Đề xuất mở rộng địa bàn ưu tiên, tạo động lực phát triển du lịch

Đồng chí Nguyễn Khánh Vũ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Quảng Trị thảo luận tại phiên họp - Ảnh: C.T.V

Thảo luận dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch Việt Nam, đồng chí Nguyễn Khánh Vũ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Quảng Trị đề xuất một số nội dung nhằm hoàn thiện chính sách, tạo điều kiện để các địa phương khai thác tốt hơn tiềm năng, lợi thế du lịch.

Về địa bàn khó khăn và loại hình dự án được hưởng chính sách ưu tiên, đồng chí cho rằng, dự thảo đã xác định các địa bàn miền núi, biên giới, hải đảo và địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn là những khu vực cần được quan tâm phát triển du lịch. Tuy nhiên, phạm vi triển khai các dự án chất lượng cao còn chưa bao quát đầy đủ những địa bàn này. Điều đó có thể khiến một số địa phương có tiềm năng, lợi thế du lịch nhưng gặp khó khăn trong thu hút đầu tư chưa tiếp cận được chính sách phù hợp.

Từ thực tiễn, đồng chí đề nghị mở rộng phạm vi triển khai dự án chất lượng cao tại các địa bàn ưu tiên, trên cơ sở đáp ứng các điều kiện về tiềm năng du lịch và sự phù hợp với quy hoạch do Chính phủ quy định. Theo đồng chí, việc mở rộng này không đồng nghĩa với ưu đãi dàn trải, bởi các dự án vẫn phải đáp ứng điều kiện cụ thể và không làm phát sinh thêm các chính sách ưu đãi về thuế, tiền thuê đất.

Đối với phát triển du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản, đồng chí nhận định, dự thảo đã đề cập nguyên tắc phát triển du lịch gắn với bảo tồn, phát huy di sản văn hóa nhưng chưa xác định đầy đủ vùng di sản, di tích quốc gia đặc biệt trong nhóm địa bàn ưu tiên; đồng thời chưa có loại hình dự án riêng về bảo tồn, phát huy giá trị di sản gắn với du lịch.

Ý kiến nhấn mạnh, Quảng Trị và nhiều địa phương khác có lợi thế về di sản văn hóa, lịch sử, với hệ thống di tích quốc gia đặc biệt, nghĩa trang liệt sĩ quốc gia và các giá trị di sản đặc sắc. Tuy nhiên, dự thảo chưa đưa vùng di sản, di tích vào nhóm địa bàn ưu tiên để được thụ hưởng các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch.

Về đầu tư hạ tầng kết nối, đồng chí Nguyễn Khánh Vũ đề nghị mở rộng phạm vi ưu tiên hỗ trợ, không chỉ tập trung vào các cực tăng trưởng, trung tâm du lịch trọng điểm và khu du lịch quốc gia mà cần bổ sung cả các vùng động lực và địa điểm có tiềm năng phát triển khu du lịch quốc gia. Bởi đây là những khu vực có vai trò quan trọng trong kết nối các cửa ngõ quốc tế với các vùng, trung tâm và điểm đến du lịch, tạo sự liên kết và lan tỏa trong phát triển du lịch giữa các địa phương.

Về nguồn lực thực hiện, đồng chí kiến nghị Trung ương quan tâm hỗ trợ, bố trí kinh phí cho các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách, bảo đảm công bằng trong tiếp cận và thụ hưởng chính sách. Ý kiến nhấn mạnh, đối với những địa phương có nhiều tiềm năng, lợi thế và xác định du lịch là động lực phát triển kinh tế-xã hội, việc được tiếp cận các cơ chế, chính sách đặc thù có ý nghĩa quan trọng trong thu hút đầu tư, hoàn thiện hạ tầng và phát huy các giá trị riêng có. Qua đó, đề nghị Quốc hội, cơ quan soạn thảo quan tâm nghiên cứu, tiếp thu để chính sách khi ban hành thực sự tạo động lực phát triển du lịch đồng đều, hiệu quả giữa các vùng, miền.