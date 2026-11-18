Thông tin trên được bà Trần Thị Thu Hiền, chuyên viên phòng Quản lý chất thải (Cục Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường) chia sẻ tại Diễn đàn "Thực thi quy định EPR, thúc đẩy mô hình kinh doanh có trách nhiệm, hướng tới phát triển kinh tế tuần hoàn” diễn ra vào sáng 18/11.

Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi đề xuất lùi mốc bắt đầu thực hiện trách nhiệm tái chế phương tiện giao thông đường bộ đến năm 2030. Ảnh minh họa: Đình Hiếu

Chia sẻ về định hướng sửa đổi các quy định về trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR), bà Hiền cho biết, dự thảo đề xuất bỏ cơ chế đóng góp tài chính để hoàn thành nghĩa vụ tái chế. Mục tiêu là tăng tính chủ động và trách nhiệm của nhà sản xuất, nhập khẩu trong việc tổ chức thu hồi, tái chế sản phẩm, bao bì sau khi thải bỏ.

Để doanh nghiệp có thời gian chuẩn bị, dự thảo cho phép lựa chọn nhiều cách thực hiện. Doanh nghiệp có thể tự thu hồi để tái chế hoặc chuyển giao cho đơn vị có chức năng phù hợp, thuê đơn vị thu hồi và tái chế, ủy quyền cho tổ chức trung gian, xuất khẩu để tái chế hoặc kết hợp các hình thức.

Bà Trần Thị Thu Hiền phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: BTC

Theo lộ trình đề xuất, từ năm 2033, doanh nghiệp sẽ trực tiếp tổ chức thu hồi để tự tái chế hoặc chuyển giao cho đơn vị tái chế, hoặc ủy quyền cho tổ chức trung gian thực hiện.

Với tổ chức trung gian, dự thảo yêu cầu đăng ký nhóm sản phẩm, bao bì dự kiến nhận ủy quyền trước khi hoạt động. Tổ chức này phải thu hồi và chuyển giao sản phẩm, bao bì cho đơn vị tái chế phù hợp, đồng thời lưu hồ sơ, chứng từ để có thể kiểm tra từ khâu thu hồi đến kết quả tái chế. Báo cáo kết quả thực hiện phải được kiểm toán.

Theo bà Hiền, việc thu hồi hiện còn khó khăn, nhất là với sản phẩm, bao bì thuộc nhóm chất thải nguy hại phát sinh từ hộ gia đình. Dự thảo đề xuất cho phép doanh nghiệp, tổ chức trung gian, cơ sở tái chế và cơ sở xử lý chất thải tự lập hoặc phối hợp mở điểm thu hồi. Mỗi điểm có thể tiếp nhận nhiều loại sản phẩm, bao bì của các nhãn hiệu khác nhau.