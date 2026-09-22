Đề xuất miễn thuế cho suất ăn tại trường học, bệnh viện

Chiều 22/9, UBTVQH cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng điều hành Phiên họp. Ảnh: Media Quốc hội

Đề xuất mở rộng ưu đãi thuế đối với lĩnh vực giáo dục

Trình bày Tờ trình của Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận cho biết, việc sửa đổi các luật thuế nhằm kịp thời cụ thể hóa chủ trương của Đảng tại Nghị quyết số 71-NQ/TW, đồng thời bảo đảm phù hợp với thực tiễn và hệ thống pháp luật hiện hành.

Theo đó, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành đã quy định miễn thuế đối với cơ sở giáo dục đại học công lập hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận. Tuy nhiên, qua rà soát quy định của Luật Viên chức năm 2025, đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó có cơ sở giáo dục công lập, đã là tổ chức hoạt động không vì lợi nhuận. Do đó, việc quy định thêm điều kiện "hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận" đối với đơn vị sự nghiệp công lập là không còn phù hợp.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận. Ảnh: Media Quốc hội

Bên cạnh đó, hệ thống giáo dục quốc dân đã được hoàn thiện với các cấp học, trình độ đào tạo gồm giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học.

Trong khi đó, quy định miễn thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành chưa bao quát đầy đủ các loại hình cơ sở giáo dục, chưa thể hiện đầy đủ chủ trương "Không áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở giáo dục công lập, cơ sở giáo dục tư thục hoạt động không vì lợi nhuận" tại Nghị quyết 71-NQ/TW.

Đại biểu tham gia Phiên họp. Ảnh: Media Quốc hội

Đối với thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật hiện hành đã quy định đất sử dụng vào mục đích công cộng, trong đó có đất giáo dục và đào tạo, thuộc diện không chịu thuế; đồng thời miễn thuế đối với đất của cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục.

Tuy nhiên, chính sách hiện hành chưa bao quát toàn diện các loại hình cơ sở giáo dục trong nước đang trực tiếp quản lý, sử dụng đất cho mục đích giáo dục.

Cơ quan thẩm tra đề nghị làm rõ phạm vi, điều kiện ưu đãi

Thẩm tra Tờ trình của Chính phủ, Chủ nhiệm Ủy ban KT&TC Phan Văn Mãi cho biết, Thường trực Ủy ban tán thành việc sửa đổi, bổ sung quy định miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở giáo dục công lập và miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với đất sử dụng vào mục đích giáo dục, đào tạo của cơ sở giáo dục công lập, đồng bào dân tộc thiểu số.

Tuy nhiên, đối với đề xuất miễn thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân đối với doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, Thường trực Ủy ban KT&TC cho rằng cơ sở chính trị, pháp lý, thực tiễn và mục tiêu chính sách chưa được thuyết minh thỏa đáng. Vì vậy, cơ quan thẩm tra không nhất trí bổ sung chính sách này.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi. Ảnh: Media Quốc hội

Thường trực Ủy ban cũng đề nghị không sửa Luật Thuế thu nhập cá nhân và điều chỉnh tên dự án luật thành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Đối với cơ sở giáo dục tư thục hoạt động không vì lợi nhuận, đa số ý kiến đề nghị tiếp tục đánh giá kỹ chính sách, nhất là trong bối cảnh cân đối ngân sách nhà nước còn hạn chế. Cơ quan soạn thảo được đề nghị làm rõ tiêu chí xác định cơ sở giáo dục "không vì lợi nhuận", nguyên tắc không phân chia lợi nhuận và việc tái đầu tư phần thu nhập được miễn thuế cho mục tiêu giáo dục.

Đối với thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, cơ quan thẩm tra đề nghị làm rõ căn cứ chính trị, thực tiễn, mức độ và phạm vi áp dụng chính sách miễn, giảm thuế. Trường hợp miễn thuế đối với đất sử dụng vào mục đích giáo dục và đào tạo, cần xác định rõ diện tích được miễn và không được miễn, nhất là đối với trường hợp sử dụng đất kết hợp kinh doanh, thương mại, dịch vụ.