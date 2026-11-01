Đề xuất mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Hà Nội-Bắc Giang lên 8 làn xe

Cao tốc Hà Nội-Bắc Giang được kiến nghị nâng cấp lên 8 làn xe cao tốc. (Ảnh: Phương Trang)

Theo phương án nghiên cứu, dự án cao tốc Hà Nội-Bắc Giang có chiều dài khoảng 38,5km, đi qua địa bàn 6 phường, 2 xã thuộc thành phố Bắc Ninh và xã Phù Đổng, thành phố Hà Nội. Điểm đầu tại Km113+985, nút giao Quốc lộ 31, phường Bắc Giang, thành phố Bắc Ninh; điểm cuối tại Km152+450, tiếp giáp nút giao CT.07, xã Phù Đổng, thành phố Hà Nội.

Trên tuyến chính, dự án được đề xuất đầu tư theo quy mô đường cao tốc 8 làn xe, nền đường rộng 42m, mặt đường rộng 37,5m. Bốn cầu trên tuyến gồm Minh Khai, Xương Giang, Như Nguyệt và Nội Duệ sẽ được mở rộng lên 42m, bảo đảm phù hợp với quy mô khai thác sau nâng cấp.

Cùng với việc mở rộng tuyến chính, dự án dự tính nối dài, mở rộng khẩu độ 28 hầm chui hiện có; đồng thời nghiên cứu bổ sung, cải tạo hầm chui tại những khu vực tập trung đông dân cư và khu công nghiệp. Các giải pháp này nhằm bảo đảm khả năng lưu thông, hạn chế xung đột giao thông giữa dòng phương tiện trên tuyến cao tốc với hoạt động đi lại, sản xuất của người dân và doanh nghiệp hai bên đường, nhất là đối với xe container và phương tiện có tải trọng lớn.

Các hạng mục trạm dừng nghỉ, hệ thống giao thông thông minh (ITS) và trạm thu phí cũng được nghiên cứu đầu tư đồng bộ.

Về phương án tài chính, dự án được nghiên cứu thực hiện theo hợp đồng BOT, không sử dụng vốn nhà nước. Nhà đầu tư dự tính tự thu xếp toàn bộ nguồn vốn, trong đó vốn chủ sở hữu chiếm 15%, vốn vay thương mại chiếm 85% tổng nhu cầu vốn.

Phương án khai thác dự tính áp dụng hình thức thu phí kín bằng hệ thống thu phí điện tử không dừng (ETC). Mức phí cơ sở dự tính tại thời điểm năm 2030 là 2.100 đồng/xe tiêu chuẩn/km; mức phí được điều chỉnh định kỳ 3 năm một lần.

Đối với đoạn tuyến từ nút giao CT.07 đến đầu cầu Phù Đổng, Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nghiên cứu đầu tư phần tuyến còn lại dài hơn 5km. Trong đó, khoảng 1,45km thuộc phạm vi nút giao CT.07 đã được đầu tư với quy mô 8 làn xe.

Một nội dung đáng chú ý trong báo cáo nghiên cứu tiền khả thi là phương án bổ sung hệ thống đường song hành nhằm đáp ứng nhu cầu giao thông địa phương, nhất là tại những đoạn tuyến chưa có đường gom.

Theo tính toán của đơn vị tư vấn, tổng chiều dài đường song hành đề xuất đầu tư hơn 20km, gồm đoạn từ Quốc lộ 31 đến cầu Như Nguyệt dài gần 2km và đoạn từ cầu Như Nguyệt đến nút giao CT.07 dài gần 19km.

Các tuyến đường này được nghiên cứu theo quy mô đường đô thị cấp khu vực hoặc đường chính khu vực, với bề rộng nền đường từ 16,5m đến 27m. Hệ thống hạ tầng đi kèm gồm vỉa hè, chiếu sáng, thoát nước và hào kỹ thuật, bảo đảm tính kết nối và đồng bộ với quy hoạch đô thị.

Tổng kinh phí đầu tư hệ thống đường song hành ước tính gần 5.200 tỷ đồng. Đơn vị tư vấn kiến nghị tách phần kinh phí này khỏi tổng mức đầu tư dự án PPP, giao các địa phương chủ động nghiên cứu, bố trí nguồn vốn đầu tư công.

Phương án phân định riêng nguồn vốn đầu tư tuyến cao tốc và đường song hành nhằm tạo điều kiện để các địa phương chủ động triển khai hạ tầng giao thông đô thị, đường gom, đồng thời bảo đảm sự đồng bộ trong quá trình nâng cấp, mở rộng toàn tuyến. Hệ thống đường song hành cũng được định hướng phù hợp với Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075.

Để tiếp tục hoàn thiện phương án đầu tư, Ban Quản lý dự án 2 kiến nghị Bộ Xây dựng lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan.

Đối với Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Ninh, đơn vị đề nghị thống nhất chủ trương bố trí vốn đầu tư công xây dựng hệ thống đường song hành, bảo đảm tiến độ đồng bộ với công tác giải phóng mặt bằng và triển khai dự án nâng cấp tuyến cao tốc.

Đối với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ban Quản lý dự án 2 đề nghị thống nhất phương án đầu tư đoạn tuyến từ nút giao CT.07 đến cầu Phù Đổng. Riêng khoảng 640m đường gom hai bên tuyến thuộc địa phận Hà Nội dự tính do nhà đầu tư xây dựng, phục vụ nhu cầu đi lại của xe máy và phương tiện thô sơ.