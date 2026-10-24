Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2026/NĐ-CP ngày 19-1-2026 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi tắt là dự thảo Nghị định).

Theo Bộ Nội vụ, tại thời điểm cơ quan này tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định số 27/2026/NĐ-CP, các quy định về căn cứ xác định phạm vi dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức, hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc hệ thống cơ quan nhà nước từ Trung ương đến xã, phường, đặc khu (sau đây gọi chung là cấp xã) được xây dựng trên cơ sở Quy chế số 01-QCTC/TW và các quy định khác về lý lịch, hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức. Tuy nhiên, các văn bản của Đảng mới đây đã có một số thay đổi, đặt ra yêu cầu phải kịp thời rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định hiện hành nhằm bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật, tránh khoảng trống pháp lý, dẫn đến việc áp dụng pháp luật không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương.

Theo đó, Trung ương thống nhất hồ sơ quản lý cán bộ, công chức trong toàn hệ thống chính trị theo các mẫu hồ sơ mới. Điều này dẫn tới thông tin, cấu trúc thông tin để quản lý dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức trên môi trường điện tử trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức cần phải điều chỉnh, cập nhật để đáp ứng yêu cầu quản lý…

Đề xuất mô hình mới quản lý thống nhất dữ liệu cán bộ, công chức. Ảnh minh họa: VIỆT CHUNG

Việc xây dựng Nghị định, theo Bộ Nội vụ, là nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý cho việc xây dựng, phát triển, sử dụng dữ liệu, hồ sơ điện tử cán bộ, công chức, viên chức; phần mềm, nền tảng quản lý cán bộ, công chức, viên chức đồng bộ, dùng chung, tập trung, thống nhất giữa các cơ quan trong hệ thống cơ quan nhà nước từ Trung ương đến cơ sở, đáp ứng yêu cầu cập nhật dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”; tạo sự đồng bộ, thống nhất trong phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức với nền tảng quản lý cán bộ, công chức, viên chức quốc gia, tránh phát triển rời rạc, thiếu gắn kết, phát sinh các nguồn lực duy trì, phát triển.

Với 25 điều, dự thảo Nghị định có một số nội dung chính sửa đổi, bổ sung đáng quan tâm.

Cụ thể, dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung quy định cụ thể về mối liên hệ giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức với Nền tảng quản lý cán bộ, công chức, viên chức quốc gia.

Ngoài ra, về thành phần hồ sơ điện tử, các mẫu lý lịch và danh mục dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức, dự thảo Nghị định bổ sung mở rộng phạm vi dữ liệu cho phù hợp với quy định của Ban Bí thư về hồ sơ cán bộ. Đồng thời, bổ sung quy định trách nhiệm, thẩm quyền của Bộ Nội vụ trong việc quy định chi tiết, điều chỉnh bổ sung trong thực tiễn triển khai, để tăng tính linh hoạt theo thực tiễn.

Đặc biệt, dự thảo Nghị định cũng sửa đổi, bổ sung quy định về việc chuyển giao hồ sơ điện tử khi thay đổi công tác của cán bộ, công chức, viên chức; bổ sung trường hợp được truy cập hồ sơ cán bộ…