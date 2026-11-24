Ngày 24/11, theo đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội, Sở Xây dựng vừa báo cáo, trình UBND thành phố xem xét phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án thành phần 2: Đầu tư xây dựng hầm chui đường Hoàng Quốc Việt kéo dài với đường Phạm Văn Đồng và kết nối với phố Trần Vỹ.

Đề xuất lùi thời gian hoàn thành hầm chui đường Hoàng Quốc Việt - Phạm Văn Đồng. Ảnh minh hoạ: Quốc Khánh - TTXVN

Cụ thể, điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư đến quý II/2028 (trước đó đã được phê duyệt tại Quyết định số 6586/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của UBND thành phố thời gian hoàn thành dự án đến quý II/2027).

Lý do đề nghị điều chỉnh do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng và trong quá trình phát hành E-HSMT gói 01/XL thi công xây lắp công trình không có nhà thầu tham dự, dẫn đến dự án đầu tư phải điều chỉnh đảm bảo phù hợp với tiến độ thực hiện của gói thầu xây lắp. Theo Sở Xây dựng Hà Nội, việc đề xuất điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến hết quý II/2028 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố đã được Sở Tài chính đánh giá là phù hợp.

Tuy nhiên, với những vướng mắc trong giải phóng mặt bằng và lựa chọn nhà thầu của dự án, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố và UBND các phường: Phú Diễn, Nghĩa Đô và các đơn vị, cá nhân có liên quan cần quán triệt tinh thần khẩn trương, quyết liệt, giải quyết dứt điểm, triệt để các tồn tại, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, không để tiếp tục kéo dài, rà soát kỹ hồ sơ thiết kế, hồ sơ mời thầu đảm bảo phát hành lại E-HSMT gói thầu xây lắp theo đúng quy định.

Đáng chú ý, để đảm bảo tổ chức thực hiện dự án đúng quy định của pháp luật, đầu tư triệt để, tiết kiệm, hiệu quả, Sở Xây dựng Hà Nội cũng đề nghị UBND thành phố giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu thể hiện trong hồ sơ trình thẩm định; toàn bộ quá trình quản lý, thực hiện dự án và quản lý, sử dụng vốn đầu tư; đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật; đầu tư tiết kiệm, hiệu quả, không để xảy ra lãng phí, thất thoát vốn đầu tư, xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết các hạng mục công việc còn lại của dự án đầu tư.

Ngoài ra, chủ đầu tư rà soát, phối hợp với UBND các phường: Phú Diễn, Nghĩa Đô tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong giải phóng mặt bằng; rà soát, làm rõ nguyên nhân chậm trễ, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan để xảy ra chậm tiến độ dự án đầu tư; xây dựng kế hoạch, tiến độ chi tiết gắn với mốc thời gian cụ thể cho từng hạng mục công việc, có cam kết tiến độ hoàn thành; đảm bảo tiến độ hoàn thành dự án đầu tư theo đúng tiến độ được phê duyệt. Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố chịu trách nhiệm trước thành phố cũng như các quy định của pháp luật về việc chậm tiến độ dự án đầu tư, dẫn đến giảm hiệu quả đầu tư.

Song song với đó, chủ đầu tư chỉ đạo các nhà thầu thi công tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công, xây dựng biện pháp thi công hợp lý nhằm rút ngắn thời gian thi công để hoàn thành dự án đầu tư theo tiến độ được phê duyệt, đưa công trình vào khai thác sử dụng, đảm bảo chất lượng; có biện pháp đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông cho người và phương tiện trong quá trình thi công công trình; có phương án đảm bảo vệ sinh môi trường, hạn chế ảnh hưởng thấp nhất đến khu vực xung quanh dự án đầu tư; làm tốt việc thông tin, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân khi triển khai thực hiện dự án đầu tư.

Đối với UBND các phường: Phú Diễn, Nghĩa Đô xây dựng tiến độ chi tiết để hoàn thành giải phóng mặt bằng; phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; phối hợp chặt chẽ với các phòng ban chuyên môn có giải pháp quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng của dự án đầu tư, đảm bảo hoàn thành dự án đầu tư theo đúng tiến độ. Chủ tịch UBND các phường Phú Diễn, Nghĩa Đô chịu trách nhiệm trước thành phố cũng như các quy định của pháp luật về việc chậm giải phóng mặt bằng dẫn đến kéo dài thời gian thực hiện, làm giảm hiệu quả dự án đầu tư.

Bên cạnh đó, UBND các phường xây dựng chi tiết kế hoạch triển khai thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đảm bảo công khai, minh bạch giúp ổn định cuộc sống của người dân, hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có đất bị thu hồi. Các phường quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả, không để xảy ra việc tái lấn chiếm quỹ đất đã được thu hồi. Căn cứ trình tự, thủ tục thu hồi đất quy định tại Luật Đất đai và các quy định pháp luật liên quan để điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, xây dựng cụ thể phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; rà soát kỹ đơn giá, định mức, khối lượng; các thành phần chi phí theo quy định, thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định pháp luật.

Về trách nhiệm của các sở, ngành và đơn vị có liên quan: Sở Xây dựng quản lý chất lượng xây dựng công trình theo chức năng, nhiệm vụ và theo đúng các quy định hiện hành. Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, hướng dẫn UBND các phường Phú Diễn, Nghĩa Đô tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng của dự án đầu tư; tổng hợp, báo cáo UBND thành phố Hà Nội tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng hàng tuần và các khó khăn vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng (nếu có).

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, Dự án thành phần 2: Đầu tư xây dựng hầm chui đường Hoàng Quốc Việt kéo dài với đường Phạm Văn Đồng và kết nối với phố Trần Vỹ có tổng mức đầu tư khoảng 1.106 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố làm chủ đầu tư. Dự án có tổng chiều dài 1,203 km (trong đó tổng chiều dài hầm và tường chắn, gờ chắn bánh là 672,80m). Quy mô mặt cắt ngang hầm bố trí 6 làn xe, mặt cắt ngang toàn hầm 22,1m, trong đó mỗi bên 2 làn xe hỗn hợp rộng 3,5m và 1 lề gia cố rộng 1,9m. Dự án cũng đầu tư xây dựng mới đường Hoàng Quốc Việt kéo dài đến phố Trần Vỹ, với quy mô mặt cắt B=50m theo quy hoạch.