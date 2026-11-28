Đề xuất lộ trình xanh hoá 5 lĩnh vực giao thông
Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến dự thảo sửa đổi Chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực giao thông vận tải. Đáng chú ý, dự thảo đề xuất mục tiêu đến năm 2050, toàn bộ phương tiện giao thông đường bộ sử dụng điện và năng lượng xanh; đồng thời thúc đẩy chuyển đổi xanh trong các lĩnh vực đường sắt, đường thủy, hàng hải và hàng không.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/de-xuat-lo-trinh-xanh-hoa-5-linh-vuc-giao-thong-246261128161717719.htm