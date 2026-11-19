Ban QLDA đường Hồ Chí Minh (chủ đầu tư) vừa gửi Bộ Xây dựng tờ trình điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cam Lộ - La Sơn.

Thi công dự án mở rộng cao tốc Bắc - Nam đoạn Cam Lộ - La Sơn (Ảnh chụp tháng 8/2026).

Theo đó, chủ đầu tư kiến nghị điều chỉnh tiến độ thực hiện, hoàn thành và đưa dự án vào sử dụng trong năm 2027 thay vì trong năm 2026 như quyết định ban đầu.

Nêu rõ lý do của đề xuất trên, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh cho biết, theo Quyết định số 723 ngày 30/5/2025 của Bộ Xây dựng, dự án chuẩn bị từ năm 2024, cơ bản hoàn thành năm 2025 và đưa vào sử dụng trong năm 2026.

Tuy nhiên, 2 gói thầu xây lắp chính (Gói thầu XL1, XL2) đến ngày 19/12/2025 mới khởi công, thời gian thực hiện hợp đồng 360 ngày. Hai gói thầu khác là XL3 ký hợp đồng ngày 22/5/2026; Gói thầu TB1 ký hợp đồng ngày 21/10/2026.

Gói thầu XL1 (đoạn Km0+000 - Km37+300) hiện mặt bằng cơ bản đã được bàn giao, chủ đầu tư đang tập trung chỉ đạo Nhà thầu bổ sung nguồn lực để hoàn thành trong năm 2026.

Dự án đầu tư mở rộng tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn Cam Lộ - La Sơn có tổng chiều dài xấp xỉ 99km, đi qua địa bàn 2 tỉnh, thành phố: Huế (gần 63km) và Quảng Trị (hơn 36km). Phạm vi dự án thực hiện đầu tư mở rộng nền, mặt đường từ quy mô 2 làn xe lên 4 làn xe hoàn chỉnh, với bề rộng nền đường 22 - 23,25m; đầu tư hoàn thiện hệ thống cầu, nút giao, trạm thu phí tự động không dừng, hệ thống giao thông thông minh, trung tâm quản lý điều hành, công trình kiểm soát tải trọng xe và trạm dừng nghỉ. Theo báo cáo của chủ đầu tư, tính đến ngày 18/11, luỹ kế sản lượng thi công dự án đạt gần 49% giá trị các hợp đồng. Trên hiện trường, các nhà thầu huy động 108 mũi thi công với 529 máy móc, thiết bị và hơn 1.000 nhân sự.

Đối với các gói thầu XL2, XL3, TB1, quá trình triển khai do một số nguyên nhân khách quan và chủ quan, việc hoàn thành trong năm 2026 là không khả thi.

Có 5 nguyên nhân khách quan được chủ đầu tư chỉ rõ. Đầu tiên là thách thức về thời tiết. Từ 1/1/2026 đến 10/11/2026, phạm vi gói thầu XL1 có 72 ngày mưa, gói thầu XL2 có 62 ngày mưa cùng với 09 ngày nghỉ Tết Nguyên đán. Thời gian không thể thi công tương đương khoảng 2,3 - 2,6 tháng.Đặc biệt từ đầu tháng 9/2026 mưa kéo dài (27 - 30 ngày mưa/71 ngày), ảnh hưởng lớn đến thi công nền đường, móng và mặt đường, hệ thống thoát nước.

Tiếp đến là biến động thị trường nhiên liệu, vật liệu. Do ảnh hưởng xung đột tại Trung Đông từ cuối tháng 3/2026, giá xăng dầu, vật liệu và cước vận chuyển tăng cao; giá đá xây dựng tại các mỏ trên địa bàn TP Huế tăng 13 - 22% so với tháng 8/2025; đá (1x2) khan hiếm, phải mua từ tỉnh Quảng Trị. Phần lớn các mỏ đá đã hết công suất cấp phép từ cuối tháng 9/2026, mỏ cát chỉ còn 1/5 mỏ hoạt động; giá xi măng tăng 100.000 đồng/tấn từ ngày 10/10/2026. Có thời điểm nhà thầu không mua đủ nhiên liệu, vật liệu phục vụ thi công.

