Đề xuất mở rộng thí điểm vùng phát thải thấp tại trung tâm Hà Nội

Sở Xây dựng Hà Nội vừa báo cáo UBND thành phố về kết quả thí điểm vùng phát thải thấp, đồng thời đề xuất mô hình và lộ trình mở rộng trong thời gian tới.

Đề xuất mở rộng thí điểm vùng phát thải thấp tại 3 khu vực thuộc phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam (TP.Hà Nội) trong năm 2027.

Theo đề xuất, giai đoạn 2 sẽ triển khai tại 3 khu vực thuộc địa bàn các phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam, từ ngày 1/1 - 31/12/2027.

Khu vực 1 là vùng lõi, nằm bên trong khu vực phố đi bộ và chợ đêm phường Hoàn Kiếm, được giới hạn bởi 12 tuyến phố gồm: Tràng Tiền, Hàng Khay, Lê Thái Tổ, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Buồm, Mã Mây, Hàng Bạc, Hàng Mắm, Nguyễn Hữu Huân, Lý Thái Tổ và Ngô Quyền. Khu vực này có diện tích khoảng 0,45km2, chu vi 3,2km, dân số khoảng 20.000 người.

Khu vực 2 có diện tích 1,65km2, chu vi 5,5km, dân số khoảng 90.000 người, nằm trong phạm vi các tuyến Tràng Thi, Thợ Nhuộm, Hàng Bông, Phùng Hưng, Phan Đình Phùng, Hàng Đậu, Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải, Tràng Tiền, Hàng Khay và khu vực bên trong phố cổ.

Khu vực 3 có diện tích khoảng 3,6km2, chu vi 8,3km, dân số gần 137.000 người. Phạm vi được giới hạn bởi các tuyến Nguyễn Du, Hàn Thuyên, Trần Hưng Đạo, Trần Khánh Dư, Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật, Hàng Đậu, Cửa Đông, Lý Nam Đế, Tôn Thất Thiệp, Điện Biên Phủ, Hàng Bông, Cửa Nam và Lê Duẩn. Khu vực này giáp ranh các phường Ba Đình, Hai Bà Trưng, Hồng Hà và Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Về phương án hạn chế phương tiện, tại khu vực 1, Hà Nội đề xuất cấm toàn bộ phương tiện giao thông đường bộ, gồm xe máy, xe gắn máy và ô tô các loại, trong khung giờ từ 19h đến 24h vào các ngày thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần.

Xe ưu tiên và phương tiện được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận vẫn được phép hoạt động theo quy định.

Với xe máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch hoạt động kinh doanh trên các nền tảng ứng dụng kết nối vận tải, đề xuất không cho lưu thông trong khu vực thí điểm. Các đơn vị cung cấp nền tảng có trách nhiệm điều hướng phương tiện trên hệ thống quản lý.

Đối với xe máy cá nhân, thành phố khuyến khích hạn chế các phương tiện sản xuất, nhập khẩu trước năm 2008 đối với xe mô tô và trước năm 2016 đối với xe gắn máy.

Đồng thời khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng, phương tiện phi cơ giới và chuyển đổi sang phương tiện xanh.

Về ô tô sử dụng nhiên liệu hóa thạch, phương án đề xuất kiểm soát theo quy chuẩn khí thải. Ô tô chở khách trên 16 chỗ không đạt mức khí thải 4 không được lưu thông; tại khu vực 1 và 2, các phương tiện đủ điều kiện cũng chỉ được hoạt động ngoài giờ cao điểm, trừ trường hợp được Công an Thành phố chấp thuận bằng văn bản.

Ô tô đưa đón học sinh, xe buýt và ô tô từ 16 chỗ trở xuống cũng phải đáp ứng yêu cầu khí thải theo quy định.

Đáng chú ý, xe tải sử dụng nhiên liệu hóa thạch có khối lượng toàn bộ dưới 2 tấn phải đáp ứng quy chuẩn khí thải mức 4 và chỉ được hoạt động ngoài giờ cao điểm. Xe tải có khối lượng toàn bộ từ 2 đến 3,5 tấn thuộc diện đề xuất cấm lưu thông.

Bên cạnh việc mở rộng tại khu vực trung tâm, Sở Xây dựng Hà Nội đề xuất cho phép các phường, trừ Hoàn Kiếm và Cửa Nam, chủ động rà soát, xây dựng mô hình thí điểm vùng phát thải thấp phù hợp với đặc điểm địa bàn.

Mô hình có thể triển khai theo từng khu vực trọng điểm, trên cơ sở bám sát Đề án vùng phát thải thấp trong Vành đai 1 đã được thành phố phê duyệt.