Đề xuất miễn phí tham quan nhiều bảo tàng, vườn quốc gia vào ngày 24/11

Theo dự thảo Thông tư, Bộ Tài chính đề xuất miễn phí tham quan cho các tổ chức, cá nhân tại 10 nhóm địa điểm vào ngày 24/11 hằng năm.

Các địa điểm được đề xuất miễn phí tham quan gồm: Bảo tàng Hải dương học; Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam; Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam; Bảo tàng Lịch sử quốc gia; Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam; Dinh Độc Lập; Bảo tàng Yersin; Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam; Các vườn quốc gia: Bạch Mã, Cúc Phương, Ba Vì, Tam Đảo, Yok Đôn và Cát Tiên; Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Như vậy, nếu đề xuất được thông qua, người dân và du khách sẽ có cơ hội tham quan miễn phí tại nhiều bảo tàng, di tích lịch sử và vườn quốc gia trên cả nước vào Ngày Văn hóa Việt Nam.

Theo Bộ Tài chính, việc miễn phí tham quan vào Ngày Văn hóa Việt Nam nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, tiếp cận và tìm hiểu lịch sử, văn hóa, nghệ thuật truyền thống của dân tộc.

Chính sách được kỳ vọng góp phần khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tinh thần yêu nước, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bên cạnh đó, việc miễn phí tham quan còn hướng tới mục tiêu bảo đảm an sinh và công bằng xã hội, giảm rào cản về chi phí đối với người có thu nhập thấp, người dân ở vùng sâu, vùng xa khi tiếp cận các thiết chế văn hóa và không gian thiên nhiên.

Bộ Tài chính cho rằng, chính sách này cũng góp phần tăng cường sự gắn kết giữa công chúng với các bảo tàng, vườn quốc gia, xây dựng hình ảnh những điểm đến văn hóa thân thiện, gần gũi và phục vụ cộng đồng.

Không chỉ mang ý nghĩa văn hóa, xã hội, chính sách miễn phí tham quan còn được kỳ vọng góp phần kích cầu du lịch, thúc đẩy hoạt động dịch vụ tại các địa phương.

Theo cơ quan soạn thảo, việc miễn phí tham quan có thể thu hút thêm lượng lớn du khách, qua đó gia tăng nhu cầu sử dụng các dịch vụ vận tải, lưu trú, ăn uống và lữ hành.

Đặc biệt, việc khuyến khích người dân đến tham quan, tìm hiểu tại các bảo tàng, di tích và vườn quốc gia còn góp phần nâng cao nhận thức về bảo tồn di sản văn hóa, lịch sử và tài nguyên thiên nhiên.

Bộ Tài chính ước tính, việc miễn phí tham quan trong một ngày (24/11) tại các địa điểm nêu trên sẽ làm giảm khoảng 500 triệu đồng nguồn thu ngân sách nhà nước.

Tuy nhiên, theo đánh giá của cơ quan soạn thảo, mức giảm này không đáng kể so với tổng nguồn thu cả năm. Trong khi đó, những lợi ích về văn hóa, xã hội và khả năng thúc đẩy hoạt động du lịch được kỳ vọng sẽ mang lại tác động tích cực.

Hiện đề xuất đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến góp ý và chưa phải là chính sách chính thức có hiệu lực.