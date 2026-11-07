Đề xuất miễn thuế TNDN 4 năm, giảm 50% trong 9 năm với dự án du lịch chiến lược

Đề xuất 3 nhóm dự án được hưởng ưu đãi đầu tư

Sáng 7/11, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh, thừa ủy quyền của Thủ tướng, trình Quốc hội dự án Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch Việt Nam.

Theo Bộ trưởng, dự thảo Nghị quyết sau khi được tiếp thu, chỉnh lý gồm 14 điều với 7 nhóm chính sách cụ thể: ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đối với dự án du lịch; hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và liên kết cộng đồng trong hoạt động du lịch; hỗ trợ ưu đãi đối với mô hình kinh doanh du lịch mới có sự tham gia của cộng đồng dân cư kinh doanh trên nền tảng số, tổ hợp du lịch giải trí, văn hóa, thể thao kết hợp du lịch với chăm sóc sức khỏe, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; thử nghiệm có kiểm soát một số mô hình hoạt động kinh doanh du lịch; hỗ trợ phát triển nhân lực du lịch; thị thực đặc biệt, tạo thuận lợi nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú đối với khách du lịch quốc tế; hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho phát triển du lịch.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh.

Về ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đối với dự án du lịch, Bộ trưởng cho biết, dự thảo Nghị quyết xác định địa bàn ưu tiên gồm 3 cực tăng trưởng du lịch là Hà Nội, Tp.HCM và Đà Nẵng.

Dự thảo phân loại dự án theo điều kiện tăng dần để áp dụng các chính sách hỗ trợ, ưu đãi đối với từng loại.

Cụ thể, dự án du lịch chất lượng cao có vốn từ 3.000 tỷ đồng, các hạng mục về du lịch tối thiểu từ 1.500 tỷ đồng, tạo việc làm cho ít nhất 1.000 lao động được hỗ trợ hạ tầng trong và ngoài hàng rào, thuê nhà, đất là tài sản công (chỉ áp dụng đối với nhà đầu tư trong nước), ưu tiên xúc tiến, hỗ trợ thủ tục hành chính qua đầu mối.

Với dự án du lịch động lực có vốn từ 10.000 tỷ đồng, trong đó các hạng mục về du lịch tối thiểu từ 5.000 tỷ đồng, tạo việc làm cho ít nhất 1.500 lao động, dự thảo đề xuất thí điểm trong 5 năm áp dụng thuế suất thuế TNDN ưu đãi đến mức thấp nhất là 10%, miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định của Chính phủ.

Trong khi đó, dự án du lịch động lực mang tính chiến lược có vốn từ 30.000 tỷ đồng, trong đó các hạng mục về du lịch tối thiểu từ 15.000 tỷ đồng, tạo việc làm cho ít nhất 2.000 lao động, được đề xuất thời hạn hoạt động đến 70 năm, miễn thuế TNDN tối đa 4 năm và giảm tối đa 50% trong không quá 9 năm tiếp theo.

Bộ trưởng nhấn mạnh, cả 3 loại dự án du lịch trên không bao gồm hạng mục, hợp phần kinh doanh dịch vụ casino, trò chơi điện tử có thưởng, đặt cược, kinh doanh bất động sản; ưu đãi chỉ áp dụng cho các hạng mục, hoạt động du lịch. Dự án phải giải ngân tối thiểu 30% vốn trong 3 năm.

Bên cạnh đó, Chính phủ đề xuất thí điểm giảm tối đa 30% tiền thuê đất đối với phần diện tích đất cảnh quan, cây xanh, mặt nước, không gian sử dụng chung không khai thác kinh doanh trực tiếp của khách sạn nghỉ dưỡng hạng 4 sao trở lên tại trung tâm du lịch, khu du lịch quốc gia có mật độ xây dựng gộp dưới 25%.

Dự thảo cũng đề xuất hỗ trợ doanh nghiệp mở đường bay mới phục vụ du lịch và tổ chức, doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú có hợp đồng tiêu thụ dài hạn sản phẩm OCOP theo quy định của HĐND cấp tỉnh.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh cho biết, dự thảo Nghị quyết mở rộng miễn thị thực song phương cho khách từ các thị trường trọng điểm; áp dụng thị thực linh hoạt theo từng thị trường, ưu tiên khách chi tiêu cao, lưu trú dài ngày, khách quay trở lại, khách hội nghị, hội thảo.

Chính phủ đề xuất Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/1/2027 đến hết ngày 31/12/2036, Chính phủ báo cáo Quốc hội hằng năm, sơ kết 5 năm, tổng kết 10 năm.

Đề nghị làm rõ tiêu chí vốn đầu tư, gắn ưu đãi với kết quả thực hiện

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh.

Trình bày Báo cáo tóm tắt thẩm tra dự án Nghị quyết, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, Ủy ban tán thành việc ban hành một số cơ chế, chính sách đặc thù thuộc thẩm quyền của Quốc hội mà chưa được luật quy định hoặc đã quy định nhưng chưa đủ mạnh để tạo động lực thúc đẩy phát triển du lịch; tập trung vào các dự án có khả năng dẫn dắt, lan tỏa, thúc đẩy du lịch phát triển đột phá tại các địa bàn theo định hướng phát triển.

Tuy nhiên, Ủy ban đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát, đối chiếu với các luật có liên quan, nhất là một số dự án luật đang trình Quốc hội tại kỳ họp này; rà soát các quy định về phân quyền, phân cấp; hoàn thiện dự thảo văn bản hướng dẫn thi hành để bảo đảm thống nhất, đồng bộ và khả thi trong quá trình tổ chức thực hiện. Đồng thời, làm rõ hơn các tác động đối với ngân sách và phương án bảo đảm nguồn lực của từng chính sách.

Về nguyên tắc thực hiện tại Điều 2, Ủy ban đề nghị nhấn mạnh các nguyên tắc ưu tiên đầu tư theo hiệu quả kinh tế - xã hội, gắn với phát triển du lịch bền vững; bảo đảm doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh và cộng đồng dân cư, nhất là người dân vùng khó khăn, được tham gia và thụ hưởng thực chất.

Đồng thời, quy định rõ trách nhiệm của cơ quan, cá nhân có thẩm quyền trong lựa chọn dự án, áp dụng chính sách; trách nhiệm kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả; cơ chế xử lý vi phạm, trục lợi.

Về phân loại, điều kiện dự án du lịch được hưởng chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch tại Điều 5, Ủy ban cơ bản tán thành quy định của dự thảo Nghị quyết về việc phân loại dự án du lịch được hưởng ưu đãi theo 5 tiêu chí về loại hình, quy mô, địa bàn, hiệu quả kinh tế, phát triển bền vững.

Ủy ban đề nghị các loại hình dự án cần bám sát quy định tại Nghị quyết số 26-NQ/TW; ưu tiên các chính sách đối với doanh nghiệp du lịch trong nước. Đồng thời, làm rõ căn cứ xác định và tính khả thi đối với quy định về tiêu chí quy mô vốn đầu tư tối thiểu của dự án và tỷ lệ vốn đầu tư dành cho du lịch.

Bảo đảm các dự án du lịch được hỗ trợ, ưu đãi đều loại trừ các hợp phần kinh doanh dịch vụ casino, trò chơi điện tử có thưởng, đặt cược, kinh doanh bất động sản; gắn ưu đãi với kết quả thực hiện.

Đối với dự án du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp, du lịch sinh thái, du lịch làng nghề truyền thống quy mô vừa và nhỏ, Ủy ban đề nghị quy định rõ tiêu chí, điều kiện và cơ chế hỗ trợ phù hợp, bảo đảm cộng đồng dân cư thực sự là chủ thể tham gia, quản lý, cung ứng dịch vụ và thụ hưởng lợi ích, gắn với bảo tồn văn hóa, tri thức bản địa, bảo vệ môi trường và phát triển sinh kế bền vững.

Ủy ban cũng đề nghị không để văn bản dưới luật mở rộng các ngoại lệ về thuế, ngân sách; xác định thời gian hưởng ưu đãi theo thời hạn còn lại của từng chính sách, làm rõ điều kiện áp dụng đối với dự án đã được triển khai trước khi Nghị quyết có hiệu lực và nghĩa vụ tài chính trong giai đoạn chuyển tiếp.