Đề xuất mới của Bộ Nội vụ: Chỉ nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11, không hoán đổi làm việc

Vào Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11, các bảo tàng và thiết chế văn hóa công lập trên cả nước dự kiến sẽ mở cửa đón khách và miễn phí vé vào cửa phục vụ người dân. Ảnh: T.L

Bộ Nội vụ ngày 14.9 có Tờ trình số 10137 gửi Thủ tướng về bổ sung, điều chỉnh phương án nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại Tờ trình số 10033 ngày 11.9.

Theo phương án đã trình Thủ tướng trước đó, Bộ Nội vụ đề xuất công chức, viên chức nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam vào thứ Ba, ngày 24.11.

Đồng thời, Bộ Nội vụ đề xuất hoán đổi ngày làm việc thứ Hai, ngày 23.11 sang ngày nghỉ hằng tuần thứ Bảy, ngày 28.11 nhằm hình thành kỳ nghỉ liên tục.

Tuy nhiên, trong quá trình lấy ý kiến, Ban Tổ chức Trung ương đề nghị Bộ Nội vụ thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 28/2026/QH16 về phát triển văn hóa Việt Nam.

Ban Tổ chức Trung ương cũng đề nghị việc bố trí lịch nghỉ, hoán đổi ngày làm việc (nếu cần thiết) cần căn cứ điều kiện thực tế và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Tiếp thu ý kiến này, Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh nội dung tại điểm a khoản 1 Mục II Tờ trình số 10033 như sau: Công chức, viên chức nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam 1 ngày vào thứ Ba, ngày 24.11.2026 Dương lịch; không thực hiện hoán đổi ngày làm việc thứ Hai, ngày 23.11.2026 sang ngày nghỉ hằng tuần thứ Bảy, ngày 28.11.2026.

Người lao động thuộc khối doanh nghiệp không phải là công chức, viên chức nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương vào thứ Ba, ngày 24.11.2026 Dương lịch theo quy định.

Các nội dung đề xuất về nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027 tại Tờ trình số 10033 không thay đổi.

Lý giải về đề xuất này, Bộ Nội vụ cho rằng thời điểm cuối tháng 11 là giai đoạn các cơ quan, đơn vị tập trung hoàn thành chương trình, kế hoạch công tác năm; các doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ sản xuất, kinh doanh, hoàn thành đơn hàng, chỉ tiêu, kế hoạch năm và chuẩn bị kế hoạch cho năm tiếp theo.

Việc không thực hiện hoán đổi ngày làm việc thứ Hai, ngày 23.11.2026 là phương án thận trọng, hạn chế xáo trộn lịch công tác, lịch học tập, kế hoạch sản xuất, kinh doanh và hoạt động của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Theo quan điểm của Bộ Nội vụ, việc điều chỉnh theo hướng không hoán đổi không làm giảm ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vẫn được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương đúng ngày 24.11.2026 theo quy định.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam có thể được tổ chức linh hoạt trước, trong và sau ngày 24.11.2026, phù hợp điều kiện thực tế của từng cơ quan, địa phương, đơn vị, bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, tránh hình thức và không nhất thiết phải gắn với một kỳ nghỉ kéo dài.

Phương án điều chỉnh cũng phù hợp với tinh thần chung về bảo đảm kỷ luật, kỷ cương hành chính, duy trì nhịp độ xử lý công việc cuối năm, hỗ trợ ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh và hạn chế tác động phát sinh đối với doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp tổ chức sản xuất theo ca, kíp, đơn hàng, mùa vụ hoặc vận hành liên tục.

Cách tiếp cận này, theo Bộ Nội vụ, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu tôn vinh, phát huy giá trị văn hóa Việt Nam với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn cuối năm.

Trước đó, tháng 8, Bộ Nội vụ có công văn lấy ý kiến phương án nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, nghỉ Tết Nguyên đán và Quốc khánh năm 2027 được Bộ Nội vụ gửi tới 13 cơ quan nghiên cứu, tham gia ý kiến.

Trong đó, Bộ Nội vụ đề xuất 2 phương án nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Phương án 1 là nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam vào thứ Ba (24.11) và hoán đổi ngày làm việc thứ Hai (23.11) sang thứ Bảy (28.11). Nếu áp dụng phương án này, cán bộ, công chức, viên chức sẽ được nghỉ liên tục 4 ngày, từ thứ Bảy (21/11) đến hết thứ Ba (24.11), sau đó đi làm bù vào thứ Bảy (28.11).

Phương án 2 là nghỉ đúng thứ Ba (24.11) theo quy định, không thực hiện hoán đổi ngày làm việc.

Ngày 11.9, tại Tờ trình số 10033, Bộ Nội vụ trình phương án thứ nhất, với đề xuất nghỉ 4 ngày liên tiếp.