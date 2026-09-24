Đề xuất mở rộng thực hiện dân chủ trên môi trường số

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại phiên họp. Clip: QUANG PHÚC

Dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi) được Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến ngày 24-9 tập trung quy định các vấn đề mang tính chính sách, nguyên tắc, quyền và nghĩa vụ của công dân, lược bỏ các nội dung đã được quy định trong các luật chuyên ngành (như Luật Tiếp cận thông tin) và dẫn chiếu thực hiện để tránh trùng lặp.

Phiên họp thảo luận dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi). Ảnh: CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUỐC HỘI

Dự thảo mở rộng đa dạng các hình thức thực hiện dân chủ trên môi trường số, cho phép người dân tiếp cận thông tin, họp cộng đồng dân cư, gửi phản ánh, kiến nghị và tham gia biểu quyết thông qua nền tảng số và dữ liệu mở. Việc lấy ý kiến nhân dân qua môi trường điện tử được xác định là giải pháp then chốt nhằm tăng cường tính công khai, minh bạch, giúp người dân theo dõi và giám sát trực tiếp các hoạt động của chính quyền một cách thuận tiện, nhanh chóng.

Thảo luận tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh tư tưởng xuyên suốt của việc sửa đổi luật là phải tạo chuyển biến thực chất trong thực hành dân chủ, lấy việc tiếp thu và giải trình làm trọng tâm. Đồng thời, dân chủ không dừng lại ở quyền được nói, mà người dân phải được lắng nghe, được giải trình và phản hồi.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn góp ý hoàn thiện dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi). Ảnh: CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUỐC HỘI

Đánh giá cao việc mở rộng thực hiện dân chủ qua nền tảng số, song Chủ tịch Quốc hội lưu ý, phương thức số là một công cụ để mở rộng quyền, không phải điều kiện để thực hiện quyền. Việc ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo phải bảo đảm tính bao trùm, không để người cao tuổi hay người ở vùng sâu, vùng xa bị hạn chế cơ hội tham gia; đồng thời phải xác thực chặt chẽ, chống gian lận và bảo vệ dữ liệu. Chủ tịch Quốc hội quán triệt nguyên tắc: "Không vì tăng dân chủ mà tăng thêm thủ tục”.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tiếp thu ý kiến của UBTVQH. Ảnh: CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUỐC HỘI

Thay mặt cơ quan chủ trì soạn thảo, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà trân trọng ghi nhận ý kiến của Chủ tịch Quốc hội về việc tránh tạo ra "khoảng cách số". Theo Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, chuyển đổi số là công cụ đắc lực, nhưng cốt lõi vẫn là "gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân và thực hiện mục tiêu giải trình, giám sát một cách tốt nhất". Cơ quan soạn thảo sẽ tiếp tục rà soát để hoàn thiện dự thảo, bảo đảm sự đồng bộ với các luật chuyên ngành.