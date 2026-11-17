Ngày 11-11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với dự thảo Luật Luật sư (sửa đổi).

Đặc biệt, điểm đ, khoản 1, Điều 22 dự thảo có nội dung đề xuất tổ chức hành nghề luật sư tham gia thẩm định pháp lý đối với các dự án quan trọng quốc gia hoặc dự án khác có tác động lớn đến kinh tế, xã hội và tham gia ý kiến trong các vụ việc có khả năng dẫn đến tranh chấp liên quan đến cơ quan nhà nước khi được cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

TS - Luật sư Nguyễn Thị Kim Vinh (Đoàn Luật sư TPHCM) cho rằng, để làm tốt nhiệm vụ mới này, luật sư cần được trao quyền tương xứng, như được tiếp cận đầy đủ hồ sơ, tài liệu; yêu cầu giải trình và làm việc với chuyên gia; bảo lưu ý kiến và độc lập về chuyên môn.

Nhằm triệt tiêu cạnh tranh không lành mạnh, cần có cơ chế tài chính độc lập. Thù lao không phụ thuộc vào kết luận “được” hay “không được”. Bên cạnh đó, cần thiết kế cơ chế “ba tầng trách nhiệm”. Luật sư chịu trách nhiệm về tính độc lập, trung thực, căn cứ pháp lý, phương pháp thẩm định và mức độ cảnh báo rủi ro tại thời điểm tư vấn.

Cơ quan tham mưu, chủ đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và đầy đủ của hồ sơ, số liệu cung cấp. Người có thẩm quyền chịu trách nhiệm hoàn toàn về quyết định cuối cùng (phải giải trình rõ lý do nếu bỏ qua cảnh báo rủi ro nghiêm trọng).

Cũng cần làm rõ 6 nhóm vấn đề: trường hợp bắt buộc có ý kiến pháp lý độc lập; tiêu chuẩn chọn tổ chức hành nghề luật sư; quyền tiếp cận thông tin và quyền yêu cầu giải trình; tiêu chuẩn, nội dung và cấu trúc ý kiến pháp lý; cơ chế bảo lưu và lưu giữ ý kiến pháp lý trong hồ sơ; nguyên tắc phân định trách nhiệm giữa luật sư, cơ quan tham mưu và người quyết định.

PGS-TS Đặng Xuân Trường (Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TPHCM; Ủy viên BCH Tổng Hội Xây dựng Việt Nam) đề xuất, đội ngũ luật sư tham gia thẩm định pháp lý các dự án nói trên cần đáp ứng các điều kiện: phải có bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp với hạn mức bồi thường tương ứng quy mô dự án; am tường hệ thống pháp luật liên đới và thông lệ quốc tế; có kinh nghiệm thực chiến, kỹ năng quản trị rủi ro, giải quyết tranh chấp cùng đạo đức nghề nghiệp và sự khách quan tuyệt đối.