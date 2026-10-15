Đề xuất mở rộng 966 km cao tốc Bắc - Nam theo phương thức PPP

Một đoạn trên tuyến cao tốc Bắc - Nam. Ảnh: PV VnEconomy

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh vừa báo cáo Chính phủ phương án đầu tư mở rộng các đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông theo phương thức đối tác công tư (PPP), với tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 178.357 tỷ đồng.

Theo phương án được Bộ Xây dựng nghiên cứu, phạm vi đầu tư tập trung vào 18 đoạn tuyến trên trục Hà Nội - TP.HCM, tổng chiều dài khoảng 1.144 km. Các đoạn Mỹ Thuận - Cần Thơ và Cần Thơ - Cà Mau sẽ được nghiên cứu theo các dự án riêng.

Quy mô mở rộng chủ yếu là từ 4 làn xe hạn chế lên 6 làn xe cao tốc theo quy hoạch. Riêng đoạn Phan Thiết - Dầu Giây dự kiến mở rộng từ 4 làn xe hoàn chỉnh lên 6 làn để đồng bộ với các đoạn tuyến liền kề.

Bộ Xây dựng đã giao Ban Quản lý dự án 2 lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, khảo sát và thu thập số liệu phục vụ tính toán phương án đầu tư. Kết quả nghiên cứu sơ bộ cho thấy phương án PPP có tính khả thi.

Theo phương án phân chia dự án, ba đoạn đang do nhà đầu tư thu phí gồm Diễn Châu - Bãi Vọt, Nha Trang - Cam Lâm và Cam Lâm - Vĩnh Hảo, với tổng chiều dài khoảng 178 km, có sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 27.948 tỷ đồng. Ba đoạn này dự kiến được triển khai thành các dự án độc lập.

Hình thức và mức vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ, nếu có, sẽ được xác định căn cứ hợp đồng PPP đã ký, lưu lượng giao thông và kết quả phân tích tài chính chi tiết. Bộ Xây dựng dự kiến lập, phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi sau khi xác định nguồn vốn hỗ trợ ngân sách nhà nước.

Đối với 15 đoạn đã đầu tư công và đang được Nhà nước tổ chức thu phí, Bộ Xây dựng đề xuất chia thành hai dự án PPP, dự kiến không cần vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ.

Cụ thể, dự án phía Bắc gồm đoạn Mai Sơn - Cam Lộ, dài khoảng 415 km, với sơ bộ tổng mức đầu tư 72.186 tỷ đồng và thời gian hoàn vốn khoảng 20 năm. Dự án phía Nam gồm đoạn Quảng Ngãi - Dầu Giây, dài khoảng 551 km, với sơ bộ tổng mức đầu tư 78.223 tỷ đồng và thời gian hoàn vốn khoảng 15 năm.

Sau khi phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, Bộ Xây dựng sẽ tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo quy định. Các thông số về tổng mức đầu tư và phương án phân chia dự án sẽ tiếp tục được xác định trên cơ sở nghiên cứu chi tiết.

Để triển khai các bước tiếp theo, Bộ Xây dựng đề nghị Chính phủ báo cáo Quốc hội điều chỉnh, bổ sung nội dung về thời điểm mở rộng các tuyến cao tốc đã được thông qua chủ trương đầu tư. Trước đó, thời điểm cần mở rộng các tuyến cao tốc đầu tư phân kỳ được xác định vào giai đoạn 2040 - 2045.

Bộ Xây dựng cũng đề xuất Chính phủ báo cáo Quốc hội cho phép tiếp tục nghiên cứu, mở rộng các đoạn tuyến theo hình thức đầu tư phù hợp, gồm PPP, đầu tư công hoặc các hình thức khác theo quy định. Trường hợp huy động vốn ngoài ngân sách nhà nước, nhà đầu tư được tổ chức thu phí hoặc giá dịch vụ theo quy định pháp luật sau khi hoàn thành mở rộng từng đoạn tuyến.

Đáng chú ý, Bộ Xây dựng kiến nghị cho phép Chính phủ thực hiện ngay bước lập, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi mà không phải trình, phê duyệt lại chủ trương đầu tư trong trường hợp phát sinh thủ tục này. Đề xuất dự kiến được đưa vào Nghị quyết chung của Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, nhằm tạo cơ sở triển khai các bước tiếp theo và rút ngắn thời gian chuẩn bị dự án.