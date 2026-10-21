Đề xuất mở rộng diện đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc với lao động trên nền tảng số

Sáng 21/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, thừa ủy quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Hải trình bày trước Quốc hội về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội.

Một nội dung đáng chú ý là đề xuất sửa quy định về mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, trong đó nêu rõ nhóm người làm việc không có quan hệ lao động và người làm việc trên nền tảng số.

Theo Bộ trưởng Nội vụ, việc sửa đổi nhằm từng bước mở rộng độ bao phủ của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo đảm lộ trình phù hợp, khả thi với các nhóm lao động này.

Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Hải trình bày tờ trình (Ảnh: Media Quốc hội).

Dự thảo quy định căn cứ điều kiện phát triển kinh tế - xã hội từng thời kỳ, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người làm việc không có quan hệ lao động, người làm việc trên nền tảng số và các đối tượng khác ngoài nhóm đã được quy định tại khoản 1 Điều 2 của luật, có việc làm, thu nhập ổn định, thường xuyên.

Chính phủ đề xuất bổ sung người làm việc trên nền tảng số vào quy định về mở rộng diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Tuy nhiên, dự thảo chưa xác định cụ thể những ai trong nhóm này phải tham gia và thời điểm áp dụng. Các nội dung đó sẽ được tiếp tục nghiên cứu để Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định theo điều kiện kinh tế - xã hội từng thời kỳ.

Đối với những vấn đề mới cần thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng, Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo đánh giá toàn diện trong quá trình xây dựng nghị quyết mới về chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Trên cơ sở đó, các cơ quan sẽ nghiên cứu xây dựng văn bản quy định cụ thể đối tượng, tiêu chí tham gia, biện pháp tổ chức thực hiện và lấy ý kiến những người chịu tác động.

Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh (Ảnh: Media Quốc hội).

Thẩm tra dự án luật, Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, Ủy ban cơ bản tán thành về nguyên tắc với đề xuất của Chính phủ nhằm từng bước mở rộng diện tham gia bảo hiểm xã hội, bảo đảm quyền lao động, quyền an sinh xã hội và phúc lợi xã hội.

Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra cho rằng nhóm "người làm việc không có quan hệ lao động, người làm việc trên nền tảng số" rất rộng, chưa bảo đảm tính khả thi, cần được cân nhắc và đánh giá tác động kỹ lưỡng, đa chiều.

Cơ quan thẩm tra đề nghị Chính phủ nghiên cứu, bổ sung ngay trong dự thảo quy định rõ đối tượng và thời điểm triển khai.

Trường hợp chưa thể làm rõ đối tượng, thời điểm áp dụng và chưa đạt được sự đồng thuận của nhóm dự kiến phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, Ủy ban đề nghị xem xét sửa đổi nội dung này khi sửa toàn diện Luật bảo hiểm xã hội. Theo cơ quan thẩm tra, quy định hiện hành đã bao phủ các trường hợp Chính phủ đề xuất.

Cơ quan thẩm tra cũng đề nghị tiếp tục rà soát để bảo đảm dự thảo thống nhất với hệ thống pháp luật, không phát sinh khoảng trống pháp lý hoặc vướng mắc khi thực hiện. Các quy định về thủ tục hành chính cần được xây dựng theo hướng giảm thời gian, thành phần hồ sơ và chi phí tuân thủ.