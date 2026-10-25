Đề xuất loạt ưu đãi đặc biệt để thu hút, trọng dụng nhân tài

Khu công nghệ cao Hòa Lạc. (Ảnh: Thạch Thảo)

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định cơ chế, chính sách đặc biệt về công tác thu hút, trọng dụng nhân tài. Dự thảo gồm 16 điều, áp dụng đối với công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài.

Theo cơ quan soạn thảo, nghị quyết hướng đến xây dựng cơ chế phát hiện, tiến cử, lựa chọn và sử dụng nhân tài để thực hiện các nhiệm vụ chiến lược, chương trình, dự án trọng điểm, đồng thời giải quyết những vấn đề lớn của đất nước, ngành, lĩnh vực và địa phương.

Dự thảo đề xuất miễn thuế thu nhập cá nhân trong 5 năm đối với tiền lương, tiền thưởng của nhân tài và cộng sự thực hiện nhiệm vụ chiến lược, không áp dụng trùng lặp ưu đãi cho cùng khoản thu nhập.

Nhân tài nước ngoài thuộc diện áp dụng có thể được cấp Thị thực nhân tài Việt Nam, thẻ tạm trú tương ứng và miễn giấy phép lao động. Vợ hoặc chồng, con dưới 18 tuổi cũng được đề xuất tạo điều kiện về thị thực, cư trú và học tập tại Việt Nam.

Dự thảo cũng cho phép doanh nghiệp sử dụng nhân tài và cộng sự thực hiện nhiệm vụ chiến lược, được tính thêm vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp một khoản bằng 50% chi phí tiền lương, tiền thưởng thực trả cho nhân tài và cộng sự.

Dự thảo đề xuất cơ chế bảo vệ nhân tài và những người tham gia thực hiện nhiệm vụ trước rủi ro khách quan nếu đáp ứng điều kiện, không áp dụng với hành vi tham nhũng, gian lận, trục lợi hoặc cố ý vi phạm pháp luật.

Ngoài ra, ngân sách nhà nước dành cho công tác nhân tài được đề xuất đạt khoảng 0,1% GDP mỗi năm, trong tổng nguồn lực dành cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

(tổng hợp)