Giai đoạn chạy nước rút, dự án tiếp tục đối diện sự khan hiếm nhựa đường. Giá nhựa đường 60/70 tại kho Thọ Quang (Đà Nẵng) tăng từ 16.800 đồng/kg (tháng 3/2026) lên 26.400 đồng/kg (tháng 11/2026); Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex có văn bản thông báo không bố trí được nguồn nhựa đường xuất xứ Singapore trong tháng 10/2026, làm gián đoạn thi công hạng mục bê tông nhựa.

Thời gian GPMB kéo dài cũng là rào cản lớn. Báo cáo cho thấy, đến tháng 6/2026, TP Huế mới bắt đầu bàn giao mặt bằng, đến nay còn vướng hơn 4 ha, chủ yếu liên quan đến các hộ tái định cư tại nút giao TL12B, đoạn tuyến chính tại phường Thủy Xuân và đường gom tại các phường Phong Thái, Phong Điền, Hương Trà, Phú Bài. Hạ tầng kỹ thuật còn vướng tại nút giao TL12B và đường điện tại một số vị trí hầm chui dân sinh.

Phía tỉnh Quảng Trị đến ngày 2/11/2026 mới bàn giao mặt bằng nút giao QL15D. Các hạng mục trong phạm vi mặt bằng bàn giao chậm, nhất là nền đường đắp trên đất yếu nút giao TL12B cần thời gian chờ lún, không thể hoàn thành trong năm 2026

Khó khăn về nhân công, thợ lái máy là nguyên nhân khách quan thứ tư. Theo rà soát, cùng thời điểm thi công mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn có khoảng 16 dự án lớn triển khai tại tỉnh Quảng Trị, TP Huế và các tỉnh lân cận, chi phí nhân công tăng mạnh (lương thợ vận hành máy khoan tăng từ 20 lên 65 triệu đồng/tháng, lao động phổ thông từ 400 - 500 nghìn đồng lên 1,5 - 2 triệu đồng/ngày), các nhà thầu khó khăn trong huy động nhân lực.

Nguyên nhân khách quan thứ năm được nêu là dự án triển khai trên tuyến cao tốc đang khai thác (vừa thi công, vừa khai thác), việc tổ chức thi công phải bảo đảm an toàn giao thông, phân làn, phân đoạn nên ảnh hưởng đến tiến độ.

Bên cạnh lý do khách quan, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh cũng thẳng thắn nhìn nhận một số nguyên nhân chủ quan làm chậm tiến độ dự án.

Trong đó, một số nhà thầu còn chủ quan, vào cuộc muộn, chưa tập trung tài chính, thi công chậm huy động nhân lực, thiết bị, vật tư; công tác lập hồ sơ thiết kế bước thiết kế kỹ thuật còn tồn tại nội dung bất cập phải điều chỉnh.

Công tác chỉ đạo, đôn đốc của chủ đầu tư tại một số thời điểm còn chưa linh hoạt, chưa kịp thời cắt chuyển khối lượng đối với một số nhà thầu chậm tiến độ.

Ban QLDA đường Hồ Chí Minh đã tổ chức nhiều cuộc họp kiểm điểm, làm việc với lãnh đạo cao nhất của các nhà thầu, ban hành 71 văn bản, thông báo đôn đốc, cảnh báo, phê bình, yêu cầu các nhà thầu bổ sung nguồn lực, tận dụng thời tiết thuận lợi thi công cuốn chiếu, tăng ca, làm đêm, tuy nhiên kết quả chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ đề ra.

Cùng với việc điều chỉnh thời gian thực hiện, chủ đầu tư cũng kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, chấp thuận điều chỉnh giảm tổng mức đầu tư dự án còn hơn 5.740 tỷ đồng (thấp hơn tổng mức đầu tư được duyệt gần 723 tỷ đồng) và điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2026 và kế hoạch phân bổ vốn các năm.