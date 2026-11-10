Đề xuất mới về chế độ thù lao cho người đọc, kiểm tra, thẩm định nội dung xuất bản phẩm lưu chiểu

Bộ Tài chính đề xuất quy định mới về chế độ thù lao đối với người đọc, kiểm tra và thẩm định nội dung xuất bản phẩm lưu chiểu

Dự thảo Thông tư gồm 6 điều, đề xuất quy định về: Cách tính thù lao, mức thù lao đọc, kiểm tra và thẩm định nội dung xuất bản phẩm lưu chiểu; nguồn kinh phí và việc áp dụng mức chi trả thù lao đọc, kiểm tra và thẩm định nội dung xuất bản phẩm lưu chiểu… Cụ thể:

Cách tính thù lao, mức thù lao đọc, kiểm tra và thẩm định nội dung xuất bản phẩm lưu chiểu

1. Mức thù lao đọc, kiểm tra và thẩm định nội dung xuất bản phẩm lưu chiểu được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư.

2. Trên cơ sở khối lượng công việc đọc, kiểm tra, thẩm định thực tế được xác nhận theo Quy chế đọc, kiểm tra, thẩm định nội dung xuất bản phẩm lưu chiểu do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành và mức chi trả thù lao quy định tại Phụ lục I; thù lao đọc, kiểm tra và thẩm định xuất bản phẩm lưu chiểu được chi trả được tính theo công thức sau:

A = B x C

Trong đó:

A: Số tiền thù lao đọc, kiểm tra và thẩm định xuất bản phẩm lưu chiểu được chi trả.

B: Khối lượng công việc được tính thù lao, được xác định theo đơn vị tính tương ứng với từng loại xuất bản phẩm lưu chiểu, bao gồm: trang sách quy chuẩn, số âm tiết, số từ, thời lượng nghe, thời lượng nhìn, được xác định trên cơ sở khối lượng công việc thực tế được xác nhận trong tháng.

C: Mức chi trả thù lao đọc, kiểm tra và thẩm định nội dung xuất bản phẩm quy định tại Phụ lục I kèm theo Thông tư này.

3. Đối với người thực hiện nhiệm vụ đọc, kiểm tra nội dung xuất bản phẩm lưu chiểu là công chức được giao nhiệm vụ thường xuyên, khối lượng công việc được tính thù lao là phần khối lượng thực tế vượt định mức thực hiện công việc theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Phần vượt định mức được xác định theo công thức như sau:

B = D – (E x G)

Trong đó:

B: Số trang sách quy chuẩn, số âm tiết, số từ, thời lượng nghe, nhìn xuất bản phẩm vượt định mức quy định trong tháng.

D: Số trang sách quy chuẩn, số âm tiết, số từ, thời lượng nghe, nhìn xuất bản phẩm mà công chức xuất bản thực hiện thực tế trong tháng.

E: Số ngày thực tế trong tháng mà công chức xuất bản thực hiện nhiệm vụ đọc, kiểm tra nội dung xuất bản phẩm lưu chiểu.

G: Định mức đọc, kiểm tra nội dung xuất bản phẩm theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ví dụ: Công chức xuất bản Nguyễn Văn X được giao nhiệm vụ đọc và kiểm tra xuất bản phẩm lưu chiểu là sách văn học. Theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về định mức đọc sách văn học là 90 trang/ngày. Nếu trong tháng, công chức xuất bản Nguyễn Văn X đọc được 2000 trang sách quy chuẩn trong 20 ngày thì số trang sách quy chuẩn vượt định mức quy định trong tháng đó của công chức xuất bản Nguyễn Văn X được tính như sau:

B= 2000 – (20 x 90) = 200 trang sách

Như vậy, theo quy định tại Phụ lục I kèm theo Thông tư này, mức chi trả thù lao đọc và kiểm tra sách văn học là 4.252 đồng/trang sách quy chuẩn. Như vậy, thù lao đọc và kiểm tra xuất bản phẩm lưu chiểu vượt định mức của công chức xuất bản Nguyễn Văn X được tính như sau:

A = 200 x 4.252 = 850.400 đồng

4. Đối với nhiệm vụ đọc, kiểm tra nội dung xuất bản phẩm lưu chiểu do người không thuộc đối tượng quy định tại khoản 3 nêu trên và nhiệm vụ thẩm định nội dung xuất bản phẩm lưu chiểu, kể cả trường hợp do công chức quy định tại khoản 3 nêu trên thực hiện, số tiền thù lao được tính theo công thức quy định tại khoản 2 nêu trên.

5. Chi tổ chức họp hội đồng thẩm định, hội thảo khoa học về những vấn đề liên quan đến xuất bản phẩm lưu chiểu: Mức chi áp dụng mức chi Hội đồng khoa học quy định tại Nghị định số 265/2025/NĐ-CP ngày 14/10/2025 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo về tài chính và đầu tư trong khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và Thông tư số 38/2025/TT-BKHCN ngày 30/11/2025 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước đối với một số nội dung chi quản lý hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Trường hợp thành viên Hội đồng thẩm định đã được thanh toán thù lao nhận xét, góp ý bằng văn bản theo quy định tại Mục III Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này thì không thanh toán thêm khoản chi nhận xét, đánh giá cho cùng nội dung công việc theo chế độ chi hội đồng.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây./.