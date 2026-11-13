Đề xuất mở rộng quy mô 2 bệnh viện Lê Văn Thịnh và Lê Văn Việt

Sáng 13/11, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, đi khảo sát, làm việc với Bệnh viện Lê Văn Việt (phường Tăng Nhơn Phú) và Bệnh viện Lê Văn Thịnh (phường Bình Trưng) về việc mở rộng bệnh viện.

Tại buổi làm việc, BS-CK2 Trần Văn Khanh, Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh, báo cáo bệnh viện có quy mô 500 giường nhưng cơ sở vật chất, diện tích sử dụng chưa đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng. Nhiều khu vực có mật độ sử dụng cao, không gian phục vụ người bệnh chật hẹp, đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đầu tư mở rộng, nâng cao năng lực tiếp nhận và điều trị.

Hiện khu đất đối diện bệnh viện hiện có một phần đất công đã được định hướng quy hoạch phục vụ y tế, song các thủ tục pháp lý về đất đai, đầu tư vẫn đang được xem xét, hoàn thiện. Bệnh viện kiến nghị nghiên cứu sử dụng một phần cơ sở Trường Cao đẳng Nguyễn Hữu Cảnh, nơi có khu đất quy hoạch khoảng 3ha nhưng mới xây dựng, sử dụng khoảng 1ha, nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất và kết hợp đào tạo nhân lực y tế.

Theo BS-CK2 Trần Văn Khanh, trên cơ sở quỹ đất được bổ sung, bệnh viện dự kiến phát triển trung tâm lọc máu, mở rộng hoạt động cấp cứu, đào tạo nhân lực y tế và chăm sóc người cao tuổi. Đồng thời, nghiên cứu điều chỉnh công năng một số diện tích liền kề để phát triển không gian xanh, cải thiện môi trường điều trị.

Bệnh viện đề xuất xem xét một số quỹ đất tại phường Long Bình để phát triển cơ sở khám chữa bệnh, phục hồi chức năng và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Bệnh viện kiến nghị thành phố tháo gỡ vướng mắc về quy hoạch, đất đai, tạo điều kiện mở rộng cơ sở vật chất, phát triển các chuyên khoa phù hợp với nhu cầu người dân.

BS-CK2 Nguyễn Khoa Lý, Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Việt, báo cáo bệnh viện hiện có 100 giường kế hoạch, 146 giường thực kê. Số lượt khám chữa bệnh tăng từ 100.931 lượt năm 2021 lên 190.992 lượt năm 2025. Nhưng bệnh viện có diện tích hơn 6.000m², được xây dựng từ năm 2001, hiện nhiều hạng mục xuống cấp, không gian khám chữa bệnh chật hẹp. Vào thời điểm đông bệnh nhân, một số khoa phải bố trí thêm giường tại hành lang.

Để khắc phục tình trạng trên, bệnh viện đang hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án cải tạo Khoa Khám bệnh với kinh phí dự kiến 65 tỷ đồng và dự án xây dựng cơ sở 2, quy mô 9 tầng nổi, 2 tầng hầm, tổng mức đầu tư dự kiến 1.574 tỷ đồng. Cả hai dự án chưa được bố trí vốn thực hiện.

BS-CK2 Trần Văn Khanh, Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh, báo cáo

Bệnh viện kiến nghị thành phố sớm bố trí kinh phí sửa chữa, cải tạo trụ sở hiện hữu; tháo gỡ vướng mắc pháp lý để đưa cơ sở số 440 Lê Văn Việt vào sử dụng; đồng thời xem xét bố trí khu đất số 442 Lê Văn Việt để phát triển khu khám bệnh kỹ thuật cao, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng của người dân.

Phát biểu kết luận, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc ghi nhận, biểu dương Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo chính quyền phường Tăng Nhơn Phú và phường Bình Trưng đã chủ động đề xuất các giải pháp mở rộng cơ sở y tế hiện hữu trên địa bàn, trọng tâm là Bệnh viện Lê Văn Thịnh và Bệnh viện Lê Văn Việt. Đồng thời đánh giá cao nỗ lực của hai bệnh viện trong nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phát triển các chuyên khoa, từng bước đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng của người dân.

Theo ông Nguyễn Phước Lộc, việc mở rộng các bệnh viện cần được xem xét trên cơ sở quy mô dân số, nhu cầu khám chữa bệnh và định hướng phát triển tổng thể mạng lưới y tế của từng khu vực.

Đối với Bệnh viện Lê Văn Thịnh, khu vực Quận 2 trước đây có quy mô dân số hơn 254.000 người, nhu cầu khoảng 875 giường bệnh, trong khi bệnh viện hiện có 500 giường. Vì vậy, cần tiếp tục đầu tư, bổ sung khoảng 375 giường bệnh để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân. Bệnh viện cần tiếp tục phát huy vai trò bệnh viện hạng I, phát triển các chuyên khoa chuyên sâu, tiến tới đảm nhận thêm nhiệm vụ chỉ đạo tuyến.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc phát biểu

Đối với Bệnh viện Lê Văn Việt, ông Nguyễn Phước Lộc cho biết, khu vực Quận 9 trước đây có quy mô dân số đông, trong khi năng lực hiện hữu còn hạn chế. Do đó, chủ trương đầu tư mở rộng Bệnh viện Lê Văn Việt là cần thiết, phù hợp với nhu cầu thực tế.

Bệnh viện phải được định hướng phát triển lên quy mô 1.000 giường bệnh và phấn đấu đạt bệnh viện hạng I vào năm 2030, trở thành bệnh viện đa khoa công lập chủ lực, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân khu vực. Bệnh viện cần chú trọng phát triển các chuyên khoa mũi nhọn, nâng cao năng lực chuyên môn và chất lượng phục vụ.

Về tiến độ thực hiện, ông Nguyễn Phước Lộc đề nghị Sở Y tế, Sở Tài chính, cấp ủy, chính quyền địa phương và các bệnh viện khẩn trương phối hợp hoàn tất các thủ tục pháp lý liên quan đến giao đất, bàn giao mặt bằng, hợp thửa đất, điều chỉnh quy hoạch và triển khai đầu tư. Các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền cần được tập trung giải quyết dứt điểm trong năm 2026, tạo điều kiện triển khai các dự án từ năm 2027.

Việc lựa chọn hình thức đầu tư, phân công chủ đầu tư và bố trí nguồn vốn phải phù hợp với quy mô từng dự án, bảo đảm tiến độ và hiệu quả giải ngân. Các sở, ngành, địa phương cần chủ động phối hợp, xác định rõ trách nhiệm, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh.