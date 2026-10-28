Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết về cơ chế đặc thù phát triển du lịch Việt Nam, trong đó đề xuất nhiều chính sách ưu đãi thuế nhằm thu hút đầu tư, khuyến khích phát triển sản phẩm mới và giảm chi phí hoạt động cho doanh nghiệp.

Theo phương án tham vấn, các dự án du lịch được chia thành ba nhóm gồm dự án chất lượng cao, dự án động lực và dự án động lực mang tính chiến lược, với các ngưỡng vốn đầu tư, lao động và mức độ đóng góp khác nhau để áp dụng chính sách ưu đãi tương ứng.

Đề xuất loạt ưu đãi thuế để phát triển du lịch Việt Nam.

Đối với dự án du lịch động lực, Bộ đề xuất áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong 10 năm. Trong khi đó, các dự án động lực mang tính chiến lược có thể được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo.

Đây là những chính sách được kỳ vọng tạo thêm động lực cho các dự án du lịch quy mô lớn, góp phần thu hút nguồn lực đầu tư và phát triển các điểm đến có sức cạnh tranh cao. Tuy nhiên, theo dự thảo, các dự án casino, trò chơi điện tử có thưởng, đặt cược, sân golf và dự án có hợp phần mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản trên đất không thuộc diện ưu đãi dành cho dự án du lịch động lực.

Đề xuất miễn thuế 5 năm cho mô hình du lịch mới

Bên cạnh ưu đãi đối với các dự án đầu tư lớn, dự thảo đề xuất khuyến khích phát triển những mô hình kinh doanh mới như kinh tế đêm, kinh tế chia sẻ, nền tảng du lịch số, du lịch xanh, du lịch chăm sóc sức khỏe, du lịch du thuyền và các tổ hợp văn hóa, thể thao, giải trí.

Theo phương án lấy ý kiến, các mô hình đáp ứng điều kiện có thể được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 5 năm. Một số tổ hợp nghệ thuật, lễ hội và giải trí cũng được nghiên cứu thí điểm hoạt động 24/7, áp dụng thủ tục rút gọn và cơ chế cấp phép một lần.

Đáng chú ý, nhằm khuyến khích doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu, phát triển sản phẩm du lịch mới, hồ sơ dự thảo đưa ra phương án cho phép tính chi phí nghiên cứu và phát triển bằng 300% chi phí thực tế khi xác định thu nhập chịu thuế. Cơ chế này hướng tới thúc đẩy ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo và đa dạng hóa sản phẩm du lịch.

Đề xuất giảm thuế cho chuyên gia, giảm chi phí vận hành

Về nhân lực, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất giảm 50% thuế thu nhập cá nhân trong 5 năm đối với tiền lương, tiền công đủ điều kiện của chuyên gia. Cùng với đó là chính sách hỗ trợ tối đa 30% kinh phí đào tạo và bố trí quỹ đất phát triển nhà ở cho người lao động trong ngành du lịch.

Để giảm chi phí kinh doanh, dự thảo đề xuất giảm tối đa 30% tiền thuê đất hằng năm đối với phần diện tích cảnh quan, cây xanh, mặt nước và không gian chung không trực tiếp kinh doanh tại khách sạn thành phố, khách sạn nghỉ dưỡng từ 4 sao trở lên, có mật độ xây dựng gộp dưới 25%.

Một chính sách khác là đề xuất áp dụng giá điện sản xuất cho các cơ sở lưu trú du lịch từ tháng 1/2027, thay cho giá điện kinh doanh, nhằm giảm chi phí vận hành khách sạn và cơ sở lưu trú.

Ngoài ưu đãi thuế và chi phí, dự thảo còn nghiên cứu các cơ chế bảo lãnh tín dụng, hỗ trợ lãi suất, tín dụng ưu đãi cho du lịch xanh và ưu tiên ngân sách phát triển hạ tầng thiết yếu, kết nối các trung tâm du lịch trọng điểm.

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các chính sách đặc thù cần xuất phát từ những vướng mắc thực tế, khơi thông nguồn lực xã hội, tạo điều kiện cho cả doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp nhỏ và cộng đồng địa phương tham gia phát triển du lịch.

Bộ đang tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp để hoàn thiện dự thảo, dự kiến trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 2. Các chính sách nêu trên hiện vẫn là phương án đề xuất, chưa phải quy định đã được thông qua và có hiệu lực.