Đề xuất miễn nhiều loại thuế cho cơ sở giáo dục, áp thuế 0,2% với đất bỏ hoang

Quang cảnh phiên làm việc sáng 23-10 của Quốc hội. Ảnh: TRỌNG HẢI

Theo cơ quan soạn thảo, việc sửa đổi, bổ sung các luật nhằm thể chế hóa chủ trương tại các nghị quyết của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, tăng cường bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân và định hướng sửa đổi Luật Đất đai cùng các luật liên quan; đồng thời bảo đảm tính đồng bộ của hệ thống pháp luật, phù hợp thực tiễn quản lý thuế.

Cụ thể, đối với Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, dự thảo sửa đổi quy định về miễn thuế đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập, cơ sở giáo dục công lập và cơ sở giáo dục tư thục hoạt động không vì lợi nhuận. Việc xác định cơ sở giáo dục công lập, cơ sở giáo dục tư thục hoạt động không vì lợi nhuận được thực hiện theo pháp luật về giáo dục, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học.

Một nội dung đáng chú ý khác là đề xuất miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với phần thu nhập của doanh nghiệp từ hoạt động cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật về giáo dục và y tế. Cá nhân cư trú có thu nhập từ kinh doanh dịch vụ cung cấp suất ăn cho các cơ sở này cũng được đề xuất miễn thuế thu nhập cá nhân.

Đối với thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, dự thảo bổ sung quy định miễn thuế đối với đất sử dụng vào mục đích giáo dục và đào tạo của cơ sở giáo dục, trừ các trường hợp đã thuộc diện không chịu thuế hoặc miễn thuế theo quy định hiện hành. Chính sách này hướng tới mở rộng phạm vi ưu đãi đối với các cơ sở giáo dục trong nước, phù hợp chủ trương tạo thêm nguồn lực cho phát triển giáo dục.

Dự thảo luật cũng đề xuất miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với đất ở trong hạn mức của người dân tộc thiểu số tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định của Chính phủ.

Đáng chú ý, nhằm khuyến khích sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, dự thảo luật bổ sung mức thuế suất 0,2% đối với đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng, không áp dụng hạn mức. Việc xác định các loại đất này thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

Dự án Luật được Chính phủ trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI; dự kiến luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2027.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn báo cáo tại Quốc hội. Ảnh: TRỌNG HẢI

Trình bày Báo cáo thẩm tra dự án luật, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi cho biết, Ủy ban tán thành sự cần thiết sửa đổi, bổ sung quy định miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở giáo dục công lập và miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với đất ở trong hạn mức của người dân tộc thiểu số tại vùng đồng bào dân tộc và miền núi như đề xuất của Chính phủ. Đối với các chính sách khác, Ủy ban đề nghị Chính phủ tiếp tục nghiên cứu, cân nhắc kỹ lưỡng.