nhiệm vụ, hoạt động của Hội đồng Tiền lương quốc gia

Theo đó, dự thảo đề xuất thành lập Hội đồng Tiền lương quốc gia bao gồm các thành viên là đại diện của Bộ Nội vụ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đại diện một số tổ chức đại diện người sử dụng lao động ở Trung ương và chuyên gia độc lập.

Hội đồng có Bộ phận kỹ thuật và Bộ phận thường trực giúp việc Hội đồng. Các thành viên Hội đồng, thành viên Bộ phận kỹ thuật, Bộ phận thường trực giúp việc Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Dự thảo quy định, Hội đồng thực hiện chức năng tư vấn cho Chính phủ về mức lương tối thiểu xác lập theo vùng bao gồm mức lương tối thiểu theo tháng và mức lương tối thiểu theo giờ và chính sách tiền lương áp dụng đối với người lao động theo quy định của Bộ luật Lao động.

Về nhiệm vụ, Hội đồng thực hiện nghiên cứu, khảo sát, thu thập thông tin, phân tích và đánh giá tình hình tiền lương, mức sống tối thiểu của người lao động, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, quan hệ cung - cầu lao động, việc làm, thất nghiệp trong nền kinh tế và các yếu tố liên quan khác làm cơ sở xác định mức lương tối thiểu.

Đồng thời, nghiên cứu, rà soát, tính toán, xác định, xây dựng báo cáo mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình người lao động; các báo cáo gắn với yếu tố xác định mức lương tối thiểu quy định tại khoản 3 Điều 91 của Bộ luật Lao động.

Nghiên cứu, rà soát, đánh giá tình hình phân vùng địa bàn áp dụng lương tối thiểu làm cơ sở xác định phương án điều chỉnh mức lương tối thiểu theo từng thời kỳ.

Hằng năm, tổ chức thương lượng để khuyến nghị với Chính phủ phương án điều chỉnh mức lương tối thiểu xác lập theo vùng (bao gồm mức lương tối thiểu theo tháng và mức lương tối thiểu theo giờ).

Cùng với đó là nhiệm vụ tư vấn, khuyến nghị với Chính phủ về một số chính sách tiền lương áp dụng chung đối với người lao động trong các loại hình doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã theo quy định của Bộ luật Lao động.

Hội đồng có 17 thành viên, bao gồm: 5 thành viên đại diện của Bộ Nội vụ; 5 thành viên đại diện của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; 5 thành viên đại diện của một số tổ chức đại diện người sử dụng lao động ở trung ương; 2 thành viên là chuyên gia độc lập.

Về cơ cấu tổ chức, Hội đồng vẫn giữ như hiện nay gồm chủ tịch, 3 phó chủ tịch và các thành viên khác; trong đó chủ tịch là Thứ trưởng Bộ Nội vụ có nhiệm vụ điều hành hoạt động chung của hội đồng; các phó chủ tịch (1 Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, 1 Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; 1 Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam) có nhiệm vụ điều hành các hoạt động nội bộ của các bên.