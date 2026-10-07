Đề xuất mở rộng 415km cao tốc Bắc - Nam lên 6 làn theo PPP

Đèo Cả đề xuất mở rộng 415km cao tốc Bắc - Nam theo PPP. (Ảnh minh họa)

Tập đoàn Đèo Cả vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng đề xuất thực hiện dự án đầu tư mở rộng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Mai Sơn - Cam Lộ với tổng chiều dài 415km theo phương thức đối tác công - tư (PPP).

Đề xuất được đưa ra sau Hội nghị xúc tiến đầu tư phát triển đường bộ cao tốc giai đoạn 2026-2030 do Bộ Xây dựng tổ chức ngày 29/9/2026.

Theo Tập đoàn Đèo Cả, đoạn Mai Sơn - Cam Lộ thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, là trục giao thông dọc quốc gia, có vai trò kết nối các vùng kinh tế, đô thị, cảng biển, khu kinh tế và các đầu mối giao thông quan trọng.

Hiện công trình chủ yếu có quy mô 4 làn xe, nền đường rộng 17m và không bố trí làn dừng xe khẩn cấp liên tục. Trong khi đó, kết quả nghiên cứu dự báo nhu cầu vận tải đường bộ trên trục Bắc - Nam cho thấy cần thiết nâng quy mô đoạn Mai Sơn - Cam Lộ lên 6 làn xe.

Tính toán sơ bộ của Tập đoàn Đèo Cả cho thấy phương án mở rộng có tính khả thi về tài chính, qua đó có khả năng huy động nguồn lực ngoài ngân sách để đầu tư, đồng thời huy động năng lực tổ chức, kinh nghiệm và công nghệ của khu vực tư nhân trong quá trình chuẩn bị, đầu tư, quản lý, vận hành và bảo trì công trình.

Doanh nghiệp kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, chấp thuận giao lập đề xuất thực hiện đầu tư mở rộng đoạn tuyến theo phương thức PPP. Nếu được chấp thuận, Tập đoàn Đèo Cả cam kết bố trí kinh phí lập hồ sơ đề xuất dự án và chịu các chi phí, rủi ro nếu hồ sơ không được chấp thuận.

Trước đó, tại hội nghị ngày 29/9, ông Lê Thắng, Giám đốc Ban Quản lý dự án 2, cho biết 15 dự án thành phần đã hoàn thành đầu tư công trên trục cao tốc Bắc - Nam phía Đông, tổng chiều dài 966km, sẽ được ghép thành 2 dự án thành phần lớn để mở rộng theo phương thức PPP, hợp đồng BOT.

Trong đó, dự án thành phần 1 đoạn Mai Sơn - Cam Lộ dài 415km, có tổng mức đầu tư 72.185 tỷ đồng, thời gian thu phí hoàn vốn 20 năm và dự kiến khai thác năm 2030.