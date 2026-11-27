Đề xuất mô hình đào tạo bác sĩ nội trú quốc gia

Sáng 27/11, tại Hội thảo Giáo dục 2026 do Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội tổ chức, GS Dương Quý Sỹ, Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng, nhận định mô hình đào tạo bác sĩ chuyên khoa ở Việt Nam hiện còn phân tán, thiếu sự thống nhất. Điều này đặt ra yêu cầu cải cách nhằm bảo đảm tính liên thông, đồng bộ về chất lượng chuyên môn và năng lực thực hành.

Ông đề xuất thí điểm mô hình đào tạo bác sĩ nội trú quốc gia theo kinh nghiệm của Pháp, với cơ chế tuyển chọn thống nhất trên cả nước. Chương trình cần tăng thời lượng thực hành có giám sát, đồng thời phân bổ chỉ tiêu đào tạo căn cứ vào nhu cầu nhân lực y tế của từng vùng, miền.

Một vấn đề được GS Sỹ đặc biệt lưu ý là chế độ đãi ngộ đối với bác sĩ nội trú. Theo ông, đây là lực lượng nòng cốt trong hoạt động khám, chữa bệnh nhưng đang phải đối mặt với áp lực lớn, trong khi vẫn phải đóng học phí trong quá trình đào tạo.

"Đây là một vấn đề về nhân văn. Nội trú rất cực nhọc, là lực lượng nòng cốt của công tác chăm sóc sức khỏe, nhưng vẫn phải đóng tiền học", ông nói và đề nghị cơ quan lập pháp quan tâm giải quyết.

GS Dương Quý Sỹ đề xuất thống nhất cơ chế tuyển chọn, đào tạo bác sĩ nội trú trên cả nước, đồng thời cải thiện chế độ đãi ngộ cho lực lượng này. Ảnh: Lê Bảo

Bác sĩ nội trú là chương trình đào tạo sau đại học đặc thù của ngành y, kéo dài ba năm với yêu cầu tuyển chọn khắt khe. Phần lớn thời gian học tập diễn ra tại bệnh viện, nơi học viên trực tiếp tham gia khám, chữa bệnh, phụ mổ, xử lý các ca cấp cứu dưới sự hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa. Họ thường xuyên phải trực đêm, chịu áp lực đồng thời từ công việc chuyên môn và học tập.

"Chế độ tiền lương và môi trường làm việc của nhân viên y tế nói chung hiện chưa tương xứng với đặc thù nghề nghiệp, chưa đủ sức thu hút và giữ chân nhân lực chất lượng cao", GS Sỹ xót xa nói, đồng thời đề xuất xây dựng khung năng lực chuyên môn thống nhất trên toàn quốc, làm cơ sở cho tuyển sinh, đào tạo, đánh giá tốt nghiệp và cấp giấy phép hành nghề. Trong đó, hoạt động đánh giá cần chú trọng năng lực lâm sàng, kỹ năng thực hành, y đức và an toàn người bệnh.

Đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu từng địa phương

Bên cạnh cải cách mô hình đào tạo, GS Sỹ kiến nghị xây dựng Chương trình quốc gia phát triển nhân lực y tế chất lượng cao giai đoạn 2027-2035, tầm nhìn đến năm 2045. Trọng tâm là hình thành cơ sở dữ liệu và hệ thống dự báo nhu cầu nhân lực theo từng chuyên ngành, địa phương.

Theo ông, hạn chế trong công tác dự báo khiến hoạt động đào tạo và phân bổ nhân lực chưa sát với nhu cầu thực tế. Vì vậy, thay vì chỉ tập trung quản lý chỉ tiêu tuyển sinh, ngành y tế cần chuyển sang cơ chế đặt hàng đào tạo gắn với trách nhiệm sử dụng nhân lực, ưu tiên tuyến cơ sở và những vùng còn khó khăn.

GS Sỹ nhấn mạnh, việc chuẩn hóa năng lực chuyên môn, đổi mới mô hình đào tạo bác sĩ chuyên khoa và trọng dụng nhân tài là ba nhiệm vụ có ý nghĩa quyết định đối với phát triển nhân lực y tế chất lượng cao. Ảnh: Lê Bảo

Hiệu quả chính sách cũng cần được đánh giá bằng tỷ lệ nhân viên y tế tiếp tục làm việc tại địa phương sau ba năm, năm năm, thay vì chỉ thống kê số người được đào tạo hoặc tuyển dụng.

Để chuyển trọng tâm từ chữa bệnh sang phòng bệnh và quản lý sức khỏe lâu dài cho người dân, ông đề nghị ưu tiên đào tạo bác sĩ y học gia đình, điều dưỡng cộng đồng và nhân lực ở những chuyên ngành còn thiếu.

Đối với chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài y tế, GS Sỹ cho biết cần dựa trên năng lực chuyên môn, kết quả nghiên cứu và giá trị đóng góp cho người bệnh. Nhà nước cần ưu tiên nguồn lực cho đào tạo thực hành, nghiên cứu y khoa, đồng thời tăng cường liên kết giữa các trường đại học y và bệnh viện.

Chuẩn hóa năng lực chuyên môn, đổi mới mô hình đào tạo bác sĩ chuyên khoa và xây dựng chính sách trọng dụng nhân tài là ba nhiệm vụ có ý nghĩa quyết định đối với phát triển nguồn nhân lực y tế chất lượng cao.