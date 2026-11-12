Đề xuất mới trong quản lý doanh nghiệp đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài

Nghị định dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/3/2027, cùng thời điểm Luật sửa đổi có hiệu lực, thay thế các quy định tương ứng tại Nghị định 112/2021/NĐ-CP và Nghị định 372/2025/NĐ-CP.

So với quy định hiện tại, dự thảo Nghị định có một số điểm mới đáng chú ý.

Thứ nhất là chuyển toàn bộ thủ tục hành chính (TTHC), thông báo, báo cáo sang thực hiện trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và cơ sở dữ liệu (CSDL) về NLĐĐLVONN; không yêu cầu nộp giấy tờ đã được liên thông dữ liệu; Giấy phép có bản điện tử ký số.

Thứ hai là giảm 50% quy mô tối thiểu cơ sở vật chất giáo dục định hướng, giữ nguyên tắc 1 nhân viên nghiệp vụ được phụ trách nhiều nội dung hoạt động, quy định rõ tiêu chí về số lượng nhân viên nghiệp vụ (cơ hữu tại DN), đồng thời nâng tiêu chuẩn điều kiện cơ sở vật chất trên mỗi học viên.

Thứ ba là rút ngắn thời hạn giải quyết thủ tục, không thu lệ phí điều chỉnh thông tin, cấp lại, cấp đổi Giấy phép.

Thứ tư là thiết lập cơ chế phân loại xử lý với các trường hợp nhận diện nội dung đề nghị thay đổi của DN chưa đáp ứng điều kiện, dự thảo quy định DN có thời hạn hoàn thiện điều kiện trong thời hạn 10 ngày làm việc; với DN được phát hiện không đáp ứng điều kiện thông qua quá trình thanh, kiểm tra thì tiến hành thu hồi khi phát hiện vi phạm.

Thứ năm là thiết lập cơ chế phối hợp kiểm tra, xác minh điều kiện thực tế giữa Bộ Nội vụ và Sở Nội vụ.

Thứ sáu là thống nhất cơ chế thông báo đáp ứng điều kiện với tất cả thị trường, ngành, nghề, công việc có điều kiện; dẫn chiếu tiêu chuẩn theo cam kết với nước tiếp nhận và giao Bộ Nội vụ công bố để cập nhật kịp thời.

Thứ bảy là quy định đầy đủ việc xử lý tiền ký quỹ khi DN giải thể, phá sản, bị thu hồi hoặc nộp lại Giấy phép, bổ sung bảo lãnh của NLĐ với đơn vị sự nghiệp và cụ thể hóa trách nhiệm của Bộ, ngành, UBND cấp tỉnh, cấp xã theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Dự thảo Nghị định cũng đề xuất giảm số lượng TTHC từ 9 xuống còn 7, gồm: cấp Giấy phép; điều chỉnh thông tin Giấy phép; cấp lại Giấy phép; cấp đổi Giấy phép; đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập; đăng ký hợp đồng lao động trực tiếp giao kết; đăng ký trực tuyến hợp đồng lao động giao kết sau khi xuất cảnh.

Dự thảo Nghị định thể chế hóa yêu cầu của Nghị quyết 57-NQ/TW về ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, chuyển toàn bộ TTHC, thông báo, báo cáo và cập nhật dữ liệu lên Cổng Dịch vụ công quốc gia và CSDL chuyên ngành. Giấy phép được cấp dưới dạng điện tử, có chữ ký số; dữ liệu được kết nối, chia sẻ với các CSDL quốc gia, CSDL chuyên ngành; việc xác thực thực hiện qua tài khoản định danh điện tử. Công tác quản lý, hậu kiểm DN cũng được thực hiện trên CSDL.