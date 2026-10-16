Đề xuất mở rộng diện hỗ trợ bảo hiểm y tế cho hộ nông dân

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất nâng ngưỡng thu nhập xác định hộ nông dân có mức sống trung bình, mở rộng diện được hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế. Ảnh minh họa: PHÚC HẬU

Sáng 16-10, Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông tin, bộ vừa có báo cáo tổng kết việc thi hành pháp luật về xác định hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025.

Theo báo cáo, trong giai đoạn này, cả nước có khoảng 6,55 triệu lượt hộ được xác định có mức sống trung bình; hơn 14,56 triệu lượt người thuộc nhóm này được hỗ trợ đóng, cấp thẻ bảo hiểm y tế.

Số người thụ hưởng tăng từ 3,33 triệu người năm 2022 lên 3,79 triệu người năm 2025.

Theo Nghị định số 188/2025, người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình được ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu 30% mức đóng bảo hiểm y tế.

Có 25/34 địa phương hỗ trợ thêm kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho nhóm này. Trong đó, Tuyên Quang, Lai Châu, Hưng Yên, Quảng Ngãi và Tây Ninh hỗ trợ thêm 70% mức đóng.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đánh giá tiêu chí xác định hộ có mức sống trung bình còn bất cập. Giai đoạn 2022-2025, ngưỡng thu nhập áp dụng ở nông thôn là trên 1,5 triệu đồng đến 2,25 triệu đồng/người/tháng; ở thành thị là trên 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng/người/tháng. Các ngưỡng này thấp so với mặt bằng mức sống hiện nay, khó phân định chính xác đối tượng.

Để khắc phục, bộ xây dựng dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí và quy trình xác định hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2027-2030.

Ngưỡng thu nhập được đề xuất nâng lên trên 2,2 triệu đồng đến 3,9 triệu đồng/người/tháng ở nông thôn và trên 2,8 triệu đồng đến 4,7 triệu đồng/người/tháng ở đô thị.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường dự kiến phương án mới sẽ xác định khoảng 2,2 triệu hộ, tương ứng khoảng 4,4 triệu người thuộc diện được hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế mỗi năm.

Nhu cầu ngân sách dự kiến khoảng 1.532 tỷ đồng/năm, tương đương khoảng 6.131 tỷ đồng cho cả giai đoạn 2027-2030. Mức kinh phí bình quân năm dự kiến tăng 6,6% so với năm 2025.