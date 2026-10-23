Đề xuất lập nhóm nghiên cứu trẻ liên trường trong khối sư phạm

GS-TS Huỳnh Văn Sơn phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: CÔNG CHƯƠNG

Chiều 23-10, Trường ĐH Sư phạm TPHCM tổ chức Hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường đại học sư phạm lần thứ XI, với chủ đề “Nghiên cứu khoa học và giáo dục trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế”. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống nhà trường (27-10-1976 – 27-10-2026).

Hội thảo có 56 bài viết khoa học, gồm 42 bài thuộc nhóm khoa học tự nhiên và công nghệ – khoa học giáo dục; 14 bài thuộc nhóm khoa học xã hội và ngoại ngữ. Các công trình đề cập nhiều vấn đề như trí tuệ nhân tạo (AI) trong giáo dục, phát triển năng lực số, thiết kế học liệu, đổi mới phương pháp dạy học, bảo vệ dữ liệu cá nhân và giáo dục vì sự phát triển bền vững.

Theo GS-TS Huỳnh Văn Sơn, AI, dữ liệu lớn và công nghệ số đang làm thay đổi cách tiếp cận tri thức, tổ chức việc học, đánh giá kết quả và quản trị cơ sở giáo dục. Những chuyển động này đặt ra nhiều câu hỏi đòi hỏi các trường sư phạm chủ động nghiên cứu, đề xuất lời giải.

Trong quá trình đó, cán bộ trẻ cần tiên phong trong nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế. Giá trị của hội thảo cần được tiếp nối bằng những chương trình hợp tác, sản phẩm khoa học cụ thể.

GS-TS Huỳnh Văn Sơn đề xuất hình thành các nhóm nghiên cứu trẻ liên trường, liên ngành, có định hướng và sản phẩm rõ ràng. Trước mắt, các trường có thể lựa chọn một số chủ đề có thế mạnh chung như AI trong dạy học, tâm lý học và khoa học giáo dục, giáo dục STEM, đánh giá năng lực hoặc chuyển đổi số trong quản trị giáo dục.

Mỗi nhóm cần có đầu mối điều phối, kế hoạch sinh hoạt học thuật, nhiệm vụ nghiên cứu và sản phẩm dự kiến. “Tôi kỳ vọng sau hội thảo, những cuộc trao đổi hôm nay sẽ trở thành các nhóm nghiên cứu thật, có đề tài chung, dữ liệu chung và công bố chung”, GS-TS Huỳnh Văn Sơn chia sẻ.

Cùng với đó, GS-TS Huỳnh Văn Sơn đề xuất xây dựng nhóm tác giả liên trường để biên soạn sách chuyên khảo, sách tham khảo và tài liệu phục vụ đào tạo, bồi dưỡng giáo viên. Các chủ đề cần có tính thời sự, giá trị sử dụng lâu dài và được tổ chức phản biện nghiêm túc.

Một hướng hợp tác khác là cùng xây dựng đề xuất dự án để tiếp cận nguồn tài trợ quốc tế. Theo GS-TS Huỳnh Văn Sơn, hội nhập khoa học cần gắn với năng lực tham gia mạng lưới nghiên cứu, cùng đối tác giải quyết những vấn đề có ý nghĩa. Các trường có thể chia sẻ chuyên gia, kinh nghiệm xây dựng ngân sách, quản trị dự án và hỗ trợ kết nối đối tác.

Ông cũng đề xuất tăng cơ hội bồi dưỡng kiến thức liên ngành, nhất là tâm lý học và khoa học giáo dục; phối hợp tổ chức các khóa về thiết kế nghiên cứu, phân tích dữ liệu, sử dụng AI có trách nhiệm, đạo đức nghiên cứu, công bố quốc tế và viết đề xuất xin tài trợ. Hoạt động bồi dưỡng cần có sự hướng dẫn trực tiếp của nhà khoa học giàu kinh nghiệm, giúp người học hoàn thành sản phẩm cụ thể.

Đại diện nhóm tác giả Tăng Chánh Tín, Trần Ngọc Thìn và Trần Nguyễn Hoàng Anh (Trường ĐH Sư phạm – ĐH Đà Nẵng) trình bày báo cáo “Ứng dụng công nghệ AI trong công tác bảo tồn, phát huy và quảng bá giá trị di sản văn hóa tại Việt Nam”. Ảnh: CÔNG CHƯƠNG

Tại chương trình phiên toàn thể, hội thảo có 3 báo cáo, kết nối nghiên cứu giáo dục với công nghệ và đời sống. Nhóm tác giả Trường ĐH Sư phạm Hà Nội giới thiệu nghiên cứu hệ thống nhận diện thái độ sinh viên trong lớp học trực tuyến dựa trên mô hình học sâu nhẹ. Nhóm tác giả Trường ĐH Sư phạm – ĐH Đà Nẵng đề cập ứng dụng AI trong bảo tồn, phát huy và quảng bá giá trị di sản văn hóa Việt Nam.

Đại diện nhóm tác giả Trần Ngọc Huy, Trương Thị Kim Tiền và Ngô Thị Phương (Trường ĐH Sư phạm TPHCM) trình bày báo cáo “Phân tích trắc lượng thư mục về học tập phục vụ cộng đồng trong giáo dục khoa học: Xu hướng toàn cầu và hàm ý cho Việt Nam”. Ảnh: CÔNG CHƯƠNG

Trong khi đó, nhóm tác giả Trường ĐH Sư phạm TPHCM phân tích trắc lượng thư mục về học tập phục vụ cộng đồng trong giáo dục khoa học, nhận diện xu hướng toàn cầu và gợi mở hàm ý cho Việt Nam.

Đại diện Trường ĐH Sư phạm TPHCM trao cờ luân lưu cho đại diện Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 tiếp nhận đăng cai hội thảo lần thứ XII, năm 2028. Ảnh: CÔNG CHƯƠNG

Tại chương trình, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 tiếp nhận đăng cai hội thảo lần thứ XII, năm 2028.