Đề xuất miễn toàn bộ thuế liên quan đến nông nghiệp

Trong phiên thảo luận tại tổ về dự án sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư, đại biểu Quốc hội Tp.HCM Trần Hoàng Ngân đề xuất xem xét miễn tất cả các loại thuế liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, coi đây là một trong những giải pháp nhằm vực dậy và thúc đẩy ngành nông nghiệp phát triển.

Đại biểu Ngân nhấn mạnh: Quốc hội đang thảo luận về ba động lực tăng trưởng, hay còn gọi là “cỗ xe tam mã”. Cỗ xe quan trọng thứ nhất là đầu tư, thứ hai là tiêu dùng và thứ ba là xuất khẩu.

Đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân đề xuất miễn tất cả các loại thuế liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp.

Theo Đại biểu Trần Hoàng Ngân, nông nghiệp là trụ đỡ của nền kinh tế, có vai trò quan trọng trong bảo đảm an sinh xã hội. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng của ngành trong nhiều năm qua vẫn ở mức khiêm tốn, phổ biến khoảng 3,5-4%/năm. Điều này đặt ra thách thức lớn trong bối cảnh Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

“Tôi mong chính sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tư, kể cả đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài cho lĩnh vực nông nghiệp. Đưa khoa học công nghệ, công nghệ cao vào nông nghiệp, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh mạnh mẽ hơn, thậm chí miễn tất cả các loại thuế liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp… để vực dậy, phát triển nền nông nghiệp”, ông Ngân nói.

Đề xuất này hướng tới việc tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, qua đó góp phần nâng cao sức hấp dẫn của ngành đối với các nguồn lực đầu tư.

Cũng cho ý kiến về dự án sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư, tại tổ của Quốc hội, đại biểu Bùi Xuân Hải (Đoàn ĐBQH TP. Hải Phòng): Đề nghị tính toán khả năng ngân sách khi hỗ trợ nhà đầu tư hợp lý.

Theo ông Hải tại Khoản 6 Điều 1 dự thảo, bổ sung các quy định về hỗ trợ đầu tư đặc biệt tại Khoản 7 mới của Điều 17 Luật Đầu tư, Chính phủ đề xuất nhiều khoản hỗ trợ bằng tiền cho nhà đầu tư.

Trong đó có các khoản hỗ trợ bao gồm chi phí đào tạo lao động Việt Nam, nghiên cứu và phát triển, đầu tư công trình hạ tầng xã hội, sản xuất sản phẩm công nghệ cao cùng nhiều loại chi phí khác. Ngoài ra, dự thảo còn có điều khoản mở, cho phép Chính phủ quy định thêm các khoản chi phí được hỗ trợ.

“Tôi cho rằng nhà đầu tư sẽ hoan nghênh đề xuất này” Đại biểu Đoàn Hải Phòng nói.

Tuy nhiên, ông này đặt vấn đề “chưa thấy nội dung tính toán tổng kinh phí hỗ trợ dự kiến” cũng như “khả năng cân đối ngân sách Nhà nước” dành cho chính sách này.

Đại biểu Hải cho rằng, nếu chưa tính toán trước mà đã đưa ra hàng loạt cam kết hỗ trợ, tính khả thi khi triển khai có thể không cao. Khả năng ngân sách đáp ứng các khoản hỗ trợ cho nhà đầu tư có thể không đạt được như mong muốn của cả Nhà nước và doanh nghiệp.

Về các chính sách áp dụng cơ chế đặc thù của địa phương, Đại biểu Đoàn Hải Phòng ủng hộ việc trao cho các địa phương cơ chế nhất định để thu hút đầu tư phù hợp với định hướng, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của từng tỉnh, thành phố.