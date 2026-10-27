Đề xuất mô hình sàn giao dịch nông sản quốc gia

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đến dự hội nghị, sáng 27-10. Ảnh: KHƯƠNG TRUNG

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng nhấn mạnh, ngành nông nghiệp và môi trường cần chuyển từ tăng trưởng theo chiều rộng sang chiều sâu. Lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và giá trị gia tăng.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng phát biểu khai mạc hội nghị, sáng 27-10. Ảnh: KHƯƠNG TRUNG

Các đại biểu dự hội nghị do Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Bộ Công an phối hợp tổ chức. Ảnh: KHƯƠNG TRUNG

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long cho biết, 34 địa phương đã báo cáo 916 nhiệm vụ gắn với 908 sản phẩm khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, trong đó lĩnh vực nông nghiệp có 451 sản phẩm.

Tuy nhiên, 341 sản phẩm, chiếm khoảng 76%, vẫn đang ở giai đoạn nghiên cứu, cho thấy khoảng cách giữa nghiên cứu và ứng dụng thực tiễn còn lớn.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: KHƯƠNG TRUNG

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhận định, để phát huy dư địa tăng trưởng, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải gắn chặt với nhu cầu thực tế của sản xuất, có khả năng thương mại hóa và tạo giá trị gia tăng.

Phó Thủ tướng yêu cầu đổi mới thực chất cơ chế liên kết giữa Nhà nước, nhà khoa học, doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất theo chuỗi giá trị. Bộ Nông nghiệp và Môi trường phải giữ vai trò đầu mối điều phối, kết nối nhu cầu của ngành hàng, địa phương với năng lực nghiên cứu, ứng dụng của viện, trường và doanh nghiệp.

Các bộ, ngành cần tháo gỡ vướng mắc về cơ chế tài chính, sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, đồng thời đẩy mạnh chuẩn hóa, kết nối và chia sẻ dữ liệu phục vụ quản lý, sản xuất, kinh doanh.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu chỉ đạo hội nghị, trưa 27-10. Ảnh: KHƯƠNG TRUNG

Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương ở phía Bắc trước ngày 15-11 lựa chọn từ 3 đến 5 bài toán ưu tiên, gắn với liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ và xây dựng thương hiệu. Bộ Nông nghiệp và Môi trường hoàn thiện danh mục bài toán ưu tiên trước ngày 15-12, đồng thời đề xuất mô hình sàn giao dịch nông sản quốc gia trước ngày 31-12. Trong quý 1-2027, các nhiệm vụ đủ điều kiện phải được triển khai. Bộ Khoa học - Công nghệ được giao nghiên cứu mô hình sàn giao dịch khoa học và công nghệ, thúc đẩy ứng dụng, thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Phó Thủ tướng yêu cầu xây dựng cơ chế kiểm tra, đánh giá định kỳ 3 tháng/lần, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, kịp thời tháo gỡ khó khăn và khắc phục tình trạng nghiên cứu dàn trải, chậm ứng dụng.