Đề xuất mở rộng quyền lợi bảo hiểm y tế, bổ sung thuốc điều trị ung thư

Đề xuất mở rộng quyền lợi về thuốc ung thư, chi trả khám sức khỏe định kỳ. (Ảnh minh họa)

Bộ Y tế đang xây dựng dự thảo quy định Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám sức khỏe định kỳ, với mức tối đa đề xuất 350.000 đồng/người/năm đối với người trên 18 tuổi. Cơ quan này đồng thời nghiên cứu mở rộng danh mục thuốc được bảo hiểm y tế chi trả, trong đó có một số thuốc điều trị ung thư thế hệ mới.

Theo dự thảo Thông tư đang được xây dựng, Quỹ Bảo hiểm y tế dự kiến thanh toán chi phí khám sức khỏe định kỳ hoặc kiểm tra sức khỏe tối đa một lần mỗi năm đối với mỗi người, theo nhóm đối tượng và điều kiện quy định.

Cụ thể, người trên 18 tuổi được đề xuất mức thanh toán tối đa 350.000 đồng/người/năm. Đối với người từ 6 đến 18 tuổi, mức thanh toán tối đa là 250.000 đồng/người/năm; trẻ em dưới 6 tuổi là 200.000 đồng/người/năm.

Các nhóm đối tượng dự kiến được hưởng chính sách gồm người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mạn tính và người sinh sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn, xã đảo, đặc khu. Sinh viên, học viên sau đại học, trẻ em tại cơ sở giáo dục mầm non, học sinh phổ thông và một số nhóm khác cũng thuộc diện được đề xuất xem xét chi trả theo điều kiện cụ thể.

Danh mục dịch vụ dự kiến thanh toán gồm tiền công khám, xét nghiệm công thức máu, đường máu, creatinin, mỡ máu, men gan, tổng phân tích nước tiểu, siêu âm ổ bụng và chụp X-quang ngực thẳng.

Bộ Y tế lưu ý, mức đề xuất là giới hạn thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế, không phải khoản tiền chi trực tiếp cho người tham gia. Chi phí thực tế phụ thuộc vào dịch vụ được thực hiện và thuộc phạm vi chi trả; người dân tự thanh toán phần phát sinh đối với dịch vụ ngoài danh mục.

Bên cạnh chính sách khám sức khỏe định kỳ, Bộ Y tế đang rà soát danh mục thuốc bảo hiểm y tế, nghiên cứu bổ sung một số thuốc điều trị ung thư thế hệ mới, thuốc sinh học như kháng thể đơn dòng và thuốc miễn dịch. Tỷ lệ thanh toán sẽ được xem xét trên cơ sở khả năng chi trả của người bệnh và khả năng cân đối Quỹ.

Các nội dung trên hiện vẫn trong quá trình nghiên cứu, xây dựng chính sách. Mức hưởng, phạm vi chi trả và điều kiện áp dụng cụ thể sẽ được xác định theo văn bản chính thức sau khi ban hành.