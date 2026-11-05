Đề xuất mở rộng tiếp cận thuốc mới cho bệnh nhân ung thư

Bệnh nhân ung thư được chụp chiếu để đánh giá tình trạng bệnh. Ảnh: TRẦN HÀ

Ngày 5-11, tại hội thảo khoa học “Ung thư trong kỷ nguyên hội nhập – Best of ASCO 2026”, GS-TS Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K cho biết, nhiều tiến bộ trong điều trị ung thư đang mở thêm cơ hội cho người bệnh, nhất là thuốc điều trị đích, thuốc miễn dịch và các phác đồ mới.

Riêng với ung thư tụy giai đoạn muộn, một số phương pháp điều trị mới có thể giúp kéo dài thời gian sống gấp 2-3 lần so với trước đây. Tuy nhiên, chi phí rất cao, có liệu trình tại Mỹ lên tới khoảng 500.000 USD.

GS-TS Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K chia sẻ những cập nhật mới trong điều trị ung thư

Theo GS-TS Lê Văn Quảng, không phải phác đồ tiên tiến nhất thế giới đều phù hợp để áp dụng rộng rãi tại Việt Nam. Việc lựa chọn phương pháp điều trị cần cân nhắc hiệu quả, nguồn lực y tế và khả năng chi trả của người bệnh.

Một vướng mắc khác là việc cập nhật phác đồ điều trị mới và thanh toán BHYT. Theo GS-TS Lê Văn Quảng, có những phác đồ đã được áp dụng trên thế giới nhưng chưa được cập nhật vào hướng dẫn điều trị trong nước. Vì vậy, dù được hội đồng chuyên môn bệnh viện thống nhất áp dụng, thuốc vẫn có thể chưa được BHYT thanh toán. Ông cho rằng cần sớm cập nhật các hướng dẫn điều trị để người bệnh được tiếp cận thuốc mới và bảo đảm quyền lợi BHYT.

Ông cho biết thêm, Bộ Y tế đang đề xuất điều chỉnh tỷ lệ thanh toán BHYT từ 30% đến 70% đối với một số thuốc mới, trong đó có thuốc điều trị đích và thuốc miễn dịch. Nếu được thông qua, chính sách này sẽ góp phần giảm gánh nặng tiền thuốc, giúp người bệnh có thêm cơ hội tiếp cận các phương pháp điều trị mới.

Hội thảo khoa học “Ung thư trong kỷ nguyên hội nhập” quy tụ hơn 1.300 đại biểu đến từ 14 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ảnh: TRẦN HÀ

Phát biểu tại hội thảo, PGS-TS Đào Xuân Cơ, Thứ trưởng Bộ Y tế, cũng nhìn nhận chi phí điều trị bệnh ung thư đang là gánh nặng đối với người bệnh và quỹ BHYT. Thứ trưởng nhấn mạnh, việc ứng dụng kỹ thuật hiện đại cần dựa trên hiệu quả điều trị, tính an toàn và khả năng cân đối nguồn lực; không phải công nghệ mới nhất hay phương pháp đắt tiền nhất luôn phù hợp với mọi người bệnh.

Thứ trưởng Đào Xuân Cơ đề nghị nâng cao năng lực điều trị tại các bệnh viện vùng, bệnh viện tỉnh, đồng thời tăng cường đào tạo, chuyển giao kỹ thuật để người dân có thể tiếp cận dịch vụ y tế phù hợp ngay tại địa phương.

Hội thảo khoa học “Ung thư trong kỷ nguyên hội nhập” do Bệnh viện K tổ chức trong hai ngày 5 và 6-11, quy tụ hơn 1.300 đại biểu, gần 100 chuyên gia từ 14 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hội thảo có 22 phiên khoa học, gần 120 báo cáo cập nhật tiến bộ trong chẩn đoán và điều trị ung thư. Dịp này, Bệnh viện K ký hợp tác với Mạng lưới Ung thư Toàn diện quốc gia Hoa Kỳ (NCCN), đồng thời công bố thêm 3 hướng dẫn chẩn đoán, điều trị ung thư phiên bản tiếng Việt, được điều chỉnh phù hợp với điều kiện thực tế tại Việt Nam.