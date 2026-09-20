Đề xuất mới, chỉ nghỉ duy nhất 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026

Bộ Nội vụ vừa có Tờ trình đề xuất công chức, viên chức và người lao động nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam vào thứ Ba, ngày 24/11/2026, không hoán đổi ngày làm việc.

Không hoán đổi ngày làm việc 23/11

Bộ Nội vụ cho biết, trong quá trình lấy ý kiến, Ban Tổ chức Trung ương đề nghị Bộ Nội vụ thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 28/2026/QH16 về phát triển văn hóa Việt Nam. Đồng thời, việc bố trí lịch nghỉ, hoán đổi ngày làm việc nếu cần thiết cần căn cứ điều kiện thực tế và yêu cầu phát triển KT-XH để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Tiếp thu ý kiến trên, Bộ Nội vụ đã tiếp tục rà soát, cân nhắc toàn diện phương án nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Nếu được thông qua đề xuất, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 nghỉ 1 ngày duy nhất vào 24/11. Ảnh: Lê Bảo

Theo Bộ Nội vụ, đề xuất hoán đổi ngày làm việc tại Tờ trình số 10033/TTr-BNV trước đó xuất phát từ mục tiêu tạo kỳ nghỉ liên tục trong năm đầu tiên tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam. Qua đó, tạo điều kiện để các cơ quan, tổ chức và Nhân dân tham gia các hoạt động hưởng ứng ngày này.

Tuy nhiên, trên cơ sở tiếp thu ý kiến của Ban Tổ chức Trung ương và rà soát điều kiện thực tế, Bộ Nội vụ nhận thấy cuối tháng 11 là thời điểm các cơ quan, đơn vị tập trung hoàn thành chương trình, kế hoạch công tác năm.

Đây cũng là giai đoạn các doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ sản xuất, kinh doanh, hoàn thành đơn hàng, chỉ tiêu, kế hoạch năm và chuẩn bị kế hoạch cho năm tiếp theo.

Do đó, Bộ Nội vụ cho rằng không thực hiện hoán đổi ngày làm việc thứ Hai, ngày 23/11/2026 là phương án thận trọng, nhằm hạn chế xáo trộn lịch công tác, lịch học tập, kế hoạch sản xuất, kinh doanh và hoạt động của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Theo phương án điều chỉnh, việc không hoán đổi ngày làm việc không làm giảm ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vẫn được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương vào đúng ngày 24/11/2026 theo quy định.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam có thể được tổ chức linh hoạt trước, trong và sau ngày 24/11/2026, phù hợp điều kiện thực tế của từng cơ quan, địa phương, đơn vị. Việc tổ chức phải bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, tránh hình thức và không nhất thiết phải gắn với một kỳ nghỉ kéo dài.

Bộ Nội vụ cho rằng phương án điều chỉnh cũng phù hợp với tinh thần chung về bảo đảm kỷ luật, kỷ cương hành chính, duy trì nhịp độ xử lý công việc cuối năm, hỗ trợ ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh và hạn chế tác động phát sinh đối với doanh nghiệp.

Điều này đặc biệt có ý nghĩa đối với các doanh nghiệp tổ chức sản xuất theo ca, kíp, đơn hàng, mùa vụ hoặc vận hành liên tục, khi việc thay đổi lịch làm việc có thể phát sinh những xáo trộn trong tổ chức sản xuất.

Theo Bộ Nội vụ, cách tiếp cận này nhằm bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu tôn vinh, phát huy giá trị văn hóa Việt Nam với yêu cầu phát triển KT-XH trong giai đoạn cuối năm.

Trên cơ sở đó, Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh nội dung tại điểm a khoản 1 Mục II Tờ trình số 10033/TTr-BNV. Cụ thể, công chức, viên chức nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam 1 ngày vào thứ Ba, ngày 24/11/2026 Dương lịch.

Bộ Nội vụ đề xuất không thực hiện hoán đổi ngày làm việc thứ Hai, ngày 23/11/2026 sang ngày nghỉ hằng tuần thứ Bảy, ngày 28/11/2026 và không đưa nội dung hoán đổi này vào thông báo của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Đối với người lao động thuộc khối doanh nghiệp không phải là công chức, viên chức, phương án đề xuất là nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương vào thứ Ba, ngày 24/11/2026 Dương lịch theo quy định.

Trước đó, Bộ Nội vụ đề xuất 2 phương án nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 Phương án 1, công chức, viên chức nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam vào thứ Ba, ngày 24/11/2026 và hoán đổi ngày làm việc thứ Hai (23/11) sang thứ Bảy (28/11). Với phương án này, NLĐ trong khu vực công sẽ được nghỉ liên tục 4 ngày, từ thứ Bảy (21/11) đến hết thứ Ba (24/11/2026), sau đó làm bù vào thứ Bảy (28/11). Phương án 2 là nghỉ đúng ngày 24/11/2026 theo quy định, không thực hiện hoán đổi ngày làm việc.