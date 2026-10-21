Đề xuất mới của Bộ Công thương về giá điện sinh hoạt

Đề xuất áp dụng ngay biểu giá điện sinh hoạt 5 bậc

Bộ Công thương đang lấy ý kiến các bộ, ngành về dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 14 năm 2025 quy định cơ cấu biểu giá bán lẻ điện.

Hiện giá điện sinh hoạt được tính theo 6 bậc lũy tiến, quy định tại Quyết định 1279 ngày 9/5/2025. Trong đó, bậc 1 (0-50 kWh) có giá 1.940 đồng/kWh; bậc 2 (51-100 kWh) là 2.050 đồng/kWh; bậc 3 (101-200 kWh) là 2.380 đồng/kWh; bậc 4 (201-300 kWh) là 2.998 đồng/kWh; bậc 5 (301-400 kWh) là 3.350 đồng/kWh và bậc 6 (từ 401 kWh trở lên) là 3.460 đồng/kWh.

Theo đề xuất, biểu giá điện sinh hoạt sẽ gồm 5 bậc với mức giá tăng dần theo sản lượng tiêu thụ. (Ảnh: Hồng Hạnh).

Theo Quyết định 14 năm 2025, biểu giá điện sinh hoạt được rút từ 6 xuống còn 5 bậc. Tuy nhiên, dù có hiệu lực từ tháng 5/2025, cơ cấu mới đến nay vẫn chưa được áp dụng.

Nguyên nhân là quy định chuyển tiếp cho phép tiếp tục sử dụng biểu giá cũ đến lần điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân tiếp theo. Trong khi đó, từ khi Quyết định 14 năm 2025 có hiệu lực đến nay, giá bán lẻ điện bình quân chưa được điều chỉnh.

Để tháo gỡ vướng mắc này, Bộ Công thương đề xuất bãi bỏ Điều 6 về điều khoản chuyển tiếp tại Quyết định 14 năm 2025, qua đó bỏ điều kiện phải chờ điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân mới được áp dụng cơ cấu biểu giá mới.

Khi quyết định sửa đổi có hiệu lực, Bộ trưởng Bộ Công thương sẽ ban hành mức giá điện cụ thể cho từng nhóm khách hàng theo cơ cấu mới để áp dụng đồng thời.

Theo đề xuất, biểu giá điện sinh hoạt sẽ gồm 5 bậc với mức giá tăng dần theo sản lượng tiêu thụ, nhằm khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.

Cụ thể, bậc 1 (0-100 kWh) có giá bằng 90% giá bán lẻ điện bình quân; bậc 2 (101-200 kWh) bằng 108%; bậc 3 (201-400 kWh) bằng 136%; bậc 4 (401-700 kWh) bằng 162% và bậc 5 (từ 701 kWh trở lên) bằng 180%.

Trong dự thảo tờ trình, Bộ Công thương cho biết, việc chuyển sang cơ cấu biểu giá mới không phải là một lần điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân. Mức giá này vẫn được giữ nguyên ở 2.204,07 đồng/kWh.

Tuy nhiên, tiền điện của từng hộ gia đình sẽ thay đổi do cách phân chia bậc thang và tỷ lệ giá giữa các bậc được điều chỉnh.

Dùng nhiều điện giá đắt hơn trước

Theo đánh giá tác động của Bộ Công thương, biểu giá điện sinh hoạt 5 bậc được thiết kế lại về mức tiêu thụ và tỷ lệ giá giữa các bậc so với cơ cấu hiện hành. Trong đó, giá điện áp dụng cho lượng điện tiêu thụ từ 401-700 kWh và trên 700 kWh được thiết kế ở mức cao hơn.

Tính toán sơ bộ cho thấy, khách hàng sử dụng dưới 777 kWh/tháng, chiếm khoảng 94% tổng số khách hàng và 73% sản lượng điện sinh hoạt, sẽ được giảm tiền điện so với hiện nay.

Trong đó, nhóm sử dụng 400 kWh/tháng được giảm tiền điện nhiều nhất.

Với mức tiêu thụ 778 kWh/tháng, số tiền điện phải trả tương đương hiện hành. Những khách hàng sử dụng điện vượt ngưỡng này sẽ phải trả thêm.

Đáng chú ý, khách hàng tiêu thụ 1.182 kWh/tháng - mức bình quân của nhóm sử dụng trên 700 kWh/tháng - dự kiến phải trả thêm gần 190.000 đồng mỗi tháng so với hiện nay.

Như vậy, nếu áp dụng ngay biểu giá điện sinh hoạt 5 bậc, phần lớn hộ gia đình sẽ được giảm tiền điện hoặc không phải trả thêm. Ngược lại, những khách hàng có mức tiêu thụ điện cao sẽ chịu chi phí tăng thêm.

Theo Bộ Công thương, cơ cấu mới hướng tới bảo đảm chi phí điện cho phần lớn khách hàng sinh hoạt, đồng thời khuyến khích các hộ sử dụng nhiều điện tiết kiệm, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng.