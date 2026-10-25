Đề xuất miễn thuế thu nhập cá nhân 5 năm cho nhân tài

Bộ Tư pháp vừa công bố tài liệu thẩm định dự án Nghị quyết của Quốc hội quy định cơ chế, chính sách đặc biệt về công tác nhân tài .

Dự thảo do Bộ Nội vụ soạn thảo, dự kiến trình Quốc hội khóa XVI xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 2 (tháng 10/2026) theo quy trình tại một kỳ họp.

Bộ Nội vụ cho biết, dự thảo Nghị quyết quy định cơ chế, chính sách đặc biệt về thu hút, trọng dụng nhân tài để thực hiện nhiệm vụ chiến lược, chương trình, dự án trọng điểm và giải quyết bài toán lớn của đất nước, ngành, lĩnh vực, địa phương (nhiệm vụ chiến lược).

Ảnh minh họa.

Theo dự thảo, nhân tài là cá nhân có phẩm chất, năng lực nổi trội, tư duy sáng tạo, tiềm năng đặc biệt hoặc có thành tựu tạo ra sản phẩm, kết quả có giá trị mang tính đột phá, đóng góp quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chiến lược, chương trình, dự án trọng điểm và giải quyết bài toán lớn của đất nước.

Đáng chú ý, tại Điều 10 dự thảo, cơ quan soạn thảo đề xuất thu nhập từ tiền lương, tiền thưởng của nhân tài và cộng sự được miễn thuế thu nhập cá nhân trong 5 năm kể từ khi phát sinh thu nhập. Không áp dụng trùng lặp ưu đãi đối với cùng khoản thu nhập.

Nhân tài làm việc tại doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ chiến lược không sử dụng ngân sách nhà nước cũng được hưởng ưu đãi thuế thu nhập cá nhân theo nghị quyết.

Theo dự thảo tờ trình, các ưu đãi hiện có tập trung vào những nhóm thu nhập, lĩnh vực hoặc hoạt động đáp ứng điều kiện chuyên ngành. Đề xuất lần này mở rộng ưu đãi gắn với nhiệm vụ chiến lược, không giới hạn ở một ngành công nghệ cụ thể.

Việc thực hiện cần có cơ chế xác nhận nhiệm vụ, kiểm tra khoản chi thực trả và ngăn ngừa hưởng trùng ưu đãi.

Bên cạnh miễn thuế cho người thực hiện, dự thảo đề xuất ưu đãi đối với doanh nghiệp sử dụng nhân tài và cộng sự làm nhiệm vụ chiến lược. Doanh nghiệp được tính thêm vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp một khoản bằng 50% chi phí tiền lương, tiền thưởng thực trả cho nhóm này.

Theo Tờ trình của Chính phủ, không chỉ có mức ưu đãi, dự thảo Nghị quyết còn thiết kế một chuỗi cơ chế gắn nhiệm vụ với người thực hiện, quyền hạn, kinh phí và sản phẩm; áp dụng trong cả khu vực công - tư và nhiều ngành; mở rộng một số cơ chế hiện đang chỉ áp dụng trong phạm vi chuyên ngành.

Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và các luật chuyên ngành đã có chính sách thu hút một số nhóm chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng hoặc nhân lực chất lượng cao, thường gắn với điều kiện, vị trí hoặc lĩnh vực cụ thể.

Điều 2 và Điều 3 dự thảo đặt ra Khung tiêu chí quốc gia mở, cho phép nhận diện qua thành tựu, năng lực giải quyết vấn đề, khả năng dẫn dắt nhiệm vụ hoặc tiềm năng được chứng minh bằng đánh giá năng lực, sản phẩm, giải pháp.

Dự thảo khẳng định không bắt buộc có học hàm, học vị, chức danh, thâm niên hay danh hiệu nhân tài, trừ điều kiện hành nghề bắt buộc. Đây là chuyển dịch từ sàng lọc chủ yếu theo hồ sơ và danh vị sang lựa chọn theo yêu cầu nhiệm vụ, năng lực thực tế và khả năng tạo kết quả. Đồng thời, giao Chính phủ và các cấp quy định tiêu chí cụ thể theo ngành, lĩnh vực, địa phương.