Luồng đường thủy nội địa dự kiến được phân thành 8 cấp

Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) về "Luồng đường thủy nội địa - Yêu cầu thiết kế" đang được Bộ Xây dựng lấy ý kiến quy định về phân cấp kỹ thuật và các yêu cầu thiết kế luồng, làm cơ sở áp dụng trong công tác quản lý, quy hoạch, xây dựng, cải tạo, nâng cấp và khai thác luồng, cũng như xây dựng các công trình trên tuyến đường thủy nội địa và các hoạt động khác có liên quan.

Dự thảo TCVN nhằm hợp nhất các quy định về phân cấp kỹ thuật và yêu cầu thiết kế luồng đường thủy nội địa, đồng thời bổ sung nhiều điểm mới quan trọng phục vụ quản lý và khai thác (Ảnh minh hoạ).

Dự thảo mới được xây dựng trên cơ sở hợp nhất hai bộ tiêu chuẩn hiện hành là TCVN 12910:2020 (Luồng đường thủy nội địa - Yêu cầu thiết kế) và TCVN 5664:2009 (Phân cấp kỹ thuật đường thủy nội địa), đồng thời sửa đổi nhiều yêu cầu thiết kế quan trọng và bổ sung một số quy định mới.

Một trong những điểm sửa đổi đáng chú ý tại dự thảo là việc điều chỉnh phân cấp luồng để đáp ứng sự phát triển thực tế.

Theo đó, hệ thống phân cấp được mở rộng lên 8 cấp (thay vì 7 cấp như quy định hiện hành), bao gồm cấp Đặc biệt (cho tàu hơn 3.000 tấn) và luồng từ cấp I đến cấp VII. Trọng tải tàu tương ứng với các cấp luồng cũng được nâng lên, như luồng cấp I đáp ứng cho tàu tới 3.000 tấn và luồng cấp II đáp ứng cho tàu tới 2.000 tấn.

Lý giải về sự điều chỉnh này, cơ quan soạn thảo cho biết đội tàu nội địa đã phát triển mạnh về trọng tải từ sau năm 2009. Hiện nay, tàu có trọng tải từ 2.000–3.000 tấn đã hoạt động phổ biến trên các tuyến chính như sông Hồng, sông Tiền, sông Hậu và hành lang Cái Mép – Thị Vải. Ngoài ra, đội tàu có trọng tải đến 5.000 DWT cũng đã xuất hiện, cùng với một số phương tiện vận tải ven biển có trọng tải lên tới 22.000 DWT.

Trong khi đó, việc phân cấp kỹ thuật đường thủy nội địa hiện vẫn đang áp dụng theo TCVN 5664:2009 và Văn bản hợp nhất của Bộ Giao thông vận tải. Các văn bản này chỉ chia đường thủy nội địa thành 7 cấp (Đặc biệt và từ cấp I đến VI), trong đó cấp cao nhất có quy định trị số (cấp I) mới tương ứng phương tiện trọng tải đến 1.000 tấn và đoàn sà lan 4×600 tấn.

Hệ quả là cấp Đặc biệt (> 1.000 tấn) theo quy định hiện hành đã không còn đủ phân hạng cho đội tàu thực tế, thể hiện qua việc nhiều tuyến luồng dù được áp cấp III hoặc IV nhưng phương tiện trên 1.000 DWT vẫn đang lưu hành.

Tách bạch cấp quy hoạch và hiện trạng

Bên cạnh việc mở rộng phân cấp, dự thảo cũng đề xuất bổ sung khái niệm cấp kỹ thuật theo quy hoạch và cấp kỹ thuật theo hiện trạng, khắc phục tình trạng TCVN hiện hành mới chỉ gắn với một khái niệm cấp kỹ thuật theo quy hoạch.

Trong đó, cấp theo quy hoạch là cấp mục tiêu trong kỳ quy hoạch được phê duyệt, dùng để đầu tư và thỏa thuận công trình vượt sông. Còn cấp hiện trạng là cấp đạt được tại thời điểm xác định theo chuẩn tắc thực tế và tĩnh không, khoang thông thuyền hiện có, dùng cho công tác quản lý, công bố thông báo luồng và tổ chức khai thác.

"Thực tế quản lý hiện nay, có nhiều tuyến được quy hoạch cấp II–III nhưng chuẩn tắc thực tế chỉ đạt cấp cao hơn", cơ quan soạn thảo lưu ý. Theo dự thảo, khi cấp hiện trạng thấp hơn cấp quy hoạch thì phải xác định vị trí và thông số hạn chế.

Việc phân định rạch ròi hai loại cấp này nhằm bảo đảm các công trình vượt sông xây mới luôn tuân thủ cấp quy hoạch, thông báo luồng phản ánh đúng khả năng khai thác thực tế, đồng thời tạo căn cứ để lập danh mục "điểm nghẽn" phục vụ cải tạo.

Thông tin thêm về bối cảnh hiện hành, Cục Hàng hải và Đường thủy VN cho biết công tác thiết kế mới hoặc cải tạo luồng đường thủy nội địa hiện nay được thực hiện theo TCVN 12910:2020.

Tiêu chuẩn này được biên soạn trên cơ sở tham khảo PIANC 141 (bộ hướng dẫn kỹ thuật quốc tế về thiết kế kích thước luồng đường thủy nội địa do Hiệp hội Thế giới về Cơ sở hạ tầng Vận tải Đường thủy ban hành năm 2019), quy định các yêu cầu cơ bản về yếu tố hình học, thủy văn, thủy lực và điều kiện bảo đảm an toàn giao thông thủy, nhưng lại không quy định phân cấp mà phải viện dẫn sang TCVN 5664.

Tuy nhiên, qua thực tiễn áp dụng, việc tồn tại song song hai tiêu chuẩn đã bộc lộ nhiều bất cập. Do kích thước tàu dùng để phân cấp (theo TCVN 5664:2009) và hệ số thiết kế chuẩn tắc luồng theo PIANC 141 (theo TCVN 12910:2020) xuất phát từ hai nguồn khác nhau, nên chuẩn tắc theo cấp và chuẩn tắc tính toán cho cùng một tuyến có thể không thống nhất.

Không những vậy, TCVN 12910:2020 còn tồn tại một số lỗi kỹ thuật và định nghĩa chưa chặt chẽ như: bề rộng khoang thông thuyền đo giữa hai mép ngoài trụ, chưa xét giới hạn dưới của chiều sâu dự phòng đối với tàu mớn nhỏ, cũng như chưa xét đến sự thay đổi chế độ mực nước kiệt do hồ chứa thượng lưu…

Từ những bất cập trên, Cục Hàng hải và Đường thủy VN cho rằng việc soát xét, hợp nhất hai TCVN thành một tiêu chuẩn thống nhất về phân cấp kỹ thuật và yêu cầu thiết kế luồng trên cơ sở cập nhật kích thước đội tàu thực tế cùng các khuyến nghị của PIANC 141 là điều cần thiết.