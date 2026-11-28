Năm 2025, Trung Quốc lắp 415 GW điện mặt trời, bằng khoảng 60% thế giới; riêng mái nhà và điện phân tán là 159 GW. Đằng sau con số ấy là hơn một thập kỷ ghép 4 thứ: Chính sách công nghiệp, chuỗi cung ứng, quy mô thị trường và những mô hình đưa tấm pin lên mái nhà hàng triệu hộ nông dân. Các nước khác, từ Ấn Độ tới Đức, Australia, cũng tìm ra cách riêng để người dân tự nguyện bỏ tiền, góp mái.