Đề xuất miễn thuế cho doanh nghiệp cung cấp suất ăn cho trường học, bệnh viện

Chiều 22/9, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 6, UBTVQH cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Đề xuất mở rộng diện miễn thuế

Trình bày tóm tắt tờ trình, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận cho biết, đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, dự thảo luật sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 15 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp về miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở giáo dục không phân biệt công lập hay tư thục hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận để thực hiện chủ trương của Đảng tại Nghị quyết 71.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận (Ảnh: Media Quốc hội).

Bổ sung quy định miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập của doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh từ dịch vụ cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Để góp phần hỗ trợ cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong việc giảm chi phí đối với việc cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, thúc đẩy việc hình thành các cơ sở cung cấp suất ăn quy mô lớn, tuân thủ đầy đủ các quy định về an toàn thực phẩm, qua đó giảm chi phí cho người học, người bệnh.

Chính phủ đề xuất bổ sung quy định miễn thuế đối với thu nhập của doanh nghiệp, cá nhân cư trú từ cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Theo ông Cận, quy định miễn thuế này áp dụng đối với cả doanh nghiệp cung cấp suất ăn, tổ chức khoa học và công nghệ công lập, cơ sở giáo dục công lập nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỉ lệ phần trăm trên doanh thu.

Về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, dự thảo luậtbổ sung quy định trường hợp miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp của cơ sở giáo dục; bổ sung quy định miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với đất ở trong hạn mức của người dân tộc thiểu số tại vùng đồng bào dân tộc và miền núi theo quy định của Chính phủ.

Cần xác định rõ tiêu chí, điều kiện

Thẩm tra sơ bộ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho rằng, Thường trực Ủy ban tán thành sự cần thiết sửa đổi, bổ sung quy định về miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở giáo dục công lập và miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với đất sử dụng vào mục đích giáo dục và đào tạo của cơ sở giáo dục công lập, đồng bào dân tộc thiểu số như đề xuất của Chính phủ.

Đối với chính sách miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập của doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh từ dịch vụ cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, Thường trực Uỷ ban Kinh tế và Tài chính thấy rằng, nội dung thuyết minh của Cơ quan chủ trì soạn thảo chưa thật sự thoả đáng về cơ sở chính trị, cơ sở thực tiễn, cũng như cơ sở pháp lý và mục tiêu chính sách.

Do đó, không nhất trí bổ sung chính sách và sửa đổi, bổ sung các quy định này của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Thuế thu nhập cá nhân như nêu tại dự thảo Luật.

Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính trình UBTVQH cho phép điều chỉnh tên Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp thành Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (không sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân).

Về miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho doanh nghiệp cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật về giáo dục, pháp luật về y tế, Thường trực Uỷ ban Kinh tế và Tài chính thấy rằng, việc miễn toàn bộ thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân đối với phần thu nhập từ cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chưa có căn cứ chính trị, pháp lý và thực tiễn.

Việc ban hành chính sách miễn thuế cho các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh dịch vụ cung cấp suất ăn không phải là công cụ trực tiếp để bảo đảm tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm.

Đồng thời, chưa có cơ sở rõ để khẳng định phần lợi ích từ việc miễn thuế sẽ được doanh nghiệp sử dụng để giảm giá suất ăn hoặc nâng cao chất lượng bữa ăn, nên chưa nhất trí bổ sung chính sách này tại dự thảo Luật.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn (Ảnh: Media Quốc hội).

Phát biểu tại phiên họp, đối với chính sách thuế liên quan đến suất ăn tại cơ sở giáo dục, cơ sở khám chữa bệnh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các cơ quan liên quan tiếp tục bàn kỹ, bảo đảm các đề xuất có cơ sở rõ ràng.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị làm rõ những vướng mắc, bất cập của quy định thuế hiện hành liên quan đến thu nhập của cơ sở giáo dục, y tế công lập, ngoài công lập từ hoạt động cung cấp suất ăn; đồng thời đánh giá tác động đối với thu ngân sách Nhà nước, cân nhắc giữa chi phí ngân sách và lợi ích chính sách.

Cùng với đó, cần xác định rõ tiêu chí, điều kiện để chứng minh cơ sở giáo dục tư thục hoạt động không vì lợi nhuận; làm rõ phần thu nhập nào được miễn thuế, phần nào không được miễn đối với các hoạt động kinh doanh, đầu tư tài chính, cho thuê tài sản hoặc dịch vụ thương mại không gắn trực tiếp với mục tiêu giáo dục.

Giải trình thêm tại phiên họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng cho biết, đề xuất liên quan đến suất ăn tại cơ sở giáo dục, cơ sở y tế xuất phát từ một vấn đề thực tiễn được Chính phủ xem xét trong quá trình chỉ đạo các bộ, ngành. Theo Phó Thủ tướng, việc cung cấp suất ăn tại các cơ sở giáo dục, y tế hiện có hai dạng. Một là xã hội hóa, doanh nghiệp tài trợ; theo ông, trường hợp này pháp luật đã có quy định cho phép miễn thuế thu nhập. Dạng thứ hai là doanh nghiệp ký hợp đồng với cơ sở giáo dục, cơ sở y tế để cung cấp suất ăn. Với trường hợp này, Chính phủ đề xuất miễn phần thuế đối với suất ăn nhằm bổ sung phần giá trị hỗ trợ cho học sinh, người bệnh. Phó Thủ tướng cho rằng, về mặt kỹ thuật có thể tách bạch phần thuế được miễn. Việc triển khai sẽ cần hướng dẫn cụ thể, thậm chí thiết kế mẫu để nhà trường, cơ sở y tế và doanh nghiệp thể hiện rõ trong hợp đồng. Cơ chế này có thể thực hiện được và phù hợp với chủ trương liên quan đến việc cung cấp suất ăn cho học sinh, người bệnh. Phó Thủ tướng cũng cho biết, Chính phủ tiếp thu ý kiến của Chủ tịch Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đồng thời sẽ chỉ đạo Bộ Tài chính tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo đúng quy định, phối hợp với Bộ Tư pháp và các bộ, ngành liên quan để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội trong thời gian sớm nhất.