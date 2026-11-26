Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản gửi UBND TP. Hà Nội đề xuất phê duyệt danh mục 272 tuyến đường, phố do thành phố quản lý theo phân cấp, được sử dụng tạm thời lòng đường để trông giữ phương tiện giao thông đường bộ. Trong quá trình triển khai, Sở được chủ động rà soát, điều chỉnh, bổ sung danh mục phù hợp với thực tế.

Theo đề xuất, các điểm trông giữ xe phải ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối trực tiếp với cơ quan thuế, không sử dụng tiền mặt; đồng thời hỗ trợ tìm kiếm chỗ đỗ, lưu trữ và chia sẻ dữ liệu với cơ quan có thẩm quyền.

Hà Nội đề xuất thêm nhiều tuyến phố tận dụng lòng đường làm nơi đỗ xe

Đơn vị trông giữ xe không được cắm cọc, chăng dây hoặc dựng rào chắn dưới lòng đường, vỉa hè. Trường hợp tuyến đường đã bố trí vị trí dừng, đỗ, phương tiện phải được sắp xếp đúng nơi quy định. Thời hạn cấp phép sử dụng tạm thời lòng đường để trông giữ xe không quá 6 tháng mỗi lần.

Đối với vỉa hè, điểm trông giữ xe phải cách nút giao thông tối thiểu 10m, tính từ mép đường giao nhau. Phần vỉa hè còn lại dành cho người đi bộ phải rộng tối thiểu 1,5m; phương tiện được sắp xếp gọn gàng, không gây cản trở lưu thông. Sở Xây dựng cũng đề xuất tổ chức kiểm tra liên ngành về trật tự, an toàn giao thông và phương án sử dụng lòng đường, vỉa hè.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, Hà Nội hiện có khoảng 9,38 triệu phương tiện hoạt động, chưa kể phương tiện của các cơ quan Trung ương. Trong đó, thành phố quản lý hơn 8,19 triệu phương tiện, gồm 1,19 triệu ô tô và 7 triệu xe máy; khoảng 1,2 triệu phương tiện cá nhân từ các tỉnh, thành phố khác cũng lưu thông trên địa bàn.

Trong khi lượng phương tiện tăng khoảng 4-5% mỗi năm, diện tích đất dành cho giao thông mới đạt 12,13% diện tích đất xây dựng đô thị; đất dành cho giao thông tĩnh chiếm dưới 1%. Không gian đỗ xe hiện chỉ đáp ứng khoảng 10-15% nhu cầu, khiến nhiều phương tiện phải đỗ tạm trên lòng đường, vỉa hè và các khu đất trống.

Trước đó, UBND TP. Hà Nội đã phê duyệt 234 tuyến đường được sử dụng tạm thời một phần lòng đường để trông giữ phương tiện. Đến tháng 11/2026, Sở Xây dựng đã cấp phép cho 46 đơn vị tại 135 tuyến, với tổng diện tích 37.803,5m².

Theo Sở Xây dựng, việc tổ chức trông giữ xe theo danh mục được duyệt góp phần hạn chế tình trạng dừng, đỗ tràn lan. Nếu đề xuất mới được thông qua, số tuyến được xem xét sử dụng tạm thời lòng đường sẽ tăng lên 272, đồng thời đặt ra yêu cầu quản lý chặt chẽ để hài hòa nhu cầu đỗ xe với an toàn giao thông và không gian dành cho người đi bộ.