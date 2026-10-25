Đề xuất mở rộng diện công bố thông tin chứng khoán bằng tiếng Anh

Bộ Tài chính đề xuất mở rộng đối tượng công bố thông tin chứng khoán bằng tiếng Anh. Ảnh minh họa.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 96/2020/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, đã được sửa đổi, bổ sung bởi các Thông tư số 68/2024/TT-BTC, 18/2025/TT-BTC và 08/2026/TT-BTC.

Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, sau hơn năm năm thực hiện, quy mô và phương thức vận hành thị trường chứng khoán đã có nhiều thay đổi.

Việc triển khai cơ chế đối tác bù trừ trung tâm, hệ thống công bố thông tin một đầu mối và yêu cầu nâng cao chất lượng thông tin phục vụ nhà đầu tư đặt ra nhu cầu hoàn thiện khuôn khổ pháp lý.

Một nội dung đáng chú ý của dự thảo là mở rộng nghĩa vụ công bố thông tin bằng tiếng Anh đối với một số đối tượng ngoài phạm vi quy định hiện hành.

Theo phương án được đề xuất, chậm nhất từ ngày 1/1/2028, các đối tượng thuộc diện áp dụng phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin bằng tiếng Anh.

Trường hợp nội dung công bố bằng tiếng Việt và tiếng Anh có sự khác biệt, thông tin tiếng Việt được áp dụng; tổ chức công bố có trách nhiệm kịp thời đính chính, công bố lại thông tin.

Bên cạnh yêu cầu công bố thông tin bằng tiếng Anh, dự thảo bổ sung quy định và phụ lục riêng về công bố thông tin phát triển bền vững, bao gồm các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị (ESG).

Theo đề xuất, công ty chưa công bố một hoặc một số chỉ tiêu phải nêu lý do, nguyên nhân và kế hoạch, lộ trình triển khai trong kỳ báo cáo tiếp theo, trừ trường hợp thuộc đối tượng phải báo cáo theo pháp luật chuyên ngành.

Dự thảo cũng dự kiến quy định thời hạn cuối công bố báo cáo thường niên của công ty đại chúng là 120 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính; báo cáo tình hình quản trị công ty là 30 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Ngoài ra, cơ quan soạn thảo đề xuất hoàn thiện nghĩa vụ công bố thông tin về sử dụng vốn huy động từ chào bán trái phiếu, giải trình biến động kết quả kinh doanh, đồng thời điều chỉnh ngưỡng và phương thức công bố thông tin về giao dịch của người nội bộ, người có liên quan và cổ đông lớn.

Để phục vụ cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP), dự thảo còn bổ sung nghĩa vụ công bố thông tin đối với Công ty Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và các tổ chức trung gian tham gia hoạt động bù trừ, thanh toán. Các thông tin được đề xuất công bố liên quan đến tình trạng hoạt động, sự cố công nghệ thông tin, khả năng thanh toán và những vấn đề có thể ảnh hưởng đến hoạt động bù trừ, thanh toán trên thị trường.