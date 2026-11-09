Đề xuất luật hóa quyền ngắt kết nối công việc ngoài giờ của người lao động

Sáng 9/11, Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động.

Bổ sung nguyên tắc tôn trọng quyền ngắt kết nối công việc ngoài giờ

Tham gia phát biểu, đại biểu Phạm Anh Tuấn (đoàn Ninh Bình) góp ý vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động. Theo đại biểu, cả luật hiện hành và dự thảo sửa đổi lần này đều chưa đề cập đến những quy định điều chỉnh mô hình làm việc từ xa và làm việc linh hoạt, trong khi phương thức này đã xuất hiện trong nền kinh tế số và sẽ ngày càng phổ biến.

"Chúng ta vẫn giữ nguyên tư duy truyền thống khi chỉ coi nơi làm việc là các nhà xưởng, văn phòng cố định", ông Tuấn nói.

Dẫn Điều 69 của Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015 với tên gọi "An toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động nhận công việc về làm tại nhà", đại biểu cho rằng việc duy trì quy định này với cách tiếp cận cũ và không bổ sung quy định điều chỉnh mô hình làm việc từ xa trong lần sửa luật này đang để lại những lỗ hổng pháp lý.

Đại biểu Phạm Anh Tuấn (Ảnh: Media Quốc hội).

Trước hết, Điều 69 chỉ đề cập đến "làm việc tại nhà", trong khi người lao động hiện có thể làm việc tại quán cà phê, không gian làm việc chung hoặc bất kỳ địa điểm nào có kết nối mạng.

Đại biểu cảnh báo, nếu xảy ra tai nạn ngoài nơi ở cá nhân, cả người lao động, doanh nghiệp và cơ quan bảo hiểm xã hội đều gặp khó khăn do thiếu căn cứ pháp lý để xác định tính chất tai nạn lao động. Bên cạnh đó, khoản 3 Điều 69 quy định người sử dụng lao động phải kiểm tra việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động đối với nơi làm việc của người lao động.

Theo ông, quy định này không khả thi đối với lao động trí thức làm việc từ xa, bởi doanh nghiệp không thể đến từng địa điểm làm việc của nhân viên để đo kiểm ánh sáng, bàn ghế hay đánh giá điều kiện an toàn...

Một bất cập khác là việc điều tra tai nạn lao động và xác định các rủi ro sức khỏe trong môi trường làm việc số. Đại biểu chỉ ra rằng làm việc từ xa khiến ranh giới giữa giờ làm việc và đời sống gia đình trở nên không rõ ràng. Quy trình điều tra hiện trường vật lý truyền thống sẽ không hiệu quả nếu thiếu cơ sở công nhận dữ liệu số, lịch sử truy cập hệ thống và các lệnh giao dịch điện tử.

"Đặc biệt cả luật hiện hành và dự thảo đều bỏ ngỏ các rủi ro sức khỏe đặc thù của lao động từ xa như các bệnh lý cơ xương khớp do tư thế làm việc gò bó kéo dài và tình trạng kiệt sức tâm lý do thiếu cơ chế ngắt kết nối công việc", ông Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh.

Để khắc phục những bất cập trên mà không làm xáo trộn kết cấu của luật, đại biểu Phạm Anh Tuấn đề xuất sửa đổi, mở rộng Điều 69 và hoàn thiện các điều khoản liên quan.

Cụ thể, đại biểu kiến nghị đổi tên Điều 69 thành "An toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động làm việc từ xa, làm việc tại nhà".

"Chuyển trách nhiệm từ kiểm tra thực địa sang hướng dẫn, tập huấn, tự đánh giá rủi ro. Đồng thời quy định nguyên tắc tôn trọng quyền ngắt kết nối công việc ngoài giờ nhằm bảo vệ sức khỏe tâm thần của người lao động", đại biểu Đoàn Ninh Bình góp ý.

Đại biểu cũng đề xuất bổ sung vào dự thảo Luật quy định trường hợp tai nạn xảy ra tại địa điểm làm việc từ xa đã thỏa thuận, trong khung giờ làm việc được xác nhận qua hệ thống phân công, quản lý công việc của người sử dụng lao động, làm căn cứ giải quyết chế độ tai nạn lao động.

Cùng với đó, bổ sung giao Chính phủ quy định chi tiết phương thức điều tra, xác minh tai nạn lao động dựa trên dữ liệu số và phương tiện điện tử đối với mô hình làm việc từ xa.

Đặc biệt, đại biểu kiến nghị bổ sung giao Bộ Y tế nghiên cứu ban hành hướng dẫn tiêu chuẩn an toàn, vệ sinh lao động đặc thù đối với làm việc từ xa. Đồng thời, nghiên cứu bổ sung vào danh mục bệnh nghề nghiệp các bệnh lý cơ xương khớp do tư thế làm việc không phù hợp kéo dài, các rối loạn tâm thần và kiệt sức tâm lý phát sinh từ môi trường làm việc từ xa.

"Việc kịp thời lấp lỗ hổng này chính là bước đi chủ động để đón đầu tương lai số, bảo đảm tính bền vững, bao phủ pháp luật và bảo vệ thực chất người lao động trong thời kỳ mới", đại biểu Phạm Anh Tuấn phát biểu.

Đề nghị bổ sung 27/7 là ngày nghỉ được hưởng nguyên lương

Góp ý vào Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, đại biểu Nguyễn Sỹ Hội (đoàn Nghệ An) đề nghị Quốc hội nghiên cứu, xem xét bổ sung ngày 27/7 hằng năm (ngày Thương binh, Liệt sĩ) vào Điều 112, Bộ luật Lao động, quy định người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương.

Lý giải kiến nghị này, ông Hội nhấn mạnh, trong điều kiện đất nước ngày càng phát triển, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, đặc biệt là thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa, tri ân thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng. Ngày 27/7 hằng năm đã trở thành dịp có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc.

Đại biểu Nguyễn Sỹ Hội (Ảnh: Media Quốc hội).

Vào dịp này, các cấp, các ngành, tổ chức đoàn thể từ Trung ương đến địa phương tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình liệt sĩ, người có công; tu sửa nghĩa trang, đài tưởng niệm; dâng hương, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ. Những hoạt động này góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước và lan tỏa đạo lý "uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.

Đại biểu Nguyễn Sỹ Hội nhấn mạnh, việc tri ân người có công là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị. Nếu ngày 27/7 được bổ sung vào các ngày nghỉ hưởng nguyên lương, người lao động sẽ có thêm thời gian cùng gia đình, dòng họ, bạn bè và cộng đồng địa phương tổ chức các hoạt động tưởng niệm, thăm hỏi, tri ân theo phong tục, tập quán của địa phương.