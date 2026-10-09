Đề xuất lập Tổ công tác môi trường tại Công an cấp xã

Dự khai mạc có Đại tá Hồ Văn Dũng - Phó Cục trưởng Cục Y tế; Thượng tá Nguyễn Kim Trung - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng. Tham gia giảng dạy có Đại tá, PGS.TS Thẩm Hoàng Tú - Phó Trưởng khoa Cảnh sát kinh tế, Học viện Cảnh sát nhân dân và Thạc sĩ Lê Thị Minh Anh, chuyên gia lĩnh vực môi trường.

Các đại biểu và học viên chụp hình lưu niệm.

Đưa nhiệm vụ bảo vệ môi trường về sát cơ sở

Phát biểu tại lớp tập huấn, Thượng tá Nguyễn Kim Trung nhấn mạnh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu là nhiệm vụ có tính thời sự cao, gắn trực tiếp với yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) và đời sống nhân dân.

Theo Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, bên cạnh nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, lực lượng CAND luôn xác định công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu là nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa chiến lược lâu dài. Lực lượng Công an vừa phải gương mẫu chấp hành các quy định pháp luật về môi trường, vừa là lực lượng nòng cốt trong phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm.

Thượng tá Nguyễn Kim Trung - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng phát biểu tại buổi khai mạc lớp tập huấn.

Đối với Công an cấp xã - lực lượng gần dân, sát cơ sở - việc nắm vững pháp luật, kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ về môi trường càng có ý nghĩa quan trọng. Thực tế tại Đà Nẵng cho thấy, các vấn đề liên quan đến môi trường, thiên tai, biến đổi khí hậu có thể phát sinh ngay tại cơ sở, đòi hỏi lực lượng Công an phải chủ động nắm tình hình, kịp thời xử lý từ sớm.

“Sau khi tham gia lớp tập huấn, các đồng chí phải triển khai ngay những kiến thức, kỹ năng được trang bị vào thực tiễn công tác, nhất là trong nắm tình hình, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường tại cơ sở”, Thượng tá Nguyễn Kim Trung đề nghị.

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, Đại tá Hồ Văn Dũng cho biết, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với phát triển bền vững, đời sống, sức khỏe và sinh kế của nhân dân. Với lực lượng Công an, nhiệm vụ này không chỉ giới hạn trong hoạt động nội bộ ngành mà gắn chặt với yêu cầu bảo đảm ANTT, an toàn xã hội.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thiên tai, sự cố môi trường và các vấn đề về tài nguyên, môi trường diễn biến ngày càng phức tạp, yêu cầu đặt ra đối với lực lượng Công an ngày càng toàn diện và phải được triển khai sát địa bàn.

Đại tá Hồ Văn Dũng cho biết, theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường, Bộ Công an có trách nhiệm tổ chức thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động của lực lượng Công an; chỉ đạo, tổ chức phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường; bảo đảm ANTT, an toàn xã hội trong lĩnh vực môi trường; huy động lực lượng tham gia ứng phó, khắc phục biến đổi khí hậu, sự cố môi trường theo quy định.

Trước đây, lực lượng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường chủ yếu được bố trí đến Công an cấp tỉnh, thành phố. Sau khi tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhiệm vụ của Công an cấp xã ngày càng toàn diện, trong đó có bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

“Từ thực tiễn đó, Cục Y tế đang tham mưu lãnh đạo Bộ Công an nghiên cứu thành lập Tổ công tác môi trường thuộc Công an cấp xã. Đây là lực lượng trực tiếp bám sát địa bàn, gần dân, có điều kiện hướng dẫn người dân thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường; đồng thời sẵn sàng tham gia sơ tán, cấp cứu, ứng phó thiên tai, bão lũ, cháy rừng, sự cố môi trường và các tình huống phức tạp khác”, Đại tá Hồ Văn Dũng thông tin.

Đại tá Hồ Văn Dũng - Phó Cục trưởng Cục Y tế phát biểu khai mạc lớp tập huấn.

Tập trung kỹ năng xử lý tình huống từ cơ sở

Cùng với việc kiện toàn tổ chức, Cục Y tế xác định đào tạo, tập huấn chuyên sâu là giải pháp quan trọng để nâng cao năng lực cho Công an cấp xã. Từ năm 2024 đến nay, đơn vị đã tham mưu tổ chức nhiều lớp tập huấn, cung cấp kiến thức, kỹ năng cơ bản về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Thời gian tới, nội dung sẽ tiếp tục được xây dựng theo hướng chuyên sâu, thực tế, gắn với từng tình huống có thể phát sinh tại địa bàn.

Tại lớp tập huấn lần này, cán bộ, chiến sĩ Công an 93 xã, phường trên địa bàn Đà Nẵng được trang bị kiến thức và kỹ năng theo 5 nhóm chuyên đề trọng tâm, như: Tổng quan về môi trường, biến đổi khí hậu trên thế giới, Việt Nam và TP Đà Nẵng; các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và văn bản hướng dẫn thi hành liên quan đến lực lượng Công an, nhất là Công an cấp xã; vai trò, trách nhiệm của Công an cấp xã trong bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; quy trình kiểm tra, xử lý vi phạm về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm, nhận diện các hành vi vi phạm thường gặp tại cơ sở và thực hành xử lý tình huống; kỹ năng ứng phó sự cố môi trường, thiên tai, bão lũ, sạt lở cũng như hỗ trợ sơ tán, cấp cứu và xử lý các tình huống thực tế nhằm bảo đảm ANTT tại địa bàn cơ sở…

Theo Cục Y tế, những khó khăn, nhu cầu thực tế được ghi nhận qua các lớp tập huấn sẽ là cơ sở để tham mưu lãnh đạo Bộ Công an hoàn thiện cơ chế, chính sách, bố trí nguồn lực và từng bước trang bị phương tiện, thiết bị, đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu cho Công an cấp xã trong tình hình mới.