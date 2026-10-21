Đề xuất mở cửa miễn phí loạt di tích, vườn quốc gia dịp 24-11

Danh sách địa điểm dự kiến mở cửa miễn phí gồm Bảo tàng Hải dương học, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Bảo tàng Yersin, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, di tích lịch sử Dinh Độc Lập cùng các vườn quốc gia Bạch Mã, Cúc Phương, Ba Vì, Tam Đảo, Yok Đôn và Cát Tiên.

Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam (Hà Nội) thu hút rất đông người tới tham quan trong các dịp lễ.

Hiện tại, các điểm đến này áp dụng nhiều mức thu vé khác nhau đối với từng nhóm du khách. Tại di tích lịch sử Dinh Độc Lập ở TP.HCM, vé dành cho người lớn là 40.000 đồng mỗi lượt, sinh viên và học viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, học nghề là 20.000 đồng mỗi lượt, còn học sinh phổ thông cùng trẻ em từ đủ 6 tuổi đến dưới 16 tuổi chịu mức 10.000 đồng mỗi lượt khi xuất trình giấy tờ theo quy định.

Mức phí 40.000 đồng mỗi người một lượt cũng đang được áp dụng tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam ở Hà Nội. Nơi đây giảm 50% vé cho người cao tuổi từ 60 đến 80 tuổi, học sinh, sinh viên, người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi cùng một số đối tượng theo quy định, đồng thời miễn vé hoàn toàn cho trẻ em, người trên 80 tuổi và người có công với cách mạng.

Tại thành phố Nha Trang, Bảo tàng Yersin thu phí 20.000 đồng mỗi người một lượt đối với người lớn. Mức giá dành cho sinh viên, học viên có thẻ do các cơ sở thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam cấp là 10.000 đồng mỗi lượt, trong khi trẻ em và học sinh phổ thông chỉ trả 5.000 đồng mỗi lượt.

Riêng tại các vườn quốc gia Bạch Mã, Cúc Phương, Ba Vì, Tam Đảo, Yok Đôn và Cát Tiên, giá vé phổ thông cho người lớn hiện là 60.000 đồng mỗi người một lượt. Sinh viên và học viên áp dụng mức 20.000 đồng mỗi lượt, còn học sinh phổ thông cùng trẻ em từ 6 tuổi đến dưới 16 tuổi là 10.000 đồng mỗi lượt.

Theo quy định hiện hành, trẻ em dưới 6 tuổi cùng người khuyết tật đặc biệt nặng được miễn phí vào cổng, trong khi người cao tuổi, người khuyết tật nặng và người thuộc diện chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa được giảm 50% chi phí.

Chính sách này được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận sâu rộng hơn các giá trị văn hóa, lịch sử và thiên nhiên trong ngày nghỉ lễ được hưởng nguyên lương theo nghị quyết của Quốc hội.