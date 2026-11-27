Quang cảnh hội thảo tham vấn mở rộng bảo hộ chỉ dẫn địa lý quế “Trà My”. Ảnh: NGỌC XUÂN

Tại hội thảo, đại diện đơn vị nghiên cứu trình bày báo cáo cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ đăng ký mở rộng bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Trà My” đối với sản phẩm quế của thành phố Đà Nẵng.

Theo đó, nhóm nghiên cứu đề xuất mở rộng vùng địa lý bảo hộ với quy mô 14.500ha tại 11 xã phía tây thành phố; đồng thời bảo hộ 4 sản phẩm gồm: quế vỏ, bột quế, tinh dầu vỏ quế và tinh dầu lá quế.

Để xây dựng cơ sở đề xuất, nhóm nghiên cứu tiến hành khảo sát thực địa, thu thập mẫu quế và đánh giá các chỉ tiêu cảm quan, đặc tính chất lượng sản phẩm; phân tích điều kiện tự nhiên, thổ nhưỡng, khí hậu, địa hình, hệ sinh thái cùng tri thức bản địa và tập quán canh tác của người dân.

Đại diện đơn vị nghiên cứu trình bày cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ đăng ký mở rộng phạm vi bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Trà My”. Ảnh: NGỌC XUÂN

Kết quả khảo sát giúp xác định rõ mối liên hệ giữa yếu tố địa lý với đặc tính chất lượng của quế Trà My, làm căn cứ xây dựng bản đồ vùng địa lý bảo hộ. Theo đơn vị nghiên cứu, việc mở rộng vùng bảo hộ xuất phát từ thực tế diện tích trồng quế Trà My phân bố rộng hơn phạm vi đã được bảo hộ trước đây.

Năm 2011, Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00029 cho sản phẩm quế vỏ Trà My, với phạm vi gồm 4 xã: Trà Dơn, Trà Leng (thuộc huyện Nam Trà My cũ), Trà Giáp và Trà Giác (thuộc huyện Bắc Trà My cũ).

Tuy nhiên, tiềm năng phát triển vùng quế tại nhiều địa phương khác trước đây chưa được khảo sát, đánh giá đầy đủ. Việc tiếp tục nghiên cứu, xác định hiện trạng và khả năng phát triển vùng nguyên liệu là cơ sở quan trọng để hoàn thiện bản đồ địa lý bảo hộ, phục vụ công tác quản lý và phát triển thương hiệu quế Trà My.

Vỏ quế Trà My, thương phẩm của đồng bào miền núi xứ Quảng đang được tham vấn mở rộng bảo hộ chỉ dẫn địa lý. Ảnh: CTV

Tại hội thảo, các đại biểu trao đổi, góp ý về kết quả nghiên cứu, phạm vi đề xuất mở rộng, đặc tính chất lượng sản phẩm cũng như những khó khăn, thách thức trong xây dựng, phát triển chuỗi giá trị quế Trà My.

Những ý kiến này là cơ sở để đơn vị chủ trì tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đề xuất mở rộng phạm vi bảo hộ, quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý “Trà My” cho sản phẩm quế của thành phố Đà Nẵng.