Đề xuất mở rộng 372 bệnh, nhóm bệnh được kê đơn thuốc ngoại trú trên 30 ngày

Nhiều bệnh, nhóm bệnh được đề xuất kê đơn thuốc ngoại trú trên 30 ngày. Ảnh minh họa

Quy định về danh mục bệnh, nhóm bệnh được kê đơn thuốc ngoại trú trên 30 ngày

Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2025/TT-BYT quy định về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Theo Thông tư 26/2025/TT-BYT đang có hiệu lực, danh mục bệnh, nhóm bệnh được áp dụng kê đơn thuốc ngoại trú trên 30 ngày gồm 252 bệnh thuộc 16 nhóm bệnh.

Với các bệnh trong danh mục, bác sĩ căn cứ tình trạng lâm sàng và mức độ ổn định của người bệnh để quyết định số ngày sử dụng thuốc, tối đa không quá 90 ngày.

Theo dự thảo, danh mục bệnh, nhóm bệnh được áp dụng kê đơn thuốc ngoại trú trên 30 ngày được mở rộng từ 252 lên 372 bệnh.

Về bệnh tim mạch, dự thảo bổ sung 46 bệnh,nhóm bệnh thuộc hệ tuần hoàn.

Trong số các bệnh được bổ sung có nhiều bệnh lý tim mạch và mạch máu như dị tật bẩm sinh của vách tim, chuyển gốc động mạch tự sửa chữa, dị tật bẩm sinh của van hai lá và động mạch chủ, giãn tĩnh mạch chi dưới, xơ vữa động mạch, suy tim, suy tĩnh mạch mạn tính, hở và hẹp van tim, thuyên tắc và huyết khối tĩnh mạch...

Danh mục bệnh da và mô dưới da cũng được đề xuất mở rộng đáng kể, từ 19 lên 53 bệnh, nhóm bệnh, tăng 34 mục.

Dự thảo bổ sung nhiều bệnh như lupus ban đỏ thể da, nấm da - bạch huyết, nấm móng, rụng tóc từng mảng, trứng cá đỏ, trứng cá…

Với bệnh ung thư, danh mục cũng đề xuất thêm 10 bệnh, nhóm bệnh như u lympho, đa u tủy và các u tương bào, bạch cầu lympho mạn tính, bạch cầu lympho cấp đang điều trị duy trì, bạch cầu tủy cấp đang điều trị duy trì, bệnh loạn sản tủy và tăng sinh tủy…

Với bệnh hô hấp, Bộ Y tế cũng đề xuất bổ sung bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), viêm mũi dị ứng, viêm xoang mạn tính, sẹo hẹp thanh quản.

Đề xuất quy định về kê đơn thuốc ngoại trú trên 30 ngày

Dự thảo tiếp tục quy định đối với bệnh thuộc danh mục được áp dụng kê đơn ngoại trú trên 30 ngày, người kê đơn quyết định số ngày sử dụng của mỗi thuốc dựa trên tình trạng lâm sàng và mức độ ổn định của người bệnh. Số ngày sử dụng của mỗi thuốc tối đa không quá 90 ngày.

Trường hợp người bệnh mắc bệnh thuộc danh mục này kèm theo bệnh mạn tính khác đã được chẩn đoán và điều trị ổn định, người kê đơn cũng căn cứ tình trạng lâm sàng và mức độ ổn định để quyết định số ngày sử dụng thuốc, tối đa 90 ngày.

Dự thảo cũng quy định cách kê đơn trong trường hợp người bệnh khám nhiều chuyên khoa trong cùng một lần khám tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Theo đó, người hành nghề có thể kê đơn thuốc theo từng chuyên khoa hoặc kê một đơn thuốc chung bao gồm chỉ định thuốc của các chuyên khoa.

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm kiểm soát các nội dung liên quan đến chống chỉ định, tương tác và trùng lặp thuốc giữa các chuyên khoa, bảo đảm an toàn cho toàn bộ đơn thuốc.

Hiện danh mục 252 bệnh, nhóm bệnh được áp dụng kê đơn ngoại trú trên 30 ngày bao phủ 16 nhóm bệnh, gồm ung thư, bệnh về máu, bệnh nội tiết - dinh dưỡng - chuyển hóa, bệnh tâm thần, thần kinh, tuần hoàn, hô hấp, tiêu hóa, da, cơ - xương - khớp và mô liên kết, sinh dục - tiết niệu cùng một số nhóm bệnh khác.